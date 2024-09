Criminalul în serie care acţiona în Vaslui după model american fentează poliţia de 24 de ani. A ucis patru femei luate la autostop şi le-a abandonat cadavrele în păduri

In anul infiintarii AUR, septembrie 2019, principalul finantator al aliantei - Marius Lulea - un antreprenor din Piatra Neamt, restaurator, cu afaceri imobiliare prin imprejurimile Bucurestilor si in judetul Prahova, unde a evoluat si in trena lui Iulian Dumitrescu - Lamborghini, dar si prin Cluj, in umbra lui George Coldea, varul ex-adjunctului SRI Florian Coldea, primea un contract baban de la ruși.