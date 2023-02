Cum aduc SUA noi membri în NATO: subversiune, apoi lovitură de stat, apoi epurare etnică!

Acesta este modelul care a fost urmat de la sfârșitul Uniunii Sovietice în 1991, când scuza "anticomunistă" pentru imperialismul global postbelic nu a mai fost disponibilă (așa cum fusese în Coreea, Vietnam, Guatemala, Iran, Chile și multe alte țări) înainte de 1991. Dar modelul de subversiune și apoi de cucerire a fost creat în 1965 în Indonezia (și poate înainte de aceasta, în alte "republici bananiere"); astfel că vom începe aici prin a descrie această primă etapă, în Indonezia, care a stabilit ceea ce a devenit o rutină folosită de guvernul american după 1991, comentează Le Saker Francophone.

Exterminarea, între octombrie 1965 și martie 1966, a între 500.000 și 2.000.000.000 de susținători indonezieni ai comunismului și ai oricărui alt partid de stânga, efectuată prin intermediul guvernului indonezian - a vizat, de asemenea, susținătorii liderului indonezian, generalul Sukarno, care avea susținători de stânga - a fost probabil concepută și ordonată de președintele american Lyndon Johnson, în numele proprietarilor mega-corporațiilor care susțineau Partidul Democrat. Și, fără îndoială, LBJ a lucrat la această "curățare etnică" cu mult înainte de a începe. Încă din martie 1965, anturajul lui Johnson l-a tratat cu vitriol pe Sukarno, care făcea gălăgie despre reforma agrară și posibila naționalizare a resurselor naturale. De exemplu, la 18 martie 1965, "118. Memorandumul "Memorandum de la subsecretarul de stat (Ball) către președintele Johnson" începea după cum urmează: "Relațiile noastre cu Indonezia sunt pe cale să se prăbușească. Sukarno se îndreaptă din ce în ce mai mult către PKI-ul comunist. Armata, care a fost în mod tradițional forța de contrapondere, are propriile probleme de coeziune internă. În ultimele zile, situația a devenit din ce în ce mai îngrijorătoare. Nu numai că managementul fabricilor de cauciuc din SUA a fost confiscat, dar există riscul ca și companiile petroliere americane să fie confiscate în curând.

Lovitura de stat a început la 1 octombrie 1965; generalul Suharto a fost instalat în locul lui Sukarno, iar campania de exterminare a început la scurt timp după aceea. Dar nu știa pe cine să masacreze, așa că, așa cum a rezumat excelent cartea lui Vincent Bevin, The Jakarta Method: Washington's Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World (Metoda Jakarta: Cruciada anticomunistă a Washingtonului și programul de ucidere în masă care a modelat lumea noastră), "Statele Unite au furnizat arme, instruire, echipamente de comunicații și liste de oameni de stânga cunoscuți și suspectați de a fi uciși. Plantațiile deținute de SUA au întocmit liste cu angajații "problematici". Oficialii americani au trimis în mod repetat telegrame liderului măcelului, generalul Suharto, pentru a-i ucide mai repede pe stângiști. Alte recenzii bune despre această carte pot fi găsite aici și aici. Cu toate acestea, la fel ca în cazul altor cărți publicate despre această campanie de exterminare, Bevin nu se concentrează asupra organizatorilor care au planificat și mituit pentru a o duce la îndeplinire (beneficiarii proiectului), ci mai degrabă asupra autorilor de pe teren și a victimelor acestora. El nu numește și nu identifică beneficiarii finali ai loviturii de stat și ai exterminării. SUA au fost cele care au făcut acest lucru, împreună cu alți membri ai bandei americane, în special în Europa. Judecătorul Tribunalului Internațional al Poporului a declarat că "Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Australia au fost toate complice la diferite niveluri la comiterea acestor crime împotriva umanității". Aceasta a fost o operațiune din Rhodesia, desfășurată în beneficiul aristocrației americane și aliate (în special olandeze).

