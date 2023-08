John Mearsheimer: Traiectoria probabilă a războiului din Ucraina. Nu există niciun rezultat pozitiv posibil!

Acest document excepțional oferă cea mai recentă viziune a lui John Mearsheimer, cel mai cunoscut geopolitician american, asupra viitorului conflictului ucrainean.

Această luptă va fi câștigată de tabăra cu cea mai mare rezistență economică și financiară dintre Occidentul global (SUA-UE-G7-AUKUS-NATO) și Occidentul multipolar (Rusia-BRICS-OCDE și nu numai). Timpul lucrează acum în favoarea Rusiei și a multipolarității și nu în favoarea Occidentului, care este puternic împovărat de datorii abisale. Mai mult de două treimi din datoria guvernamentală mondială este concentrată acum în Occident, iar 39% din această datorie se află acum în SUA.

Sfârșitul economiei virtuale bazate pe schema Ponzi, pe un dolar tipărit fără contrapartidă și pe datorie se apropie inevitabil. Gestionarea jalnică a aventurii occidentale în Ucraina de către guvernele neoconservatoare și globaliste SUA-UE va avea probabil un preț ridicat.

Acest articol examinează traiectoria probabilă a războiului din Ucraina în viitor. O astfel de lucrare nu poate fi rezumată, deoarece și-ar pierde calitatea și puterea de convingere.

Concluzia este sumbră și pesimistă, iar Mearsheimer nu vede niciun rezultat pozitiv, nici măcar unul care să nu fie catastrofal. Occidentul a intrat într-o situație teribilă în care nu ar fi trebuit să intre.

***

Autor: John J. Mearsheimer

Voi aborda două întrebări principale.

În primul rând, este posibil un acord de pace semnificativ? Răspunsul meu este nu. Ne aflăm acum într-un război în care ambele părți - Ucraina și Occidentul, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte - se văd reciproc ca pe o amenințare existențială care trebuie învinsă.

Având în vedere obiectivele maximaliste, este aproape imposibil să se ajungă la un tratat de pace funcțional. Mai mult, cele două părți au diferențe ireconciliabile în ceea ce privește teritoriul și relațiile Ucrainei cu Occidentul. Cel mai bun rezultat posibil este un conflict înghețat care s-ar putea transforma cu ușurință într-un război fierbinte. Cel mai rău rezultat posibil este un război nuclear, care este puțin probabil, dar nu poate fi exclus.

În al doilea rând, care dintre părți este posibil să câștige războiul? Rusia va câștiga în cele din urmă războiul, chiar dacă nu va învinge în mod decisiv Ucraina. Cu alte cuvinte, nu va cuceri întreaga Ucraină, ceea ce este necesar pentru a atinge trei dintre obiectivele Moscovei: răsturnarea regimului, demilitarizarea țării și ruperea legăturilor de securitate ale Kievului cu Occidentul. Dar va sfârși prin a anexa o mare parte a teritoriului ucrainean, transformând în același timp Ucraina într-un stat de rezervă disfuncțional. Cu alte cuvinte, Rusia va obține o victorie urâtă.

Înainte de a aborda direct aceste întrebări, este necesar să se facă trei precizări preliminare.

În primul rând, încerc să prezic viitorul, ceea ce nu este ușor de făcut, având în vedere că trăim într-o lume incertă. Așadar, nu pretind că dețin adevărul; de fapt, unele dintre afirmațiile mele se pot dovedi a fi false. Mai mult, nu spun ceea ce aș vrea să se întâmple. Nu sunt înrădăcinat într-o parte sau alta. Pur și simplu vă spun ceea ce cred că se va întâmpla pe măsură ce războiul avansează. În cele din urmă, nu justific comportamentul Rusiei sau acțiunile niciunuia dintre statele implicate în conflict. Pur și simplu explic acțiunile lor.

Acum permiteți-mi să trec la fond.

