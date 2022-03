Gazeta de Nord-Vest: Caracatița infracțională a șefului ITM Cristian Sasu se întinde și peste lacul Cubic!

Cristian Sasu face ce face și tot în jurul banului public de la stat se învârte. După ce că s-a instalat bine mersi pe scaunul de șef peste ITM-ul sătmărean de o grămadă de ani și ține cu dinții de scaunul care îl ajută să își pună în aplicare combinațiile, între timp a mai schimbat aerul de la ITM cu cel de la Prefectura Satu Mare, unde de altfel se și visează secretar, mult prea bine plătitul Cristi Sasu s-a apucat mai nou și de parcuri. Nu parcuri pentru vitele sale Angus de la Baba Novac, ci ditamai parcul de la fostul lac Cubic, un proiect european în valoare de 13.185.373,24 lei, adică aproximativ 2.500.000 euro.

În cadrul proiectului de refacere și reabilitare a zonei ar urma să fie construite alei pietonale pavate cu piatră naturală, un loc de joacă pentru copii, un teren de sport multifuncțional, o pistă de biciclete și o platformă pentru patine cu rotile, o platformă pentru fitness, spații verzi, inclusiv ronduri cu flori, arbori și arbuști, cu un sistem de irigare, iar iubitorii de animale ar trebui să aibă la dispoziție o zonă împrejmuită pentru a-și plimba patrupedele, scrie Gazeta de Nord-Vest.

Desigur toate astea pe hârtie, în realitate avem o ditamai piscină naturală cu apă murdară și o lucrare deocamdată îndoielnică. Primăria Municipiului Satu Mare a semnalat problemele apărute împreună cu dirigintele de șantier. Lucrările cu probleme nu au fost recepționate și plătite. Ce este foarte interesant că executantul general este RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. București este una din cele mai mari firme de spații verzi din România, doar că la Satu Mare cel ce taie și spânzură în cadrul proiectului este nimeni altul decât șeful ITM Cristian Sasu. Conform mai multor angajați din Primăria Municipiului Satu Mare, Sasu pune presiune pe angajații primăriei pentru fel de fel de probleme apărute în cadrul lucrărilor și îi amenință după bunul plac, obligându-i să facă și să semneze ilegalități.

Așa cum am scris marți, 22 martie 2022, mascații și procurorii DNA au efectuat o serie de percheziții la sediul Primăriei municipiului Satu Mare. Procurorii fac cercetări în ceea ce privește fraudarea unor fonduri europene. Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații a transmis următoarele:

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, asimilate corupției și de fraudare a fondurilor europene comise în perioada 2020-2021. În cursul zilei de 22 martie 2022, ca urmare a obținerii autorizării legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții la sediul unei instituții publice din municipiul Satu Mare. În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcției Generale Anticorupție. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare".

Primăria Satu Mare a reacționat prompt

Reacția Primăriei Satu Mare: "Primăria Satu Mare cooperează cu autoritățile și oferă tot sprijinul în ancheta DNA. Primăria a pus la dispoziția autorităților toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a anchetei în curs și sprijină autoritățile prin toate mijloacele sale pentru o soluționare corectă a investigației, pe baza unor date transparente. Primăria este prima interesată de soluționarea rapidă și corectă a acestei situații."

Amenințările sunt la ordinea zilei la șeful ITM, Cristian Sasu

Așa cum am mai scris, am aflat cu stupoare că amenințările de tot felul sunt "specialitatea casei" la Cristian Sasu. Se pare că Sasu și-a mai găsit o familie pe care o terorizează, amenință și stresează, Ion și Cornelia Pișcorean. Aceștia din urmă au avut ghinionul să se intersecteze cu Sasu în Baba Novac. Acolo unde Cristian Sasu deține prin firma soției sale 206 exemplare de vaci rasa Angus. Ion Pișcorean este președintele "Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac". Acesta a declarat pentru Gazeta de Nord-Vest că din 2019 de când a fost ales președinte, Cristian Sasu îl amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu pușcăria, ce mai ... îi face viața un iad. Ba, mai mult, participă la fiecare ședință a asociației chiar și la ședințele de la Primăria Ardud, mai mentioneaza sursa citata.

"Am început să am probleme cu Cristian Sasu în 2019 când am fost ales președinte al Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac. Firma soției sale este membră în asociația noastră. Bine ... mult spus a soției sale având în vedere că el vine la toate ședințele asociației și vrea să taie și să spânzure în asociație. Vrea mereu să facem cum zice el toți membrii. Pentru că m-am opus și vreau să respectăm legea mi l-am făcut dușman. Acuma am ajuns să mă amenințe cu pușcăria și mi-a zis să am grijă că el a reușit să bage în pușcărie cu relațiile sale în justiție și servicii pe oameni mai importanți ca mine, așa că cu mine se joacă. Mă amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu controale. Am și avut de la Ministerul Agriculturii, dar deoarece am respectat legea nu mi-au făcut nimic. Acuma normal că nu îmi este tot una având în vedere că știu cu ce se ocupă și că mă amenință întruna cu pușcăria. Nevasta mea are o stare clară de temere, este stresată, ea nu este obișnuită cu asemenea oameni. Cum să mă bage în pușcărie dacă nu am făcut nimic?! Dar ea îmi spune că nu ai văzut ce a pățit Govor? Desigur, la asta nu am ce să îi răspund. Sincer, nici eu nu sunt obișnuit cu asemenea oameni, dar ce să fac, să încalc legea ca să îi fac pe plac? Nu îmi vine să cred ce se întâmplă... un director de instituție publică se implică în relațiile unei firme private, participă la ședințe, amenință pe toată lumea. Este ireal! La ultima ședință de la Primăria Ardud a venit în timpul programului de lucru și ne-a amenințat. Este de necrezut ce face șeful ITM!", a declarat, pentru Gazeta de Nord-Vest, Ion Pișcorean, președintele Asociației crescătorilor de taurine din Baba Novac.