Vorbind alături de președintele moldovean, Maia Sandu, la Chișinău, la 6 martie 2022, Blinken a declarat că SUA sprijină aspirațiile Moldovei de a adera la Uniunea Europeană, dar că procesul va fi decis de UE. Apoi, în epoca post-sovietică, obiectivul Ucrainei și al guvernului american este de a-și instala rachetele cu încărcătură nucleară în națiunea cea mai apropiată de Moscova (doar 500 km), aducând Ucraina în NATO. Iată care este succesiunea evenimentelor:

Între 2003 și 2009, aproximativ 20% dintre ucraineni au dorit să adere la NATO, iar 55% s-au opus. În 2010, sondajul Gallup a constatat că, în timp ce 17% dintre ucraineni considerau NATO ca fiind "o protecție pentru țara dumneavoastră", 40% au spus că este "o amenințare pentru țara dumneavoastră". Ucrainenii vedeau în mare parte NATO ca pe un inamic, nu ca pe un prieten. Dar, după lovitura de stat din Ucraina din 2014, condusă de Obama, "aderarea Ucrainei la NATO a primit 53,4% din voturi, în timp ce o treime dintre ucraineni (33,6%) s-au opus". Cu toate acestea, după aceea, sprijinul a fost în medie de aproximativ 45% - încă dublu față de ceea ce fusese înainte de lovitura de stat. Opinia ucraineană a oscilat în favoarea aderării la NATO deoarece miliardarii care finanțează candidații politici câștigători și controlează mass-media din SUA și Ucraina au desfășurat o campanie masivă de propagandă pe această temă după lovitura de stat, iar guvernele și mass-media au început să prezinte Rusia ca fiind inamicul Ucrainei și să prezinte SUA, UE și NATO (care, înainte de lovitura de stat, era văzută de ucraineni ca fiind inamicul lor) ca fiind prietenii Ucrainei. Astfel, după lovitura de stat americană, ucrainenii au început să dorească să adere la UE și la NATO.

Imediat după ce lovitura de stat a lui Obama a preluat conducerea Ucrainei, noul guvern instalat de acesta a început rapid o epurare etnică pentru a scăpa de milioane de ucraineni care votaseră pentru președintele ucrainean pro-neutralitate (nici pro-american, nici pro-rus) pe care Obama îl doborâse, pentru a permite noului regim ucrainean, prieten al SUA, să rămână la putere prin alegeri "democratice", în care toți candidații vor fi anti-ruși. Acest lucru a dus la Ucraina de astăzi.

Acest lucru a demonstrat eficiența extremă a propagandei post lovitură de stat a regimului, pregătită și implementată în mass-media în 2014 și intensificată și mai mult după schimbarea de regim. După lovitura de stat, regimul de juntă din SUA și mass-media de "știri" au copleșit publicul cu propagandă antirusească, astfel încât națiunea, la doar unul sau doi ani după ce, până în 2013, a considerat NATO drept dușmanul său, a început să considere această organizație drept protectorul său, împotriva țării pe care majoritatea ucrainenilor încă o mai considerau, cu un an sau doi înainte, drept protectorul lor. (Bineînțeles, după ce Rusia a răspuns în cele din urmă la confiscarea Ucrainei de către SUA și a invadat Ucraina în 2022, marea majoritate a ucrainenilor consideră acum că țara invadatoare, Rusia, este inamicul lor).

Cheia aici este faptul că, prin preluarea controlului asupra unei țări - mai întâi prin subversiune (care, în cazul Ucrainei, a fost denumită "Revoluția portocalie" și l-a instalat pe președintele pro-american Viktor Iușcenko în 2004) - și apoi printr-o lovitură de stat directă pentru a termina treaba, este posibil să schimbi complet opinia publică. În 1922, analistul politic Walter Lippman a introdus sintagma "fabrica de consimțământ", referindu-se la modul în care aristocrația modernă își controlează publicul prin proprietatea, finanțarea și controlul mass-media, al grupurilor de reflecție și al universităților de către acești aristocrați (care sunt acum miliardarii unei țări) în această epocă a "experților" numiți în afaceri publice. Acesta este modul în care sunt fabricate opiniile publice, pentru a gândi ceea ce această aristocrație (miliardarii națiunii) vrea să creadă. Succesiunea evenimentelor din Ucraina este un exemplu excelent al acestui model.