Pentru a înțelege încotro se îndreaptă războiul din Ucraina, trebuie mai întâi să evaluăm situația actuală. Este important să știm cum văd cei trei actori principali - Rusia, Ucraina și Occidentul - mediul lor de amenințare și cum își concep obiectivele. Când vorbim despre Occident, însă, ne referim în principal la Statele Unite, deoarece aliații săi europeni primesc ordinele de marș de la Washington când vine vorba de Ucraina. De asemenea, este esențial să înțelegem situația actuală de pe câmpul de luptă. Permiteți-mi să încep cu mediul de amenințare al Rusiei și cu obiectivele sale.

Din aprilie 2008, a fost clar că liderii ruși din toate părțile consideră eforturile occidentale de a aduce Ucraina în NATO și de a face din ea un bastion occidental la granițele Rusiei drept o amenințare existențială. Într-adevăr, președintele Putin și locotenenții săi au făcut această afirmație în repetate rânduri în lunile care au precedat invazia rusă, când le-a devenit clar că Ucraina era aproape un membru de facto al NATO.

De la începutul războiului, la 24 februarie 2022, Occidentul a adăugat un strat suplimentar la această amenințare existențială prin adoptarea unui nou set de obiective pe care conducerea rusă nu poate să nu le considere extrem de amenințătoare. Voi spune mai multe despre obiectivele occidentale mai jos, dar este suficient să spun aici că Occidentul este hotărât să învingă Rusia și să o elimine din rândurile marilor puteri, dacă nu cumva să provoace o schimbare de regim sau chiar să destrame Rusia, așa cum a făcut Uniunea Sovietică în 1991.

Într-un discurs important ținut de Putin în februarie trecut (2023), acesta a subliniat că Occidentul este o amenințare mortală pentru Rusia. "În anii care au trecut de la destrămarea Uniunii Sovietice", a spus el, "Occidentul nu a încetat niciodată să încerce să dea foc statelor post-sovietice și, mai presus de toate, să termine cu Rusia ca cea mai mare parte supraviețuitoare a întinderilor istorice ale statului nostru. Ei au încurajat teroriștii internaționali să ne atace, au provocat conflicte regionale de-a lungul perimetrului frontierelor noastre, au ignorat interesele noastre și au încercat să ne limiteze și să ne suprime economia". De asemenea, el a subliniat că "Elita occidentală nu face niciun secret din obiectivul lor, care este, citez, "înfrângerea strategică a Rusiei". Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că plănuiesc să ne termine odată pentru totdeauna". Putin a continuat spunând că "acest lucru reprezintă o amenințare existențială pentru țara noastră".

Liderii ruși consideră, de asemenea, că regimul de la Kiev reprezintă o amenințare la adresa Rusiei, nu numai pentru că este strâns aliat cu Occidentul, ci și pentru că îl consideră urmașul forțelor fasciste ucrainene care au luptat alături de Germania nazistă împotriva Uniunii Sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Rusia trebuie să câștige acest război, deoarece consideră că se confruntă cu o amenințare la adresa supraviețuirii sale. Dar cum arată victoria? Rezultatul ideal înainte de începerea războiului în februarie 2022 era ca Ucraina să devină un stat neutru și să se rezolve războiul civil din Donbass, care a opus guvernul ucrainean etnicilor ruși și vorbitorilor de limbă rusă care doreau o mai mare autonomie, dacă nu chiar independență pentru regiunea lor. Se pare că aceste obiective erau încă realiste în prima lună de război și au stat, de fapt, la baza negocierilor de la Istanbul dintre Kiev și Moscova din martie 2022. Dacă rușii ar fi atins aceste obiective la momentul respectiv, războiul actual ar fi fost evitat sau s-ar fi încheiat rapid.

Dar un acord care să satisfacă obiectivele Rusiei nu mai este în cărți. Ucraina și NATO sunt sudate pentru viitorul previzibil și niciuna dintre ele nu este pregătită să accepte neutralitatea ucraineană. Mai mult, regimul de la Kiev este o anatemă pentru liderii Rusiei, care doresc să dispară. Aceștia vorbesc nu numai despre "denazificarea" Ucrainei, ci și despre "demilitarizarea" acesteia, două obiective care ar implica, probabil, cucerirea întregii Ucraine, forțarea forțelor sale militare să se predea și instalarea unui regim prietenos la Kiev.

