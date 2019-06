Cum a ajuns devalizatorul Valentin Dorobantu sef la CFR pe filera Codrin Stefanescu si de ce ar trebui demis de urgenta!

Controversatul fost director al CFR Călători din era Ovidiu Silaghi - Relu Fenechiu, Valentin „Smart" Dorobanțu, demis în 2014 pentru management dezastruos de către fostul ministru al Transporturilor Ramona Mănescu, a revenit suprinzător, anul acesta, la conducerea operatorului național feroviar de călători.

Potrivit informațiilor noastre, putem sa spunem acum cum a ajuns Dorobantu sa revina in scena, dar si cum, la fel de bine, poate sa iasa din nou pe usa din dos, dat fiind ca aceia care l-au relansat pe orbita sunt si ei in declin maxim, primii fiind chiar Liviu Dragnea, incarcerat dupa ce a fost condamnat la 3 ani si jumatate in dosarul "Bombonica", iar al doilea personaj este chiar Codrin Stefanescu, "ejectat" de la conducerea PSD dupa europarlamentare, dupa rezultatul dezastroul de pe urma votului popular.

Interventia la Guvern a lui Codrin Stefanescu

Istoria a fost cam asa, secretarul general al PSD de la acea ora, in urma cu mai bine de o luna, Codrin Ştefănescu, a bătut cu pumnul în masă la Guvern, și chiar şi pe la PSD, pentru ca Valentin Dorobanțu să fie reînscăunat la CFR Călători. Și, astfel, „Smart" Dorobanțu a fost impus, din nou, la conducerea companei CFR Călători, deși se „remarcase" în anii trecuți printr-o mulțime de inginerii și „performanțe" cu iz penal.

Nici nu a revenit bine la conducerea CFR Călători, că deja a început să „țeasă" câteva aranjamente pentru operatorii privați de transport feroviar de călători, în detrimentul companiei de stat. Totodată, „Smart" Dorobanțu a început să-i tragă pe linie moartă pe cei care nu fac jocurile lui și ale grupului său de interese. În același timp, a avut grijă să le transmită celor din conducerea companiei de stat, dar și unor oficiali din Ministerul Transporturilor, că el este Dumnezeul de la CFR Călători, și asta nu doar pentru că are spatele foarte tare, asigurat de Codrin Ştefănescu și de alții.

"Smart" Dorobantu a tras pe line moarta CFR Calatori

Trebuie precizat că Valentin Dorobanţu a fost botezat de ceferişti „Smart", pentru şmecheriile pe care le-a regizat în zona transportului feroviar de călători, fapt pentru care a intrat în vizorul procurorilor DNA şi al Poliţiei Române, mai ales pentru „performanţa" de a trage pe linie moartă compania de stat. Pe 14 februarie 2014, fostul ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu, şi-a însuşit constatările şi măsurile menţionate în Raportul întocmit de echipa de control a MT, privind ilegalităţile regizate de Valentin Dorobanțu la CFR Călători SA, şi a sesizat Direcția Naţională Anticorupţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.

De pilda, una dintre jongleriile de rasunet ale lui Valentin Dorobanțu, managerul CFR Călători, a fost cand a încredințat ilegal contracte de 20 milioane de euro unei firme controlate de Gruia Stoica, fapt pe care presa de specialitate l-a relatat in nenumarate randuri.

Imediat după ce Gruia Stoica a fost reţinut pentru încercarea de trucare a unei licitaţii de transport feroviar de marfă, managerul privat al CFR Călători, Valentin Dorobanţu, a încheiat un acord-cadru pentru reparaţii de automotoare cu o firmă controlată de afaceristul gălăţean, dar care până acum nu a mai efectuat asemenea servicii feroviare. Încredinţarea acestui contract a fost pregătită cu mult timp înainte de semnare de către Valentin Dorobanţu, botezat de ceferişti "Smart", pentru şmecheriile pe care le regizează în zona transportului feroviar de călători. Practic, managerul de la CFR Călători a făcut demersuri serioase încă din vara anului trecut pentru a ajuta firmele lui Gruia Stoica să prospere pe spatele companiei de stat.

