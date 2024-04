Industria dezinformării: O agenție sponsorizată de guverne cenzurează jurnalismul

Dezinformarea a devenit un punct de discuție ca răspuns la victoria lui Trump și a fost apoi supraalimentată în timpul erei Covid. Ca răspuns la presupusa criză, corporațiile, companiile de tehnologie și guvernele au trebuit să demonstreze că iau o anumită formă de acțiune.

Acest lucru a creat o piață pentru asociatii și ONG-uri care au revendicat o specializare în detectarea dezinformarii. Astăzi, există sute de organizații care fac această afirmație, oferind tot felul de servicii de „verificare a faptelor", inclusiv agenții de rating puternice, cum ar fi GDI și Newsguard. Aceste companii acționează ca niște paznic invizibili în cadrul vastului mecanism de publicitate online.

Care sunt aceste „agenții de rating" care ar putea fi diferența dintre viață și moarte pentru o companie media? Cum funcționează influența lor? Și cine le finanțează? Răspunsurile sunt îngrijorătoare și ridică întrebări serioase cu privire la libertatea presei și viabilitatea unei democrații funcționale în era internetului, scrie o analiza Unherd.

„Echipa noastră a reevaluat domeniul, ratingul nu se va schimba, deoarece continuă să aibă narațiuni anti-LGBTQI+... Autorii site-ului au fost reclamați pentru că sunt anti-trans. Kathleen Stock este recunoscută ca fiind o feministă „proeminentă critică de gen".

Această frază a făcut parte dintr-un e-mail trimis către UnHerd la începutul lunii ianuarie de la o organizație numită Global Disinformation Index. A fost justificarea lor, dată după o serie de solicitări, pentru plasarea UnHerd pe o așa-numită „listă dinamică de excludere" a publicațiilor care se presupune că promovează „dezinformarea" și, prin urmare, ar trebui să fie boicotate de toți agenții de publicitate.

Ei au oferit exemple de conținut ofensator: Kathleen Stock, ale cărei rubrici sunt susținute pentru un premiu național de presă săptămâna aceasta, Julie Bindel, o militantă de o viață împotriva violenței împotriva femeilor și Debbie Hayton, care este transgender. Aparent, GDI echivalează „criticile de gen" sau susținerea existenței diferențelor biologice de sex cu „dezinformarea" - în ciuda faptului că aceste convingeri sunt protejate în mod special de legislația britanică și deținute de majoritatea populației.

Verdictele „agențiilor de rating" precum GDI, în cadrul mașinii complexe care servește reclame online, sunt un mecanism puțin înțeles de control al conversației media. În cazul lui UnHerd , verdictul GDI înseamnă că au primit doar între 2% și 6% din veniturile publicitare așteptate în mod normal pentru un public de dimensiunea noastră. Între timp, demonstrând clar arbitrariul și subiectivitatea acestor judecăți, Newsguard, o agenție de rating rivală, acordă UnHerd un rating de încredere de 92,5%, chiar înaintea New York Times cu 87,5%.

***

Modul în care funcționează este relativ simplu: în cazul UnHerd , există un contract cu o agenție de publicitate, care se bazează pe o platformă tehnologică populară numită „Grapeshot", fondată în Marea Britanie și achiziționată de atunci de Oracle al lui Larry Ellison, pentru a selecta automat site-urile web adecvate pentru anumite campanii. La rândul său, Grapeshot folosește automat „Indexul global de dezinformare" pentru a furniza un flux de date despre „siguranța mărcii" - iar dacă GDI acordă unui site web un scor slab, vor fi difuzate foarte puține anunțuri.

„Aceste companii acționează ca niște gardieni invizibili în cadrul vastului mecanism de publicitate online."

Indexul global de dezinformare a fost fondat în Marea Britanie în 2018, cu obiectivul declarat de a perturba modelul de afaceri al dezinformarii online prin lipsirea de finanțare a publicațiilor ofensatoare. Alături de Fundația pentru Societatea Deschisă a lui George Soros, GDI primește bani de la guvernul Marii Britanii (prin intermediul FCDO), Uniunea Europeană, Ministerul German de Externe și un organism numit Disinfo Cloud, care a fost creat și finanțat de Departamentul de Stat al SUA.