Este puțin probabil ca o astfel de victorie decisivă să se întâmple din mai multe motive. Armata rusă nu este suficient de mare pentru o astfel de sarcină, care ar necesita probabil cel puțin două milioane de oameni. Într-adevăr, armata rusă existentă are dificultăți în a cuceri întregul Donbass. Mai mult, Occidentul ar face eforturi enorme pentru a împiedica Rusia să invadeze întreaga Ucraină. În cele din urmă, rușii ar sfârși prin a ocupa teritorii uriașe, puternic populate de etnici ucraineni care îi urăsc pe ruși și care s-ar opune cu înverșunare ocupației. Încercarea de a cuceri întreaga Ucraină și de a o supune voinței Moscovei s-ar termina cu siguranță cu un dezastru.

Lăsând la o parte retorica despre denazificarea și demilitarizarea Ucrainei, obiectivele concrete ale Rusiei sunt de a cuceri și anexa o mare parte a teritoriului ucrainean, transformând în același timp Ucraina într-un stat de rezervă disfuncțional.

Ca atare, capacitatea Ucrainei de a purta un război împotriva Rusiei ar fi semnificativ redusă și ar fi puțin probabil ca aceasta să se califice pentru aderarea la UE sau la NATO. Mai mult, o Ucraină dezbinată ar fi deosebit de vulnerabilă la interferențele rusești în politica sa internă. Pe scurt, Ucraina nu ar fi un bastion occidental la granița cu Rusia.

Cum ar arăta acest stat corifeu disfuncțional? Moscova a anexat oficial Crimeea și alte patru oblasturi ucrainene - Donețk, Kherson, Lugansk și Zaporizhia - care împreună reprezintă aproximativ 23% din teritoriul total al Ucrainei înainte de izbucnirea crizei din februarie 2014. Liderii ruși au subliniat că nu au nicio intenție de a ceda acest teritoriu, din care o parte nu este încă controlată de Rusia. De fapt, există motive să se creadă că Rusia va anexa teritoriu ucrainean suplimentar dacă are capacitatea militară de a face acest lucru la un cost rezonabil. Cu toate acestea, este dificil de spus cât de mult teritoriu ucrainean suplimentar va încerca Moscova să anexeze, după cum Putin însuși arată clar.

Gândirea rusă este probabil influențată de trei calcule. Moscova are un stimulent puternic pentru a cuceri și anexa permanent teritoriul ucrainean, care este puternic populat de etnici ruși și vorbitori de limbă rusă. Va dori să îi protejeze de guvernul ucrainean - care a devenit ostil față de tot ceea ce este rusesc - și să se asigure că nu va exista niciun război civil nicăieri în Ucraina precum cel care a avut loc în Donbass între februarie 2014 și februarie 2022.

În același timp, Rusia va dori să evite să controleze un teritoriu populat în mare parte de etnici ucraineni ostili, ceea ce impune limite semnificative în ceea ce privește continuarea expansiunii rusești.

În cele din urmă, transformarea Ucrainei într-un stat de tip "rump" disfuncțional va forța Moscova să acapareze cantități substanțiale din teritoriul ucrainean, astfel încât să fie bine plasată pentru a provoca daune semnificative economiei sale. Controlul întregii coaste ucrainene de-a lungul Mării Negre, de exemplu, ar oferi Moscovei o influență economică semnificativă asupra Kievului.

Aceste trei calcule sugerează că este probabil ca Rusia să încerce să anexeze cele patru oblasturi - Dnipropetrovsk, Harkov, Mykolayev și Odessa - care se află imediat la vest de cele patru oblasturi pe care le-a anexat deja - Donețk, Kherson, Luhansk și Zaporizhia. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, Rusia ar controla aproximativ 43% din teritoriul Ucrainei de dinainte de 2014.

