Cum a făcut doamna ministru Bau un mare pas înainte. De la activismul civic spre business

Pentru că marile spirite se întâlnesc întotdeauna, susținătorii înflăcărați ai societății multisexual dezvoltate se adună, de fiecare dată când sună goarna, sub stindardul curcubeului.

Pe 22 iunie a.c., din mijlocul Gay Pride, deputatul Remus Cernea posta pe pagina sa de facebook o fotografie, alături de explicația: „Moment istoric astăzi la Marșul Diversității! Este pentru prima dată când un ministru în Guvernul României participă la un astfel de eveniment! În fotografie sunt alături de doamna Victoria-Violeta Alexandru, Ministrul pentru Consultare Publică si Dialog Civic. În 2012, când eram Consilier de Stat în Cancelaria Primului Ministru am participat de asemenea, la Marșul Diversității dar funcția deținută atunci echivala cu cea a unui Secretar de Stat. Acum a fost prezent un ministru, ceea ce reprezintă un mare pas înainte!", se bucura Cernea, care încheia postarea cu un emoticon zâmbăreț. Cine este Victoria-Violeta Alexandru, ministru în Guvernul Cioloș, cea care, prin prezența ei la Gay Pride, a ajutat comunitatea LGBT să facă „un mare pas înainte"?

Consilier la Cotroceni, și apoi studentă la „parti"

Victoria-Violeta Alexandru, fostă Bau înainte de căsătorie, s-a născut la 11 noiembrie 1975, în București. Ȋn perioada 1994 - 1997, ea a lucrat pentru Asociația Pro Democrația, unde a coordonat activitatea de comunicare publică și relația cu presa. Ȋn 1997, domnișoara Bau a fost numită consilier în cadrul Departamentului de Comunicări Internaționale și Relații cu Românii de Pretutindeni din Administrația Prezidențială. Promovarea domnișoarei Bau a făcut parte din seria de recompense acordate de președintele Emil Constantinescu tuturor celor care i-au stat alături în campania electorală.

La Cotroceni, Violeta Bau se ocupa de partea de comunicare a departamentului pentru „Românii de Pretutindeni". Nu știm ce succese a înregistrat ea ca și consilier prezidențial, ele nefiind considerate notabile și pentru autobiografia sa. Ȋn anul 2005 însă, referindu-se la alți consilieri, Violeta Bau declara public, din poziția de director al IPP, că „actul de consiliere e înțeles greșit. Ei sunt fie oameni apropiați, fie din aceeași zonă politică și îndeplinesc sarcini cotidiene sau de relații cu presa." Ȋn 1999, la vârsta de 24 de ani, Violeta Alexandru a devenit studentă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Dar și director executiv al Asociației Pro Democrația, funcție pe care a deținut-o până în 2001.

Institutul pentru Politici Publice i-a mulțumit lui Dragnea

Ȋn martie 2000, în Republica Moldova apărea Institutul de Politici Publice, fondat, conform datelor publice de pe site-ul oficial, cu sprijinul Fundaței Soros Moldova și al Centrului Euro-Atlantic din Moldova. Un an mai târziu, în mai 2001, la instanțele din România era depusă cererea de înregistrare a Asociației „Institutul pentru Politici Publice", ce avea drept scop „elaborarea și îmbunătățirea politicilor publice în România". Consiliul director al asociației era format din Constantin Ionescu, Ionel Popescu, Anca Ghinea, Gabriela Delia Chiorean, Elena Simona Tănăsescu, Magdalena Felicia Anghel. Numărul de înregistrare al asociației în Registrul Național era 1676/A/2001.

Conform CV-ului său, Alexandru (fostă Bau) Violeta a deținut funcția de director/membru fondator al Institutului pentru Politici Publice (IPP) încă din 2001. Ȋn acel an, la doar câteva luni de la înființare, IPP lansa studiul „Migrația politică în administrația locală la un an de la alegerile locale 2000", studiu „realizat din resurse proprii, pentru Asociația Pro Democrația". Ȋn finalul acestui studiu se preciza că „Institutul pentru Politici Publice (IPP) este un think thank înregistrat ca organizație neguvernamentală în 2001, în contextul lipsei inițiativei comunitare în aria politicilor publice. (...) IPP furnizează constant date și rapoarte partenerului său strategic, Asociația Pro Democrația (APD) și nu numai".