Poate deloc surprinzător, cei doi fondatori ai săi au apărut din eșaloanele superioare ale societății „respectabile". În primul rând, este Clare Melford, a cărei biografie publicată de Forumul Economic Mondial afirmă că anterior „a condus tranziția Consiliului European pentru Relații Externe de la a fi parte a Fundației pentru Societatea Deschisă a lui George Soros la statutul de independentă". Ea a înființat GDI cu Daniel Rogers, care a lucrat „în comunitatea de informații din SUA", înainte de a fonda o companie numită „Terbium Labs" care folosea inteligența artificială și învățarea automată pentru a cerceta internetul în căutarea utilizării ilicite a datelor sensibile și pe care apoi le-a vândut frumos către Deloitte.

Împreună, ei au alcătuit un hațiș de definiții atent intelectualizat cu privire la ceea ce poate fi desemnat drept „dezinformare". Când a fost înființat pentru prima dată în 2018, ei au definit termenul pe site-ul lor ca „un conținut în mod deliberat fals, conceput pentru a înșela". În cadrul acestor parametri stricti, puteți vedea cum ar fi putut părea util să aveți verificatori de fapte dedicați care identifică cei mai flagranți infractori și îi reclamă. Dar de atunci au lărgit definiția pentru a include orice desfășoară o „narațiune contradictorie" - povești care pot fi adevărate din punct de vedere real, dar care îi pun pe oameni unul împotriva celuilalt atacând un individ, o instituție sau „știința".

Fondatorul GDI, Clare Melford, a explicat într-un interviu la LSE în 2021 cum această definiție extinsă a fost mai „utilă", deoarece le-a permis să treacă dincolo de verificarea faptelor pentru a viza orice pe internet pe care îl consideră „dăunător" sau „care divizează":

„O dezinformare nu este doar dacă ceva este adevărat sau fals, ci scapă de limitele verificării faptelor. Ceva poate fi exact din punct de vedere faptic, dar totuși extrem de dăunător... [GDI] vă conduce la o definiție mai utilă a dezinformarii... Nu spune că ceva este sau nu este dezinformare, ci spune că conținutul de pe acest site sau acest articol anume este conținut care este anti-imigranți, conținut care este anti-femei, conținut care este antisemit..."

Site-urile cu trafic mai mare sunt evaluate folosind oameni, explică ea, dar majoritatea sunt evaluate folosind AI automată. „De fapt, instanțiem definiția noastră a dezinformarii - subiectele narative contradictorii - în cadrul tehnologiei", explică Melford. „Fiecărei narațiuni adverse i se oferă propriul său clasificator de învățare automată, care ne permite apoi să căutăm conținut care se potrivește cu acea narațiune la scară... misoginie, islamofobie, antisemitism, conținut anti-negrii, negarea schimbărilor climatice etc."

Echipa și algoritmul lui Melford sunt instruiți în esență să identifice și să elimine orice conținut pe care îl consideră ofensator, nu dezinformare. Adversarii ei personali sunt oarecum previzibili: conținut care susține „insurrecțiile" din 6 ianuarie, influența pernicioasă a „bărbaților albi din Silicon Valley" și orice ar putea submina răspunsul global la „provocarea existențială a schimbărilor climatice".

Dificultatea, totuși, este că cele mai multe dintre aceste probleme sunt foarte controversate și necesită discuții solide și necenzurate pentru a găsi soluții. Provocările la adresa ortodoxiei științifice sunt deosebit de importante, așa cum au demonstrat pe deplin multiplele eșecuri ale răspunsului oficial la Covid-19. Într-adevăr, unul dintre exemplele bunei lucrări ale GDI pe care Melford le-a evidențiat în discursul său LSE a fost un articol pe un site web spaniol din iunie 2021 despre varianta Delta a Covid-19. „Date oficiale: o treime dintre decesele din varianta Delta din Regatul Unit s-au numărat printre cei vaccinați", se arată în titlu, lângă o reclamă pentru Chipotle Mexican Grill. „Acest lucru este clar neadevărat", a spus ea, „și Chipotle a fost prins lângă acest reclamă fără să vrea și, din păcate pentru ei, au finanțat această dezinformare extrem de periculoasă despre vaccinuri".