Dmitri Trenin, un important strateg rus, consideră că liderii ruși ar căuta să cucerească și mai mult teritoriu ucrainean - împingându-se spre vest în nordul Ucrainei până la râul Nipru și cucerind partea din Kiev care se află pe malul estic al acestui râu. El scrie că "Un pas logic următor" după ce a cucerit întreaga Ucraină de la Harkov la Odesa "ar fi extinderea controlului rusesc la toată Ucraina la est de râul Nipru, inclusiv la partea din Kiev situată pe malul estic al acestui râu". Dacă acest lucru s-ar întâmpla, statul ucrainean s-ar micșora pentru a include doar regiunile centrale și vestice ale țării".

O posibilă contestare a analizei mele este aceea de a argumenta că Rusia este agresorul în acest război și că agresorul suferă invariabil pierderi mult mai mari decât apărătorul, în special dacă forțele atacatoare sunt angajate în atacuri frontale ample, ceea ce este adesea considerat ca fiind modul de operare al armatei ruse. La urma urmei, atacatorul este în câmp deschis și în mișcare, în timp ce apărătorul luptă în principal din poziții fixe care oferă o acoperire substanțială. Această logică stă la baza faimoasei reguli empirice 3:1, care prevede că o forță atacatoare are nevoie de cel puțin de trei ori mai mulți soldați decât apărătorul pentru a câștiga o bătălie. Dar există probleme cu acest argument atunci când este aplicat la războiul din Ucraina.

Distincția dintre atacatori și apărători într-o bătălie majoră nu este, de obicei, albă și neagră. Atunci când o armată atacă o alta, apărătorul lansează invariabil contraatacuri. Cu alte cuvinte, apărătorul trece la ofensivă, iar agresorul trece în defensivă. În cursul unei bătălii prelungite, este probabil ca fiecare tabără să ajungă să atace și să contraatace foarte mult, precum și să apere poziții fixe. Acest du-te-vino explică de ce ratele de pierderi în bătăliile din Războiul Civil American și în cele din Primul Război Mondial sunt adesea aproximativ egale, cu puțin în favoarea armatei care a început în defensivă. De fapt, armata care dă prima lovitură suferă uneori mai puține pierderi decât armata țintă. Pe scurt, apărarea a implicat, în general, mult atac.

Din rapoartele de presă ucrainene și occidentale reiese clar că forțele ucrainene lansează frecvent contraatacuri împotriva forțelor rusești. Să luăm în considerare această relatare din Washington Post despre luptele de la începutul acestui an din Bakhmut: "Există această mișcare fluidă", a declarat un prim locotenent ucrainean "Atacurile rusești de-a lungul frontului permit forțelor lor să avanseze câteva sute de metri, pentru ca apoi să fie împinse înapoi câteva ore mai târziu. Este dificil să distingi cu exactitate unde se află linia frontului, deoarece se mișcă ca un jeleu", a spus el. Având în vedere avantajul masiv al artileriei rusești, pare rezonabil să presupunem că raportul dintre pierderi și schimburi în aceste contraatacuri ucrainene îi favorizează pe ruși - probabil dezechilibrat.

În al treilea rând, rușii nu folosesc - cel puțin nu des - atacuri frontale pe scară largă, care au ca scop avansarea rapidă și capturarea de teritorii, dar care ar expune forțele de atac la focul asurzitor al apărătorilor ucraineni. După cum a explicat generalul Serghei Surovikin în octombrie 2022, când comanda forțele rusești din Ucraina, "avem o strategie diferită... cruțăm fiecare soldat și reducem constant inamicul care avansează". Într-adevăr, trupele rusești au adoptat tactici inteligente care le reduc pierderile. Tactica lor preferată a fost aceea de a lansa atacuri de explorare împotriva pozițiilor ucrainene fixe cu unități mici de infanterie, ceea ce a determinat forțele ucrainene să le atace cu mortiere și artilerie. Acest răspuns le permite rușilor să determine unde se află apărătorii ucraineni și artileria lor. Rușii își folosesc apoi marele avantaj al artileriei pentru a-și lovi adversarii. Haite de infanterie rusă au avansat apoi din nou, iar când au întâlnit o rezistență ucraineană serioasă, au repetat procesul. Aceste tactici ajută la explicarea motivului pentru care Rusia face progrese lente în capturarea teritoriilor deținute de Ucraina.