Ingineria Electroputere so comisioane de 400.000 de euro

O alta "inginerie" marca Valentin Dorobantu e legata de Electroputere VFU Paşcani, care a încheiat cu "Societatea Naţională de Transport Călători CFR Călători acordul-cadru de prestări servicii nr. 4 din data de 10 februarie 2014 pentru serviciul de «Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20 D - Revizie Capitală» pentru cantităţile minime şi maxime ale acordului-cadru, valoare minimă 1,85 milioane lei fără TVA şi valoare maximă 98,1 milioane lei fără TVA. Ca atare, compania condusă de managerul privat, la acel moment, Valentin Dorobanţu, urma să alimenteze, timp de 12 luni, conturile lui Gruia Stoica cu sume începând de la 400.000 de euro până la peste 20 de milioane de euro.

Însă, din datele prezentate chiar de către Electroputere VFU Paşcani, fosta Remarul Paşcani, către bursă şi postate pe site-ul companiei reiesea foarte clar că societatea deţinută de Gruia Stoica nu a efectuat pâna la acea data vreo revizie la un asemenea tip de automotor. Practic, niciun automotor Desiro deţinut de CFR Călători nu a beneficiat de revizie sau vreo reparaţie la Electroputere VFU Paşcani. Trebuie precizat că Remarul Paşcani şi-a schimbat denumirea în Electroputere VFU la finele lunii martie 2013, după ce Gruia Stoica a cumpărat la sfârşitul anului 2012 divizia de producţie locomotive a Electroputere Craiova (EPT).

Potrivit informaţiilor deţinute de ZIUAnews, managerul "Smart" de la CFR Călători a pregătit terenul pentru atribuirea acestui contract către firma lui Gruia Stoica. În vara lui 2013, Valentin Dorobanţu a trimis o echipă de ceferişti de la Regională CFR Bucureşti la Electroputere VFU Paşcani pentru a şcoli câţiva angajaţi ai lui Gruia Stoica în vedere reviziilor şi reparaţiilor la automotoarele Desiro. Trebuie precizat că CFR Călători deţinea la acea ora 1.096 de locomotive, automotoare şi rame electrice a căror vârstă medie este între 31,5 ani şi 63 de ani. Singurele materiale rulante motoare relativ noi erau cele 120 de automotoare Desiro, care au cea mai scăzută vârstă medie - 7,5 ani, din întreg parcul feroviar al companiei.

Compania Electroputere VFU Paşcani deţinută de afaceristul gălăţean Gruia Stoica prin compania Grup Feroviar Român înregistrase în primele nouă luni ale 2013 o cifră de afaceri de 83,1 milioane lei (18,8 milioane euro) şi un profit net de 3,6 milioane lei (831.000 de euro).

Afacerea Remiza "Pascani"

ZIUAnews a mai relatat că managerul privat de la CFR Călători, Valentin Dorobanţu, a regizat un tun imobiliar cu iz penal. El a decis să închidă remiza CFR Paşcani, iar cei aproximativ 100 de angajaţi au fost transferaţi la depourile Suceava şi Bacău. Între timp, remiza din Paşcani a fost trecută în conservare, fiind păzită de patru-cinci persoane. Până la închidere, acolo se efectuau zilnic verificări şi reparaţii la 35-40 de vagoane, la care se mai adăugau activităţile de salubrizare şi spălare exterioară a trenurilor. Miza conservării acestei remize CFR este una cu bătaie lungă, fiind, de fapt, o manevră imobiliară regizată pentru Gruia Stoica.