La rându-i, APD a furnizat către IPP resurse umane și nu numai. Tot în 2001, IPP realiza studiul „Bugetele locale între teorie și practică, „la comanda Asociației Pro Democrația în cadrul proiectului Administrare eficientă prin participare publică, finanțat de German Marshall Fund of The United States". Ȋn prefața acestui studiu, IPP mulțumea unor „reprezentanți ai administrației publice locale cu care am discutat și ale căror informații ne-au fost de un real folos (...), Florentin Pandele - Primar Comuna Voluntari, Nicolae Liviu Dragnea - Președintele Consiliului Județean Teleorman".

Activismul, o sursă de afaceri

Ȋn 2002, domnișoara Violeta Bau devine absolventă a Facultății de Științe Politice din Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și se înscrie la master, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative („Guvernanță și Dezvoltare Instituțională"). Ȋn 2004, urmează al doilea master, „Afaceri Internaționale și Managementul Conflictelor".

Ce faci atunci când ai două masterate și ești director al unui ONG finanțat, prin terți, din fonduri străine? Simplu, îți faci o societate comercială cu același domeniu de activitate. La 9 august 2004, Bau Violeta-Victoria și David (actuală Soci) Alexandra, director și, respectiv, coordonator de programe în cadrul Institutului pentru Politici Publice, înființează SC LD GLOBAL GROUP SRL București, firmă ce are ca domeniu de activitate consultanța pentru afaceri și management, dar și studii de piață și de sondaj. Administratorul societății era Violeta Bau, care deținea 50% din acțiuni. Ȋn august 2005, activitatea societății e suspendată pentru trei ani, însă în septembrie 2007, cele două acționare decid reluarea activității. Violeta Bau se retrage din firmă, cesionând acțiunile către Trăistaru Vasilica, iar denumirea societății se schimbă în Expert Meeting SRL.

Ȋn iunie 2006, Asociația „Institutul pentru Politici publice" a depus la Judecătoria sectorului 3 București o solicitare pentru „modificare acte constitutive", cererea care a fost admisă în camera de consiliu. Astfel, scopul declarat al asociației devine „elaborarea și îmbunătățirea politicilor publice în România și la nivel internațional prin cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv prin promovarea publică a rezultatelor cercetării". La asociați/fondatori sunt trecuți: Bau (devenită Alexandru) Violeta Victoria, Călinescu (Hătneanu) Diana Olivia, Dumitrescu Răzvan, Gagiu Petruța Raluca, Niculescu Anton, Pîrvulescu Cristian, Popescu Ionel, Vasiliu Florin și Voicu Alina Georgiana, iar din consiliul director fac parte Gabriela Delia Chiorean, Petrică Diaconu, Constantin Ionescu, Marius Profiroiu, Elena Simina Tănăsescu, Aura Răducu.

Ȋn mai 2007, Iorga Elena, coordonator de programe la Institutul pentru Politici Publice, Alexandru Violeta, director IPP și Moraru Adrian - Flavius, fost coordonator programe alegeri în Asociația Pro Democrația, devenit director programe partide politice și alegeri în cadrul IPP, se asociază și înființează SC IPP CONSULTING UNIT - SRL București. Societatea are ca domeniu „activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj". Ȋn 2007, firma înregistrează un profit net de 62.818 RON, iar în 2008 - 121.652 RON, având zero angajați. Ȋn această societate, Alexandru Violeta deținea o cotă de participare la beneficii/pierderi de 36%. SC IPP CONSULTING UNIT - SRL Bucureștiera interfața dintre oengeul ce milita pentru transparență și administrațiile publice locale.