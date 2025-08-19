Pe cine crezi că păcălești, Oana Țoiu?
Postat la: 19.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul de Externe a bătut toba în târg că dă o tură în State să pregătească săritura peste ocean a lui ND și întâlnirea de taină cu POTUS. Capetele titanilor ar trebui să se ciocnească undeva în februarie-martie 2026.
Observație 1: n-o tai tu, fiica durerii, pe 20 septembrie în SUA, decât dacă nu există nicio invitație oficială a Casei Albe din partea lui titanic 1 pentru titanic 2. Observație 2: dacă ar exista o invitație, nu văd de ce se mai dau rotunzi atâția luzări de la externe care mișună de-a-n boulea pe loveaua noastră.
Te sui tu ND pur și simplu în avion, halești ce e de halit, dai la rațe ce ai potolit, soilești pe ce-ai dat la rațe, totul e să nu-l uiți pe micuțul Antim în rucsac, care să defileze printre bocancii infanteriștilor marini ai gărzii de onoare de pe peluza Casei Albe și să se apuce de socializat cu fauna locală ca la ora de bio: bună ziua, veveriță în dungi americană, ce mai face rățoiul Donald? Pe 20 septembrie, Țoiu se va întâlni în Chicago cu comunitatea românilor din diaspora şi antreprenorii de acolo, cărora le mulţumește în genunchi pentru invitaţie.
Observație 3: hopa, era fix cum bănuiam, nu e nicio mocăciune oficială, Țoiu umblă teleleu Tănase, invitată la pișcotul comunității ajunșilor de peste ocean, unde mizează pe un Dragoș Sprânceană II, care să aibă o găurică uitată deschisă în ușa lui POTUS de la Mar-a-Lago.
În rest, calendarul primei vizite a lui ND peste ocean are sanchi treabă cu Casa Albă, doar va semna condica la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, după care se va întâlni cu românașii din New York și Chicago, ăștia care i-au decartat acum Oanei Țoiu drumul, casa, masa și pungile cu fursecuri și lănțucuri de aur rămase de dat de la niște babe înveșnicite.
Vizita neoficială ar trebui să se întâmple în lunile următoare și abia apoi, dacă avem bulan și o să-l ginim pe Dragoș Sprânceană II, o să ne bunghim și la întâlnirea dintre ND și POTUS, în primul trimestru al anului viitor.
Dar ce arde așa de rău să vrea Ăla să-l vadă pă Ăsta? Despre ce l-ar putea întreba ti-ti-tanic 1 pă ti-ti-ti-tanic 2? Despre cum mai merge piața de moaște din Carpați și dacă a fost listată la bursă? Despre dacă Nadia Comăneci a mai luat un 10 la olimpiadă și Gică Hagi a mai dat un hattrick la Real Madrid? Despre dacă lebăda aia la care micuțul Antim i-a zis, bună ziua, lebădă, n-are și ea o soră mai mică?
Cornel Ivanciuc
