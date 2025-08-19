O uriașă „gogoașă" a apărut pe cer lângă România și nimeni nu știe din ce cauză

O anomalie masivă pe radar, întinsă pe mai bine de 587 km în lățime (peste 365 de mile) a aparut lânga România. Nu e vorba despre o simplă pată, ci e atât de mare încât se întindea peste șase țări!

Ca să pună lucrurile în perspectivă, expertii sustin că un inel normal pe radarul Doppler se întinde pe doar câțiva kilometri. Aceasta era de sute de ori mai mare. Un gigant inexplicabil care s-a dezvăluit brusc pe instrumente si despre care nimeni nu are habar de ce a aparut, ci doar ca este tratat ca o anomalie.