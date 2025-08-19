Avertismentul profesorului Mircea Coșea: "Suntem într-o economie de război, riscul pierderii controlului asupra capitalului românesc este major"

Analistul economic și profesorul de macroeconomie Mircea Coșea a lansat, joi seara, avertismente dure privind situația economică a României.

„A venit o perioadă cu niște evenimente foarte stranii. De punct de vedere economic nu am mai trăit așa ceva în ultimii 25 de ani. Avem o criză bugetară care se putea rezolva prin creșterea investițiilor și flexibilizarea fiscalității, dar în lipsa acestor măsuri riscul unei crize economice este aproape sigur: reducere substanțială a consumului, blocaj investițional, creștere a inflației și dobânzilor și o creștere economică aproape infimă, de 0,3-0,4%", a declarat Coșea.

Profesorul a criticat în termeni duri declarațiile recente ale oficialilor guvernamentali: „Prim-ministrul și ministrul de Finanțe fac declarații care nu s-au mai auzit până acum. Premierul spune că țara este aproape de incapacitate de plată, ministrul de Finanțe că nu putem evita recesiunea, iar ministrul de Economie că nu are să plătească salariile. Este o suspiciune legitimă că acest guvern este total incompetent."

Întrebat dacă măsurile de vânzare a pachetelor minoritare din companii strategice precum energie și transporturi sunt un semn de disperare, acesta a replicat: „Nu avem nevoie de bani. Banii se găsesc. Însă scenariul de listare a pachetelor de acțiuni strategice nu este generat de lipsa banilor, ci de o abordare care poate pune în pericol controlul asupra capitalului românesc. Suntem într-o economie de război. Economia de război înseamnă să ai siguranța statului național în perioade de criză."

El a subliniat riscul intrării capitalului străin, în special cel maghiar și rus, în active strategice românești: „Mă tem că putem pierde supervizarea asupra capitalului românesc. Trebuie să fim extrem de precauți, pentru că listările în acest context pot avantaja capitalurile externe și pot destabiliza economia națională." Declarațiile sale au venit într-un context marcat de tensiuni pe piața internă și de temeri privind investițiile străine, austeritate și instabilitatea politicilor economice.