O dezvăluire șocantă se conturează la Washington. Potrivit unei surse de nivel înalt din cadrul administrației Trump, directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, analizează acum un dosar secret privind lovitura de stat din 6 decembrie 2024 din România - dosar care indică direct foști oficiali ai regimului Biden.

Dosarul ar fi numit trei dintre cei mai importanți agenți ai lui Biden: secretarul de stat decăzut din statul american Anthony Blinken, asistentul său James O'Brien și ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec. Amprentele lor, potrivit sursei, sunt peste tot pe dosarul de anulare a alegerilor din România.

Într-o schemă care pare straniu de familiară, echipa lui Biden ar fi făcut echipă cu persoane din interiorul țării - inclusiv fostul ministru de Externe Luminița Odobescu, fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și fostul președinte Klaus Iohannis - pentru a răsturna votul prezidențial al României sub pretextul obosit al „ingerinței Rusiei".

Sună familiar? Cu siguranță ar trebui. E același ghid folosit de establishmentul globalist și antiamerican împotriva președintelui Trump în 2016 - copiere, lipire, repetare....

Administrația Trump a observat în mod clar. În luna mai, Departamentul pentru Securitate Internă a revocat intrarea României în Programul de renunțare la vize - o mișcare pe care chiar ministrul de externe al României a recunoscut ulterior că a fost o pedeapsă pentru anularea frauduloasă a alegerilor.

Cel mai recent Raport privind democrația al Departamentului de Stat a criticat, de asemenea, România pentru încălcarea drepturilor alegătorilor săi.

Și iată surpriza: în timpul summitului istoric al președintelui Trump cu Vladimir Putin din Alaska, s-a vorbit despre România. Timp de 4 minute și 57 de secunde, spune sursa, cei doi lideri au discutat despre rolul Bruxelles-ului și Parisului în lovitura de stat din decembrie a României.

Povestea este încă în desfășurare, dar un lucru este sigur: trucurile murdare ale rețelei Biden nu s-au limitat la America. Aceleași tactici autoritare au exportat peste hotare - iar acum, sub președintele Trump, adevărul începe să iasă la suprafață.

Sursa: The Gateway Pundit