Șefimea ISC a vazut inundațiile doar in pahare, iar singura situatie de urgență a fost distracția cu hohote de râs pe fond de tragedie!

Zonele centrala si de vest a țării au fost grav afectate de inundații in ultimile zile, fapt ce a condus la o serie de masuri impuse de situația grava din Romania.

Ciudat, însă, conducerea Inspectoratului De Stat în Construcții, cu atribuții explicite impuse prin legi si reglementari naționale, benchetuia în lux într-o statiune montana din Covasna, profitand de o asa-zisa "intalnire de lucru" care chipurile era "impusa de situația de urgenta". In realitate, chiar cand mulți români treceau prin situații tragice, șefimea chefuia pe bani publici.

Inspectoratul de Stat in Construcţii (ISC) are obligația prin lege de a sprijini în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. Cum sunt si inundatiile care afecteaza constructii, amplasamente etc. ce pun in pericol vieti. Pot fi evitate tragedii daca se intervine cu rapiditate, daca se pot estima daune, sau afectari de constructii de cladiri, poduri, consolidari, baraje ori alte amenajamente etc. și astfel se pot lua masuri in timp real pentru a inlatura prabusiri, alunecari de teren si alte urmari ale dezastrelor.

Seful ISC Romulus Bulacu rade cu gura pana la urechi alaturi de delegatii comeseni in vreme ce la cativa km se petreceau tragedii pe fondul inundatiilor

Bulacu e un veritabil "campion al șprițului", care a izbuit pana la urma sa-si reduca la tacere partenerii de bautura, dovedind ca nicio inundatie nu-i capabila sa-i astampere setea.



De o gravitate exceptionala este faptul ca intr-o asemena situatie de o evidenta urgență, întreaga conducere a ISC, atat cea centrală cat şi cea locală, se afă, în această perioadă, la Hotelul "Clermont", de patru stele, din mărginimea Covasnei, intr-o asa-zisă sedința comuna pentru preintampinarea catastrofelor ce pot fi determinate de cauzele naturale ale inundatiilor. De fapt, pe sefii ISC nici nu-i interesa prorpiu zis situația de urgenta, sau mai bine zis, unica lor urgenta era sa se simta bine la chef si sa aiba vin in pahare si mancare pe masa, dupa cum se poate vedea din reportajul nostru.

Cum se vede "situația de urgență" la ISC

Hotel "Clermont" din Covasna, 18 iulie (duminica) după amiaza - delegatii de la ISC incep să soseasca cu maşinile institutiei, mai un Hyundai Tucson, mai o Dacia Duster, după posibilități. Intră pe rând în recepţia hotelului situat la marginea orasului Covasna intr-o zona destul de retrasa, ceea ce-i face sa se simta in siguranță.

Spre seara, conducerea si delegatii ies pe terasa hotelului, acolo unde stau de vorba degajati, ca si cum nicio calamitate naturală nu ar putea schimba vreun destin, nimic nu ar starni nicio ingrijorare, pare, mai degraba, "o băiețească", intalnirea unor camarazi pusi pe distractie. Unii dintre ei incep sa-si scalde dialogul in cateva halbe cu bere. Discutia e presarata cu rasete, cu bancuri, fix "ce trebuie" intr-o astfel de situatie, altfel tragică.

Boss-ului de la Inspectoratul de Stat în Constructii "i se taie genunchii" in lift, caci vorba aia: vinul se suie el la cap, dar se mai lasa si-n picioare!

In a doua parte a serii "băieții" participă cu totii la o "sedinta exceptionala" intr-o sala de evenimente. Doar aceasta denumire pare sa se potrivească tristului eveniment al apelor iesite din matcă si al asaltului asupra caselor localnicilor, luate de volburile din amonte. Altfel, o sedinta cu adevarat "speciala". Si asta pentru ca au servit "valuri" de vin adus de unii dintre colegi... in portbagaj, in bidoane de 5 litri. Era o mare "inundatie" de asemenea, doar ca in paharele si pe masa chefliilor.

Bautura e scoasa de la portbagaj de subalternii slugarnici, care se grabesc sa-i satisfaca poftele sefului aducand pe masa vinul favorit

Soarele apusese de mult cand șeful "ăl mare" Romulus Bulacu s-a dus spre camera sa, iar odata ajuns in lift s-a lasat pe vine ca sa apese butonul panoului de comandă - ciudat, o fi fost baut si nu-l mai tineau genunchii? Bulacu de la ISC a urcat in camera sa, a poposit 15 min, dupa care a mai coborat sa stea de vorba cu colegii la o băutură in sala de evenimente. Din nou rasete si bancuri in vreme ce casele oamenilor erau luate de torente, iar gospodariile erau destructurate, pe toate posturile de televiziune prezentandu-se imagini de groază. După miezul nopții se termina și "ședinta de lucru" impusa de... inundatii locale și comesenii se duc spre camere.