Trebuie precizat că producătorul de vagoane Electroputere VFU Paşcani se învecinează cu Remiză CFR Paşcani. Ca atare, pentru afaceristul gălăţean este o oportunitate excelentă să pună mâna pe imobilele şi terenul remizei CFR Paşcani, care este de dimensiunile unui teren de fotbal. Valentin Dorobanţu a justificat înstrăinarea remizei de la Paşcani prin faptul că această nu are activitate şi, ca atare, trebuie să cheltuiască fonduri importante pentru conservarea ei. Astfel, ca să nu mai fie în pierdere, managerul general al CFR Călători a scos la vânzare patrimoniul remizei. Mai trebuie precizat ca Valentin Dorobantu impreuna cu un alt manager al CFR Calatori, Iosif Szentes, au tesut inca din 2012 mersul trenurilor in interesul operatorilor privati de transport feroviar de calatori, fapt pentru care a si ajuns in atentia DNA, intr-un amplu dosar.

Demis de Ramona Masecu pentru management defectuos si dat pe mana DNA

Valentin Dorobantu a fost demis in 2014 pentru management dezastruos de catre fostul ministru al Transporturilor- Ramona Manescu. Pe 14 februarie 2014, fostul ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu, şi-a însuşit constatările şi măsurile menţionate în Raportul întocmit de echipa de control a instituţiei pe care o conducea privind ilegalităţile de la CFR Călători SA regizate de Valentin Dorobantu şi a sesizat Direcția Naţională Anticorupţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române. Potrivit informaţiilor deţinute de ZIUAnews, prin intrarea în vigoare, la 9 decembrie 2013, a noului mers al trenurilor, Valentin Dorobanţu a decis desfiinţarea a circa 150 de trenuri de persoane pe motiv că sunt nerentabile. Prin această manevră, managerul "Smart" urmărea să cedeze prestaţia feroviară a acestor trasee către operatorii privaţi şi, astfel, compania CFR Călători ar pierde o mulţime de bani.

Un exemplu elocvent al faptului că managerul Valentin Dorobanţu a facut jocurile operatorilor privaţi în detrimentul CFR Călători este şi situaţia rutei Titan Sud-Olteniţa. Valentin Dorobanţu a desfiinţat pe 22 martie 2013 cele patru trenuri care circulau pe această rută pe motiv că sunt nerentabile. Însă, în locul celor patru trenuri anulate ale CFR Călători au apărut zece trenuri ale unor societati private, iar trei dintre ele au acelaşi număr, însă pleacă la ore diferite! Astfel, în loc să se subvenţioneze patru trenuri ale CFR Călători, Ministerul Transporturilor acorda subvenţie pentru zece trenuri private.

Valentin Dorobanţu a justificat reducerea numărului de trenuri pe baza unor analize de trafic şi de încasări, din care rezultă că solicitarea de transport pe aceste rute este foarte scăzută. Însă, nu a spuns nimic de faptul că a redus numărul de vagoane la orele de vârf pe rute foarte aglomerate cum ar fi Bucureşti- Ploieşti, Braşov- Ploieşti, Bucureşti- Videle, Galaţi- Brăila sau Braşov-Suceava. Mai mult, a introdus în trafic vagoane foarte vechi, cu azbest, pentru a-i face pe călători să renunţe la trenurile CFR şi să călătorească cu cele private.

Operatiunea "PANAMA"

Falimentarea CFR Călători este o telenovelă de groază pentru România, procurorii DNA verifica si in ziua de astazi zeci de contracte acordate de managerul companiei, Valentin Dorobanțu, pentru o singură firmă, încălcând legea! Cele mai multe semne de întrebare se ridică în clipa de față referitor la modul prin care un offshore din Panama cu un capital de 1.000 de dolari a fost desemnat să livreze piese pentru reparația motoarelor locomotivelor de la CFR, pentru 1,7 milioane dolari.

Însă, culmea, aceste contracte au fost acordate "pe încredere" spre deosebire de singurul contract făcut cu licitație ca la carte, acela pentru achiziționarea apei minerale! Dorobanțu a ținut așadar să se respecte legea doar pentru apa minerală! Principala explicație pentru scumpirea biletelor a fost "scumpirea pieselor", cei de la CFR nespunând detaliile despre contractele cu firma fantomă înregistrată în Panama.