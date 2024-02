Două scenarii actuale care ar putea conduce la Al Treilea Război Mondial in mai putin de un an

Publicația The Telegraph a publicat un nou scenariu pentru un potențial război între Rusia și NATO. În acest scenariu se discută în felul următor:

Varianta Țările Baltice

Vladimir Putin mobilizează 200.000 de soldați în Rusia și începe o nouă ofensivă în Ucraina în primăvara anului 2024;

Federația Rusă provoacă proteste ale persoanelor vorbitoare de rusă din Țările Baltice și desfășoară atacuri cibernetice împotriva acestor țări în timpul verii;

Protestele sunt folosite ca pretext pentru exerciții militare în Belarus și desfășurarea de trupe la Kaliningrad în toamnă;

Confruntările încep în zona Coridorului Suvalka în timpul iernii. În acest stadiu, Rusia și Occidentul vor avea de ales - să negocieze sau să poarte război.

„Armatele combinate ale UE au aproximativ 1,4 milioane de soldați. Deci, Rusia ar trebui să aibă aproximativ 2 milioane de soldați disponibili într-un război de uzură. Dacă presupunem că Rusia ar ataca și aplică regula clasică potrivit căreia forțele de atac au nevoie de un avantaj de 1,5:1, Rusia ar avea nevoie de aproximativ trei milioane. Rusia are în prezent aproximativ 1,2 milioane de soldați, dar aproximativ 2 milioane de rezerviști", arată sursa citată.

Varianta Alaska

Vladimir Putin a semnat un decret prin care contestă modul în care Rusia a vândut teritoriul Alaskăi către SUA. Forte aeriene rusești se afla in numar mare în spațiul aerian internațional dar la granita cu cel american sau canadian. Aceste avioane sunt sustinute de portavioane si de numeroase forte terestre imbarcate pe aceste nave de lupta. O mare parte din flota militara se afla si ea in Oceanul Artic.

Decretul, semnat de Putin la sfârșitul săptămânii trecute, alocă fonduri pentru căutarea, înregistrarea și protecția juridică a proprietăților rusești din străinătate, inclusiv a proprietăților din fostele teritorii ale Imperiului Rus și ale Uniunii Sovietice. Aceste teritorii ar include Alaska, zone din Europa Centrală și de Est, mari părți din Asia Centrală și părți din Scandinavia.

Președintele Federației Ruse încearcă să declare nelegitimă vânzarea teritoriului Alaska către SUA, din 1867 si foloseste acest fapt ca pretext pentru ocuparea Alaskăi. Ar forta SUA si mai apoi NATO sa se regrupeze pentru un razboi in mare parte maritim si aerian in Alaska in stramtoarea Bering. Bazele milityare rusesti din Kamcheatka sunt cu mult mai aproape si sutin aceste forte, in vreme ce SUA se sprijina pe Canada si Japonia. Insa Rusia poate avea un aliat puternic in China in aceasta zona daca reusesc sa mobilizeze si armata lui Xi Jinping.