S-ar putea crede că Occidentul ar putea face mult pentru a echilibra raportul dintre victime și schimburi, furnizând Ucrainei mult mai multe tuburi și obuze de artilerie, eliminând astfel avantajul semnificativ al Rusiei cu această armă de importanță crucială. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla prea curând, din simplul motiv că nici SUA și nici aliații săi nu au capacitatea industrială de a produce în masă tuburi și obuze de artilerie pentru Ucraina. Și nici nu pot să își dezvolte rapid această capacitate. Cel mai bun lucru pe care îl poate face Occidentul - cel puțin pentru următorul an sau cam așa ceva - este să mențină dezechilibrul existent în materie de artilerie între Rusia și Ucraina, dar chiar și aceasta va fi o sarcină dificilă.

Ucraina nu poate face mare lucru pentru a remedia problema, deoarece capacitatea sa de a fabrica arme este limitată. Este aproape în întregime dependentă de Occident, nu doar pentru artilerie, ci pentru toate tipurile de sisteme de arme majore.

Rusia, pe de altă parte, a avut o capacitate formidabilă de fabricare a armelor pentru a intra în război, care s-a intensificat de când au început luptele. Putin a declarat recent: "Industria noastră de apărare crește în fiecare zi. Am crescut producția militară de 2,7 ori în ultimul an. Producția noastră de cele mai critice arme a crescut de zece ori și continuă să crească. Fabricile lucrează în două sau trei schimburi, iar unele sunt ocupate 24 de ore pe zi ". Pe scurt, având în vedere starea jalnică a bazei industriale a Ucrainei, aceasta nu este în măsură să ducă singură un război de uzură. O poate face doar cu sprijinul Occidentului. Dar chiar și atunci, este obligată să piardă.

A existat o evoluție recentă care sporește și mai mult avantajul puterii de foc a Rusiei asupra Ucrainei.

În primul an de război, puterea aeriană rusă a avut o influență redusă asupra a ceea ce s-a întâmplat în războiul terestru, în principal pentru că apărarea aeriană ucraineană a fost suficient de eficientă pentru a ține avioanele rusești departe de majoritatea câmpurilor de luptă. Dar rușii au slăbit serios apărarea aeriană a Ucrainei, ceea ce permite acum forțelor aeriene rusești să lovească forțele terestre ucrainene pe sau direct în spatele liniilor de front. În plus, Rusia a dezvoltat capacitatea de a-și dota imensul arsenal de bombe de fier de 500 kg cu kituri de ghidare care le fac deosebit de letale.

Pe scurt, raportul dintre numărul de victime și numărul de schimburi va continua să-i favorizeze pe ruși în viitorul apropiat, ceea ce contează foarte mult într-un război de uzură. În plus, Rusia este mult mai bine plasată pentru a duce un război de uzură, deoarece are o populație mult mai mare decât Ucraina. Singura speranță a Kievului de a câștiga războiul este ca hotărârea Moscovei să cedeze, dar acest lucru este puțin probabil, având în vedere că liderii ruși văd Occidentul ca pe un pericol existențial.

Există apeluri tot mai numeroase în întreaga lume pentru ca toate părțile implicate în războiul din Ucraina să îmbrățișeze diplomația și să negocieze un acord de pace durabil. Dar acest lucru nu se va întâmpla. Există prea multe obstacole formidabile pentru a pune capăt războiului cât de curând, darămite pentru a ajunge la un acord care să producă o pace durabilă. Cel mai bun rezultat posibil este un conflict înghețat, în care ambele părți continuă să caute oportunități pentru a slăbi cealaltă parte și în care există un pericol permanent de reluare a luptelor.