Direcția Națională Anticorupție l-a mai anchetat pe Sasu în mai multe dosare

Primul dosar și cel mai de răsunet în care a fost anchetat a fost cel în care Cristian Sasu, un angajat al statului român, a reușit să strângă 780.000 euro din fapte ilegale. Acesta a avut de altfel și percheziții în acest dosar, atât acasă cât și la birou. Redăm comunicatul DNA din 29 septembrie 2014:

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul SASU CRISTIAN IOSIF, care, la data faptelor, a deţinut succesiv funcţiile publice de inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, prefect şi subprefect la Instituţia Prefectului Satu Mare, în cauză rezultând suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit în concurs infracțiunile de: efectuarea de acte de comerţ, incompatibile cu funcţia şi atribuţia, în scopul obţinerii pentru sine de bani şi bunuri necuvenite; fals în declaraţii.

În ordonanța de dispunere a controlului judiciar, procurorii au reținut următoarele: În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2006 - prezent, inculpatul Sasu Cristian Iosif a desfăşurat, cu încălcarea regimului incompatibilităţilor, acte de comerţ constând în administrarea faptică a 2 societăți comerciale, în scopul obţinerii pentru sine de bani şi bunuri necuvenite.

Astfel, în perioada sus-amintită, prin intermediul celor două firme, deţinute prin interpuşi, inculpatul Sasu Cristian Iosif a desfăşurat activităţi de consultanţă în cadrul unor proiecte europene, obţinând bani şi bunuri totalizând aproximativ 780.000 Euro. De asemenea, în aceeași perioadă, inculpatul Sasu Cristian Iosif, cu ocazia completării declaraţiilor de avere şi de interese, a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului în privinţa deţinerii prin interpuşi a celor două societăţi sus-menţionate precum şi a bunurilor şi foloaselor obţinute necuvenit, ca urmare a administrării acestora, de natură să producă consecinţe juridice.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul SASU CRISTIAN IOSIF trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

d) să nu se apropie şi să nu comunice nici direct şi nici indirect cu unii dintre martori, primari ai comunelor cu care cele 2 firme pe care le-a administrat în fapt au avut încheiate contracte;

e) să nu intre în sediile celor 2 societăți comerciale şi să nu ia legătura cu niciunul dintre angajaţii acestora;

f) să nu exercite funcţia de inspector şef la Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, funcţie de care s-a folosit în săvârşirea infracţiunii.

Inculpatului SASU CRISTIAN IOSIF i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator mai multor bunuri mobile și imobile aparţinând inculpatului Sasu Cristian Iosif, până la concurenţa sumei de 780.000 Euro." Într-un alt dosar Cristian Sasu a fost urmărit penal pentru infracțiunea de trafic de influență.

Taxă de protecție luată de Cristian Sasu

Actualul inspector șef ITM a mai fost anchetat și în alte dosare. Unul pentru luare de mită în care a fost acuzat că și-a creat un cerc relațional format din agenții economici care au fost dispuși să plătească anumite sume de bani, mai exact taxă de protecție șefului ITM, Cristian Sasu, cu scopul ca Sasu să își încalce atribuțiile de serviciu în sensul de a nu dispune controale la firmele care plăteau taxa de protecție. Totodată, Sasu le asigura protecția în sensul că deși avea informații că firmele acestea aveau angajați fără forme legale și activează în domeniul construcțiilor nu dispunea controale pentru că amenzile erau foarte mari.

Banii obținuți îi folosea în interes personal.

Un lucru este clar, nababul de la ITM nu s-a putut abține și și-a întins "tentaculele" infracționale și peste lacul Cubic, un proiect de 2,5 milioane euro din bani europeni, care este un proiect extrem de important pentru locuitorii municipiului Satu Mare, trebuind să fie cel mai mare loc de relaxare și petrecere a timpului liber pentru aceștia. Sperăm totuși că organele abilitate vor lua măsurile care se impun și lucrările vor continua cu seriozitate și vor fi finalizate cu succes. Iar practicile "ilegale" de amenințare și punerea de presiune pe angajații Primăriei Satu Mare ca să nu își poată exercita obligațiile de serviciu legal, ale șefului ITM Satu Mare, Cristian Sasu, să înceteze pentru că interesul nostru este să avem un parc frumos, bine pus la punct, cu lucrări de calitate, conchide Gazeta de Nord-Vest.