Aceasta a fost, totuși, departe de a fi o descriere exactă. Statistica raportată provine dintr-un raport al Sănătății Publice Anglia din iunie 2021 referitor la variantele Covid, care stabilește cele 42 de decese cunoscute din varianta Delta din ianuarie până în iunie: 23 au fost nevaccinați, 7 vaccinați cu o singură injecție și 12 complet vaccinați. Cu alte cuvinte, 29% au fost vaccinați complet - aproximativ o treime - și 17% au fost vaccinați parțial, ceea ce face un total de 45% vaccinați. Titlul care susținea că o treime au fost vaccinați, se pare, nu a răspândit deloc „dezinformații periculoase" - dacă a facut ceva, este ca a subestimat procentele.

Exemple ca acesta sunt departe de a fi rare. GDI încă găzduiește un blog necorectat din 2020 despre „evoluția teoriei conspirației din laboratorul Wuhan" din jurul originilor Covid-19, care concluzionează că „închiderea anunțurilor către aceste site-uri marginale și rețelele lor exterioare este prima acțiune necesară". Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Facebook și alte companii de tehnologie au corectat cu mult timp în urmă politici similare și au recunoscut că este o ipoteză legitimă care nu ar fi trebuit niciodată cenzurată.

***

În SUA, o serie de organizații media au început să ia măsuri împotriva activismului partizan al GDI, determinate de un raport GDI din 2022 care enumera cele mai periculoase 10 site-uri din America. Pentru mulți, arăta pur și simplu ca o listă a celor mai citite site-uri web conservatoare din țară. A inclus chiar și RealClearPolitics, un agregator de știri respectat ale cărui articole sunt printre cele mai citate din țară. Lista cu „cel mai mic risc de dezinformare" a fost, destul de previzibil, populată de site-uri cu o înclinație progresist-liberală.

În ultimele luni, o serie de site-uri web americane au lansat procese în justiție împotriva sistemului de etichetare al GDI, despre care susțin că le încalcă drepturile Primului Amendament. În decembrie, The Daily Wire și The Federalist au făcut echipă cu procurorul general din Texas pentru a da în judecată departamentul de stat pentru finanțarea GDI și Newsguard. O inițiativă separată pentru a împiedica Departamentul Apărării să folosească orice agent de publicitate care utilizează Newsguard, GDI sau entități similare a avut succes și face parte acum din legea federală .

Dar GDI este o companie britanică și, pe această parte a Atlanticului, guvernul conservator continuă să o finanțeze. O întrebare scrisă a deputatului Philip Davies anul trecut a dezvăluit că s-au acordat 2,6 milioane de lire sterline în perioada de până anul trecut și că există încă „contact frecvent" între GDI și unitatea FCDO „Contra dezinformarea și dezvoltarea mass-media".

***

Ieri, am fost invitat să depun mărturie în fața Comitetului pentru Comunicare și Digital al Camerei Lorzilor, în timpul căruia am subliniat amploarea amenințării pentru mass-media liberă a agențiilor de rating auto-denumite, cum ar fi Global Dezinformation Index. Realitatea, așa cum am spus Parlamentului, este că GDI este doar vârful aisbergului. Într-o perioadă în care mass-media este atât de neîncrezătoare și se confruntă cu un model de afaceri aproape spart, rolul guvernului ar trebui să fie de a preveni, nu de a încuraja și, cu siguranță, de a nu finanța, consolidările puterii de monopol în jurul anumitor puncte de vedere ideologice.

Dar aceasta nu este doar o chestiune pentru mass-media. Atât companiile, cât și cei din sectorul publicității trebuie să acționeze: nu poate fi un marketing bun ca mărcile să vizeze doar jumătate din populație. Anul trecut, Oracle a anunțat că întrerupe legăturile cu GDI din motive de libertate de exprimare, dar, după cum am descoperit, se pare că încă colaborează prin intermediul platformei Grapeshot: este Larry Ellison conștient de acest lucru?

În esență, panica dezinformarii devine un exemplu de manual despre modul în care o „soluție" poate face mai mult rău decât problema pe care este concepută să o rezolve. Activisti precum Clare Melford ar putea crede că fac lumii un serviciu, dar de fapt acționează ca agenți de intensificare, dând legitimitate unei viziuni conspiraționiste asupra lumii în care guvernele și corporațiile se confruntă pentru a cenzura expresia politică. Dacă nu se face ceva pentru a-i opri, ei vor continua să semene paranoia și neîncrederea - și ne vor grăbi către o societate din ce în ce mai radicalizată și divizată.