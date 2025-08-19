Avertismentul profesorului Mircea Coșea: "Suntem într-o economie de război, riscul pierderii controlului asupra capitalului românesc este major"
Postat la: 19.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Analistul economic și profesorul de macroeconomie Mircea Coșea a lansat, joi seara, avertismente dure privind situația economică a României.
„A venit o perioadă cu niște evenimente foarte stranii. De punct de vedere economic nu am mai trăit așa ceva în ultimii 25 de ani. Avem o criză bugetară care se putea rezolva prin creșterea investițiilor și flexibilizarea fiscalității, dar în lipsa acestor măsuri riscul unei crize economice este aproape sigur: reducere substanțială a consumului, blocaj investițional, creștere a inflației și dobânzilor și o creștere economică aproape infimă, de 0,3-0,4%", a declarat Coșea.
Profesorul a criticat în termeni duri declarațiile recente ale oficialilor guvernamentali: „Prim-ministrul și ministrul de Finanțe fac declarații care nu s-au mai auzit până acum. Premierul spune că țara este aproape de incapacitate de plată, ministrul de Finanțe că nu putem evita recesiunea, iar ministrul de Economie că nu are să plătească salariile. Este o suspiciune legitimă că acest guvern este total incompetent."
Întrebat dacă măsurile de vânzare a pachetelor minoritare din companii strategice precum energie și transporturi sunt un semn de disperare, acesta a replicat: „Nu avem nevoie de bani. Banii se găsesc. Însă scenariul de listare a pachetelor de acțiuni strategice nu este generat de lipsa banilor, ci de o abordare care poate pune în pericol controlul asupra capitalului românesc. Suntem într-o economie de război. Economia de război înseamnă să ai siguranța statului național în perioade de criză."
El a subliniat riscul intrării capitalului străin, în special cel maghiar și rus, în active strategice românești: „Mă tem că putem pierde supervizarea asupra capitalului românesc. Trebuie să fim extrem de precauți, pentru că listările în acest context pot avantaja capitalurile externe și pot destabiliza economia națională." Declarațiile sale au venit într-un context marcat de tensiuni pe piața internă și de temeri privind investițiile străine, austeritate și instabilitatea politicilor economice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O uriașă „gogoașă" a apărut pe cer lângă România și nimeni nu știe din ce cauză
O anomalie masiva pe radar, intinsa pe mai bine de 587 km in lațime (peste 365 de mile) a aparut langa Romania. Nu e vor ...
-
Un microfon deschis l-a dat de gol pe Trump: i-a dezvăluit lui Macron ce ar vrea să facă Putin
Înaintea reuniunii cu liderii europeni si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, presedintele Donald Trump a f ...
-
5 exemple de cheltuieli urgente și cum să le gestionezi eficient cu ajutorul unui credit online rapid
Viața ne poate surprinde oricand cu cheltuieli neprevazute care necesita acțiune imediata. Cand te confrunți cu astfel d ...
-
Swiper Ro în experiențe digitale multi-format pentru microbiștii din România
Sfera sportiva din Romania a obținut recunoaștere constanta atat prin succese individuale, cat și prin performanțe de ec ...
-
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?
Oamenii de știința avertizeaza ca rezervele de apa dulce de pe continentele Terrei scad intr-un ritm fara precedent, fen ...
-
Moment tensionat la Washington: Zelenski evită să spună dacă cedează teritorii pentru pace cu Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat sa spuna clar daca ar fi dispus sa faca concesii teritoriale pentru p ...
-
Genetica, ultima redută în lupta cu Inteligența Artificială: O nouă elită umană prin selecția embrionilor în funcție de IQ
În Silicon Valley, testarea genetica a embrionilor crește in popularitate, ceea ce se presupune ca prezice, printr ...
-
Multinaționalele îi transmit lui Bolojan că iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Foarte multe multinaționale susțin ca introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar ...
-
Dramatic cat s-a tampit tineretul de azi: Bacalaureat de toamnă 2025 - Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul!
Ministerul Educației și Cercetarii a publicat luni, 18 august, la ora 12:00, rezultatele inițiale ale celei de-a doua se ...
-
Surse ale serviciilor de informatii dezvaluie ce i-ar fi propus Trump de fapt lui Putin: prea putin e vorba despre Ucraina!
In ultimele ore un zvon ciudat a inceput sa circule in randul comunitatii ofiterilor de informatii: Trump i-a propus lui ...
-
O nouă metodă de furt din buzunare ia amploare. Nu vă lăsați îmbrățișați de de oameni necunoscuți!
În acest weekend, la Suceava, un barbat a ramas fara telefon dupa ce un necunoscut l-a imbrațișat intr-o statie de ...
-
Teorie năucitoare despre obiectul misterios care a intrat în sistemul nostru solar si despre care se presupune ca ar fi o uriasa nava extraterestră
Un obiect misterios, sosit din spațiul interstelar și aflat acum in trecere prin sistemul nostru solar, ridica intrebari ...