Un alt exemplu de cum funcționează acest lucru este ceea ce se pregătește în Moldova. La 6 decembrie 2022, agenția rusă de știri Tass a publicat titlul "Majoritatea moldovenilor văd Rusia ca fiind cel mai bun partener al țării - sondaj de opinie" și a raportat că Institutul de Marketing și Sondaje din Moldova (o organizație de sondaje care lucrează în principal pentru corporațiile moldovenești, nu pentru mass-media, și, prin urmare, trebuie să știe ce doresc moldovenii) a raportat în mod privat rezultatele sale privind opiniile moldovenilor despre relațiile internaționale ale țării în ziua precedentă. Tass a raportat că:

Majoritatea moldovenilor consideră că Rusia este cel mai bun partener al țării lor în domeniile economic, politic și de securitate, potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie publică publicat marți de Institutul de Marketing și Sondaje (IMAS).

"Nu mai puțin de 38% dintre respondenți s-au pronunțat în favoarea unui parteneriat cu Rusia în domeniul economic, 30% au optat pentru Uniunea Europeană, iar 12% - pentru România. Doar 4% au ales un parteneriat cu Statele Unite, iar 2% au preferat China, pe de o parte, și NATO, pe de altă parte. În sfera politică, Rusia a fost aleasă de 37% dintre respondenți, UE de 29%, România de 11%, SUA de 5%, China de 1% și NATO de 3%. În domeniul securității, 36% dintre respondenți au declarat că consideră Rusia un partener de încredere. Uniunea Europeană a primit 21% din opinii, România și NATO câte 10% fiecare, Statele Unite 5%, iar China 1%", au precizat realizatorii sondajului.

În cadrul sondajului au fost intervievate 1 100 de persoane din 90 de locații diferite și a fost realizat între 10 și 29 noiembrie. Marja de eroare este stabilită la 3%. Potrivit rezultatelor sondajului, 62% dintre respondenți consideră că Moldova ar trebui să aibă relații strânse cu Rusia, 21% doresc relații neutre, 10% doresc o distanțare a relațiilor și doar 5% și-au exprimat sprijinul pentru o înăsprire a relațiilor cu Rusia.

La 21 ianuarie 2023, postul de presă rusesc RT News a titrat: "Moldova ia în considerare aderarea la o "alianță mai largă": sub președinția Maiei Sandu, țara a urmărit o integrare mai profundă cu Occidentul". Sandu este pentru Moldova ceea ce președintele Viktor Iușcenko a fost pentru Ucraina - un agent cheie al subversiunii SUA în țara sa, servind interesele stăpânilor săi americani. Ea s-a referit fie la UE, fie la NATO, dar nu a numit niciuna dintre organizații, deoarece ambele sunt nepopulare în Moldova, la fel cum au fost în Ucraina înainte de lovitura de stat americană de succes din Ucraina din 2014.

Dacă va reuși, probabil că nu va mai fi la conducerea țării sale atunci când va avea loc lovitura de stat americană, dar mandatul ei în Moldova va fi contribuit la conducerea țării sale spre acea lovitură de stat, spre purificarea etnică, spre popularitatea UE și NATO în țara sa și, probabil, spre a fi invadată de Rusia înainte ca Moldova să fie desemnată candidat și acceptată în aceste organizații economice și militare antirusești. La fel ca Iușcenko, care a fost o piatră de temelie foarte importantă în distrugerea Ucrainei din 2013, ea va juca un rol esențial în distrugerea Moldovei.

Este posibilă manipularea opiniei publice, iar acest lucru poate merge atât de departe încât să ducă la distrugerea finală a unei țări, nu numai prin înșelăciune, ci și prin subversiune, urmată de o lovitură de stat, urmată de purificare etnică, urmată de o invazie militară a țării respective.

Publicul larg nu învață din istorie. Poate că acesta este motivul pentru care istoria continuă să se repete, așa cum se întâmplă de mii de ani, chiar dacă metodele s-au schimbat. Înțelegerea modelelor istorice ar trebui să fie predată încă din liceu, dar aristocrațiile nu au vrut niciodată să fie predată la niciun nivel, așa că până la nivel de doctorat este o materie deosebit de orfană în învățământul academic.