La cel mai general nivel, pacea nu este posibilă deoarece fiecare parte o vede pe cealaltă ca pe o amenințare mortală care trebuie învinsă pe câmpul de luptă. În aceste circumstanțe, există puțin loc pentru compromis cu cealaltă parte. Există, de asemenea, două puncte specifice de dispută între părțile beligerante care sunt insolubile. Unul se referă la teritoriu, iar celălalt la neutralitatea ucraineană. Aproape toți ucrainenii sunt profund hotărâți să își recupereze tot teritoriul pierdut - inclusiv Crimeea. Cine îi poate învinovăți? Dar Rusia a anexat oficial Crimeea, Donețk, Kherson, Lugansk și Zaporizhia și este ferm hotărâtă să păstreze acest teritoriu. De fapt, există motive să credem că Moscova va anexa mai multe teritorii ucrainene dacă va putea.

Celălalt nod gordian se referă la relațiile Ucrainei cu Occidentul. Din motive ușor de înțeles, Ucraina dorește o garanție de securitate după încheierea războiului, pe care numai Occidentul o poate oferi. Acest lucru înseamnă aderarea de facto sau de jure la NATO, deoarece nicio altă țară nu poate proteja Ucraina. Cu toate acestea, aproape toți liderii ruși cer o Ucraină neutră, ceea ce înseamnă că nu există legături militare cu Occidentul și, prin urmare, nici o umbrelă de securitate pentru Kiev.

Aceasta este o cuadratură a cercului. Există alte două obstacole în calea păcii: naționalismul, care s-a transformat acum în hiper-naționalism, și lipsa totală de încredere din partea Rusiei.

Naționalismul a fost o forță puternică în Ucraina timp de peste un secol, iar antagonismul față de Rusia a fost mult timp unul dintre elementele sale fundamentale. Izbucnirea actualului conflict la 22 februarie 2014 a alimentat această ostilitate, determinând parlamentul ucrainean să adopte a doua zi un proiect de lege care restricționează utilizarea limbii ruse și a altor limbi minoritare, o decizie care a contribuit la precipitarea războiului civil din Donbass.

Anexarea Crimeei de către Rusia la scurt timp după aceea a exacerbat situația. Contrar înțelepciunii convenționale din Occident, Putin a înțeles că Ucraina este o națiune separată de Rusia și că conflictul dintre etnicii ruși și vorbitori de limbă rusă care trăiesc în Donbass și guvernul ucrainean se referea la "chestiunea națională".

La scurt timp după interviul acordat de Merkel pentru Die Zeit în decembrie 2022, Putin a declarat într-o conferință de presă: "Am crezut că ceilalți participanți la acest acord au fost cel puțin cinstiți, dar nu, se pare că și ei ne-au mințit și au vrut doar să pompeze Ucraina cu arme și să o pregătească pentru un conflict militar". El a continuat spunând că faptul că a fost păcălit de Occident l-a făcut să rateze o oportunitate de a rezolva problema ucraineană în circumstanțe mai favorabile Rusiei: "Se pare că ne-am orientat prea târziu, ca să fiu sincer. Poate că ar fi trebuit să începem toate acestea [operațiunea militară] mai devreme, dar am sperat pur și simplu că vom putea să o rezolvăm în cadrul acordurilor de la Minsk". El a continuat spunând că duplicitatea Occidentului va complica viitoarele negocieri: "Încrederea este deja aproape zero, dar după declarații ca acestea, cum putem negocia? Cu privire la ce? Putem ajunge la acorduri cu oricine și unde sunt garanțiile?".

Pe scurt, nu există practic nicio șansă ca războiul din Ucraina să se încheie cu un acord de pace semnificativ. În schimb, este probabil ca războiul să se prelungească cel puțin încă un an și, în cele din urmă, să se transforme într-un conflict înghețat care s-ar putea transforma într-un război armat.