-
The Theory of Mind: DARPA, Palantir și războiul digital împotriva spiritului - era armelor mentale
Manipularea gandurilor, reacțiilor și deciziilor este noua forma de razboi psihologic. Și aceasta nu vizeaza doar inamic ...
-
O actriță pentru adulți care se lăuda că este „Vaxxed, waxed and ready to (_|_)" a suferit un accident vascular cerebral fatal
Moartea subita a vedetei din filme pentru adulți și influencerului Lina Bina este cea mai recenta dintr-o serie ingrijor ...
-
Scandal după ce Meta recunoaște că liniile directoare privind AI permiteau chatbot-urilor să flirteze cu copiii
Senatul SUA a solicitat o ancheta dupa ce s-a descoperit ca regulile gigantului tehnologic permiteau chatbot-urilor sa c ...
-
AI ne demonstrează că Peter Thiel este arhitectul principal din spatele preluării tehnocratice a administrației Trump
Cunoscutul editorialist american Patrick Wood l-a identificat pe Peter Thiel, un antreprenor miliardar din domeniul tehn ...
-
Larry Fink și André Hoffmann au fost numiți noi președinți ai WEF in locul lasat vacant de Klaus Schwab
În aprilie, in cadrul unei reuniuni extraordinare a consiliului de administrație al Forumului Economic Mondial (&b ...
-
Statul a spart 30 de miliarde de euro pe licitații în primul semestru. De 5 ori mai mult decât gaura bugetară!
În primul semestru al anului, autoritațile publice și instituțiile statului au pus la bataie 150 de miliarde de le ...
-
DNA extinde ancheta în cazul locurilor de veci pentru artiști. Nume celebre implicate
Procurorii militari din Direcția Naționala Anticorupție (DNA) au extins ancheta in dosarul care il vizeaza pe fostul șef ...
-
"Am tratat 12 pacienți cu psihoză indusă de inteligența artificială în acest an". Avertismentul unui psihiatru cu experiență
Pe masura ce inteligența artificiala devine tot mai prezenta in viața noastra de zi cu zi, interacțiunea cu aceste tehno ...
-
Momentul unui jaf de 90 de secunde comis în plină zi. Hoții au luat diamante și ceasuri de lux
Un suspect mascat a amenintat angajati cu spray pentru ursi si un pistol cu electrosocuri FOTO Captura X/ Un suspect mas ...
-
Ce trebuiau să mănânce „POO-tihn" și Trump la prânzul de la summit. Meniul și alte documente sensibile, uitate în imprimanta unui hotel din Alaska
Documente ale Departamentului de Stat al SUA au fost gasite vineri dimineața in centrul de afaceri al unui hotel din Ala ...
-
Ministrul Dragoș Pîslaru are casă la Bruxells dar a decontat zeci de mii de euro din bani publici cu cazarea
Ministrul Dezvoltarii, Dragoș Pislaru, s-a plimbat de zeci de mii de euro in 2025. Deși premierul Ilie Bolojan a declara ...
-
Descoperire neașteptată la Ierusalim: Obiect misterios legat de o profeție biblică a lui Iisus Hristos
Iisus Hristos a prezis caderea Templului in Evanghelii, spunand ca nu va ramane piatra pe piatra. Aceste pasaje, gasite ...
-
O forță gigantică se mișcă pe Pământ sub picioarele noastre. Alinierea cristalelor post-perovskit are implicații vaste în tot ceea ce trăim pe Terra
O echipa de oameni de știința de la Universitatea Tehnica Federala din Zurich, Elveția, a descoperit o forța geologica u ...
-
Absența lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei a stârnit controverse. Unde era de fapt presedintele
Președintele Romaniei Nicușor Dan, alaturi de familia sa, a participat, vineri, 15 august, la slujba de Sfanta Maria, la ...
-
Peste 66 de kilograme de cocaină, descoperite într-o autorulotă în Sibiu. Cât valorau drogurile pe piața neagră
Peste 66 de kilograme de cocaina au fost gasite intr-o rulota in județul Sibiu, a anunțat Poliția Romana vineri, 15 augu ...
-
Scenariu SF sau realitate: Cum ar fi viața pe Pământ după un război nuclear
De la inceputul razboiului din Ucraina și pe fondul amenințarilor venite dinspre Rusia, intrebarea despre cum ar arata l ...
-
A apărut pastila care dezarmează cancerul! Descoperirea care ar putea rescrie regulile chimioterapiei: Chiar și cele mai rezistente tumori răspund la tratament
Cercetatorii de la King's College London au dezvoltat un medicament experimental care ar putea transforma modul in care ...
-
Monedele de Gambling: Un Nou Trend în Crypto
În ultimul deceniu, criptomonedele au revoluționat multiple industrii, iar una dintre cele mai afectate de aceasta ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu