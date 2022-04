Expert în doctrina rusească și fost ofițer CIA nu este de acord cu Zelenski: România și Polonia nu fac parte din planul lui Putin!

Rebekah Koffler, expert în doctrina și strategia rusească, dar și fost ofițer CIA, l-a contrazis pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cel care spusese că dacă Ucraina va fi învinsă de ruși, vor urma Polonia și România.

Analistul american consideră că Putin dorește să reconstruiască ceea ce rușii numesc „perimetru strategic de securitate", prin preluarea controlului asupra unor state foste sovietice. „Nu sunt de acord cu declaraţiile preşedintelui Zelenski. Nu, România nu este parte din plan şi nici Polonia nu este, dar Putin are un plan mai cuprinzător. În această privință, preşedintele Zelenski are dreptate. Președintele Putin s-a decis că trebuie să reconstruiască ceea ce Rusia numește perimetru strategic de securitate prin reîntregirea fostelor state sovietice sub controlul Rusiei. De ce? E vorba de o problemă de securitate. Distanța dintre forțele NATO şi St. Petersburg, care este cel mai mare oraş din Rusia, s-a redus de la 1.000 de mile cât era la sfârşitul Războiului Rece, la 100 de mile astăzi. Este aceeași distanță ca între Washington şi New York. Deci acesta este motivul suprem pentru acest război, de aceea a trasat acestă linie", a spus Rebekah Koffler.

Întrebată apoi ce l-a determinat pe Putin să înceapă acest război tocmai în acest moment, Rebekah Koffler a spus: „Lucrează la acest plan încă de când a devenit președintele Rusiei, în anul 2000. A fost reales de 4 ori, deci primul obiectiv strategic este de a schimba finalul Războiului Rece şi de inversa prăbușirea Uniunii Sovietice care a avut loc în 1991. El ar vrea să reintegreze statele post sovietice Ucraina, Belarus, Georgia, Moldova înapoi sub controlul Moscovei într-un fel de alianță supra-națională, dar nu precum UE sau NATO. Rusia are deja o organizație care s-a ridicat ca o contra măsură pentru NATO. Se numește SCTO- Organizația Tratatului de Securitate colectivă. Deci el îşi dorește ceva mai puternic, vrea ca Rusia să fie forţa dominantă în alte alianțe care chiar şi azi se numesc UNIUNEA. Numele complet este Uniunea Economică Eurasia. Deci vedem paşii pe care Rusia i-a făcut pentru a crea acesta uniune. Acesta este planul. Putin nu are alt plan de a cuceri lumea, Putin este adeptul unei politici realiste. Politica realistă înseamnă echilibrarea puterilor", a mai explicat Rebekah Koffler, autoare a cărții „Putin's PlayBook".