Absența unui acord de pace viabil va avea o serie de consecințe nefaste. Relațiile dintre Rusia și Occident, de exemplu, vor rămâne probabil profund ostile și periculoase în viitorul apropiat. Fiecare parte va continua să o demonizeze pe cealaltă, depunând în același timp eforturi pentru a maximiza durerea și problemele pe care le provoacă rivalului său. Această situație va prevala cu siguranță dacă luptele continuă; dar chiar dacă războiul se transformă într-un conflict înghețat, este puțin probabil ca nivelul de ostilitate dintre cele două părți să se schimbe prea mult.

Moscova va încerca să exploateze fisurile existente între țările europene, lucrând în același timp pentru a slăbi relațiile transatlantice și instituțiile europene cheie, precum UE și NATO. Având în vedere pagubele pe care războiul le-a provocat și continuă să le provoace economiei europene, dezamăgirea tot mai mare din Europa față de perspectiva unui război fără sfârșit în Ucraina și diferențele dintre Europa și Statele Unite în ceea ce privește comerțul cu China, este probabil ca liderii ruși să găsească un teren fertil pentru a provoca probleme în Occident. Această interferență va consolida în mod natural rusofobia în Europa și în Statele Unite, agravând o situație nefastă.

Occidentul, la rândul său, va menține sancțiunile împotriva Moscovei și va reduce la minimum relațiile economice dintre cele două părți, totul cu scopul de a afecta economia rusă. În plus, va colabora cu siguranță cu Ucraina pentru a ajuta la generarea de insurgențe în teritoriile pe care Rusia le-a luat de la Ucraina. În același timp, SUA și aliații săi vor continua să ducă o politică intransigentă de reținere față de Rusia, despre care mulți cred că va fi consolidată de aderarea Finlandei și Suediei la NATO și de desfășurarea unor mari forțe NATO în Europa de Est. Desigur, Occidentul va rămâne hotărât să aducă Georgia și Ucraina în NATO, chiar dacă este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. În cele din urmă, elitele americane și europene vor rămâne cu siguranță entuziaste în ceea ce privește promovarea schimbării de regim la Moscova și judecarea lui Putin pentru acțiunile Rusiei în Ucraina.

Nu numai că relațiile dintre Rusia și Occident vor rămâne toxice și în viitor, dar vor fi și periculoase, cu posibilitatea mereu prezentă a unei escaladări nucleare sau a unui război între Rusia și Statele Unite între marile puteri.

Ucraina se afla în grave dificultăți economice și demografice înainte de începerea războiului de anul trecut30. Devastarea provocată Ucrainei de la invazia rusă a fost îngrozitoare. Trecând în revistă evenimentele din primul an de război, Banca Mondială afirmă că invazia "a provocat un tribut inimaginabil poporului ucrainean și economiei țării, activitatea contractându-se cu 29,2 % în 2022". Deloc surprinzător, Kievul are nevoie de injecții masive de ajutor extern doar pentru a menține guvernul în funcțiune, darămite pentru a purta un război. Mai mult, Banca Mondială estimează că pagubele depășesc 135 de miliarde de dolari și că va fi nevoie de aproximativ 411 miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina. Potrivit acesteia, sărăcia "a crescut de la 5,5% în 2021 la 24,1% în 2022, împingând încă 7,1 milioane de persoane în sărăcie și inversând 15 ani de progrese ". Orașele au fost distruse, aproximativ 8 milioane de ucraineni au fugit din țară și aproximativ 7 milioane sunt strămutați în interiorul țării. Organizația Națiunilor Unite a confirmat moartea a 8.490 de civili, deși consideră că numărul real este "considerabil mai mare ". Iar Ucraina a suferit cu siguranță mai mult de 100.000 de victime pe câmpul de luptă.