***

A dpoua zi (luni), dupa ce au consumat cu nesațul tipic de după chef micul dejun, cei din grupul ISC au participat, din nou, la o sedinta "de lucru" care a inceput spre amiaza si a durat aproximativ două ore. După sedinta, doar o parte dintre cei de la ISC s-au urcat in cateva rnasini si au plecat intr-o directie necunoscuta, motivata doar ca fiind "deplasare pe teren". Se pare ca cel care a condus "delegatia" decontata pe bani publici a fost chiar Romulus Bulacu, seful ISC.

Seful ISC Romulus Bulacu revine "de pe teren" insotit de o femeie misterioasa ce avea sa devina "atractia serii".

Romulus Bulacu si "delegata" au impartit bancheta din spate a autoturismului de teren din dotare. Cei doi coboara multumiti de rezultatul intrevederii



Eleganta faptura din masina de teren e marcata "om la om pe tot terenul" de insusi seful ISC care n-o scapa din ochi



Cei care au fost plecati in "delegatie" au inceput sa se intoarca la hotel in a doua parte a zilei, unii din ei parand "rupti de oboseala muncii implinite". Ultimul care a venit intr-un Hyundai Tucson a fost chiar Romulus Bulacu. Surpriza a venit, insa, atunci cand acesta a coborat din masina in compania unei doamne imbracata elegant si foarte aranjata, raspandind parfumuri scumpe. Clar era cea mai draguță din toata delegatia, cea care avea sa faca furori la masa de seara a "băieților răi" de la ISC.

Femeia adusa de seful ISC e o veritabila declansatoare de feromoni masculini. Comunicarea intre "specii" atinge cote inalte iar "inundatia" cu vin e total scapata din "matca".

Bulacu si cu doamna in cauză, "atractia serii" putem s-o numim, au impartit impreuna bancheta din spate a autoturismului de teren. Nu la mult timp dupa ce au ajuns la hotel, delegatii au inceput sa se stranga, din nou, in aceasi sala in care s-au intalnit cu o seara inainte. In acelasi timp si-a facut aparitia si Ovidiu Costea, fostul patron al SC "Ardealul" si actualul proprietar al hotelului "Clermont". Acesta a mers prin hotel sa verifice daca totul este in ordine.

Pe la zece seara, o parte dintre cei de la ISC s-au mutat din sala in care au avut loc sedintele in curtea din spate a hotelului "Clermont", intr-un foisor. Dupa aproximativ o oră, șeful Bulacu si-a urmat colegii în foisor, cu un aer degajat. Nu se putea spune ca "nu e in apele lui!" La masa super restransa era si "doamna de pe bancheta din spate" care era numai hohot ras, fericita ca era curtată de o liotă de barbati. Bulacu a ras la randu-i si a baut un şprit cu colegii lui. S-a ridicat ulterior (de asta data, genunchii l-au "ținut" mult mai bine ca in seara precedenta), a salutat audienta dupa care s-a retras in camera ca un invingator. Cum altfel? Si-a indeplinit misiunea! Cei care au ramas in foisor au mai stat aproape o jumatate de ora la taclale, apoi s-au retras in camere.

Femeia misterioasa a lui Bulacu e la o cafea "pe fuga" in asteptarea confortabilului loc de pe bancheta din spate a masinii 4x4 a institutiei

Intrebari pentru ministru, dar bune de pus și la DNA

Fireste ca se pun mai multe intrebari, pe care am incercat sa le punem la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei, chiar minsitrului Czeke Attlia de la UDMR (cu propensiuni in zona Covasnei), cu atat mai mult cu cat chiar în 19.07.2021, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea de Reorganizare a ISC, prin care sunt desfiinţate inspectoratele regionale în construcţii.

Ministerul a ignorat apelurile noastre, asa ca facem publice intrebarile pe care am fi dorit sa i le punem ministrului, mentionand că și procurorii de la DNA ar putea fi interesati de raspunsurile clanului Bulacu & Co:

- Prima întrebare legitima este cum işi exercită ISC atribuţiile de sprijin in situația in care conducerea sta la șprițuri și e, faptic, dezinteresata total de inundatii?

- Urmare a acesteia, poate aflam câte acţiuni a întreprins ISC în vederea evaluării pagubelor produse şi a dispunerii măsurilor legale ce se impuneau, asa cum prevede legea?

- Nu mai prejos ar fi sa aflam cum se justifică costurile de aproximativ 75 Euro/cameră/noapte (conform siteului booking.com), în condiţiile prezenţei a aproximativ 100 de salariaţi cu funcţii de conducere, pe o durată de 3 zile, la care se adaugă şi cheltuielile de deplasare, diurnă şi masă?

- Există aprobarea ministrului lucrărilor publice, ca ordonator principal de credite, pentru această acţiune?

- Care a fost necesitatea, oportunitatea şi tematica acestei acţiuni?

- De ce nu a fost folosit sistemul intern de comunicare prin videoconferinţă, cu care este dotat ISC?

- Care este suma totală cheltuită în anul 2021 de ISC pentru organizarea acestor tipuri de acţiuni?