Războiul nu dă semne că se va încheia prea curând, ceea ce înseamnă mai multă distrugere a infrastructurii și a locuințelor, mai multă distrugere a orașelor, mai mulți morți civili și militari și mai multe pagube pentru economie. Și nu numai că Ucraina riscă să piardă și mai mult teritoriu în favoarea Rusiei, dar, potrivit Comisiei Europene, "războiul a pus Ucraina pe drumul spre un declin demografic ireversibil ". Pentru a înrăutăți situația, rușii vor face ore suplimentare pentru a menține Ucraina slabă din punct de vedere economic și instabilă din punct de vedere politic. De asemenea, conflictul în curs de desfășurare este posibil să alimenteze corupția, care este de mult timp o problemă acută, și să consolideze și mai mult grupurile extremiste din Ucraina. Este greu de imaginat că Kievul va îndeplini vreodată criteriile necesare pentru a adera la UE sau la NATO.

Războiul din Ucraina îngreunează eforturile SUA de a ține în frâu China, ceea ce este de o importanță capitală pentru securitatea SUA, deoarece China este un concurent de la egal la egal, în timp ce Rusia nu este.

Într-adevăr, logica echilibrului de putere spune că SUA ar trebui să se alieze cu Rusia împotriva Chinei și să pivoteze cu toată puterea sa spre Asia de Est. În schimb, războiul din Ucraina a adus Beijingul și Moscova mai aproape unul de celălalt, oferind în același timp Chinei un stimulent puternic pentru a se asigura că Rusia nu este învinsă și că SUA rămâne legată de Europa, împiedicând eforturile sale de a pivota spre Asia de Est.

Ar trebui să fie evident până acum că războiul din Ucraina este un dezastru uriaș care este puțin probabil să se încheie în curând, iar atunci când se va încheia, rezultatul nu va fi o pace durabilă. Se impun câteva cuvinte despre cum a ajuns Occidentul în această situație teribilă.

Înțelepciunea convențională cu privire la originile războiului este că Putin a lansat un atac neprovocat la 24 februarie 2022, motivat de marele său plan de a crea o Rusie mai mare. Se spune că Ucraina a fost prima țară pe care a intenționat să o cucerească și să o anexeze, dar nu și ultima. Așa cum am spus în numeroase ocazii, nu există nicio dovadă care să susțină acest argument și, de fapt, există o mulțime de dovezi care îl contrazic direct. Deși nu există nicio îndoială că Rusia a invadat Ucraina, cauza finală a războiului a fost decizia Occidentului - și aici vorbim în primul rând de Statele Unite - de a face din Ucraina un bastion occidental la granița Rusiei. Elementul cheie al acestei strategii a fost aderarea Ucrainei la NATO, o decizie pe care nu doar Putin, ci întregul establishment rus de politică externă, a văzut-o ca pe o amenințare existențială care trebuia eliminată.

Se uită adesea că mulți decidenți și strategi americani și europeni s-au opus de la bun început extinderii NATO, deoarece au înțeles că rușii o vor vedea ca pe o amenințare și că această politică va duce în cele din urmă la dezastru.

Pe lista opozanților se numără George Kennan, atât secretarul apărării al președintelui Clinton, William Perry, cât și șeful Statului Major al acestuia, generalul John Shalikashvili, Paul Nitze, Robert Gates, Robert McNamara, Richard Pipes și Jack Matlock, pentru a numi doar câțiva.

La summitul NATO de la București din aprilie 2008, președintele francez Nicolas Sarkozy și cancelarul german Angela Merkel s-au opus planului președintelui George W. Bush de a integra Ucraina în alianță. Merkel a declarat ulterior că opoziția sa s-a bazat pe convingerea că Putin ar fi interpretat-o ca pe o "declarație de război".

Desigur, oponenții expansiunii NATO au avut dreptate, dar au pierdut bătălia, iar NATO a mărșăluit spre est, determinându-i în cele din urmă pe ruși să lanseze un război preventiv.

Dacă SUA și aliații săi nu ar fi decis să aducă Ucraina în NATO în aprilie 2008 sau dacă ar fi fost dispuși să abordeze preocupările Moscovei în materie de securitate după izbucnirea crizei ucrainene în februarie 2014, probabil că astăzi nu ar mai fi existat niciun război în Ucraina, iar granițele sale ar fi arătat cam la fel ca atunci când și-a obținut independența în 1991.