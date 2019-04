Mânăria "Conducta" din Eforie este sub protectia primarului Robert Serban

Dacă plănuiţi o vacanţă la Eforie Nord, să nu vă mire dacă veţi întâlni pe plajă, la vara, o conductă prin care se scurg zilnic în mare sute de litri de apă murdară si care infesteaza zona de baie in mare a turistilor.

Cei care ajung la Eforie Nord descoperă şocaţi pe plajă o conductă prin care se scurg zilnic sute de litri de apă contaminata în mare. Situația nu e nouă, dar autoritățile nu se grăbesc să o rezolve. "E apă de ploaie!" - ridică din umeri primarul Robert Serban cand este intrebat de localnici cum se poate rezolva problema, în timp ce inspectorii de la Garda de Mediu promit la randul lor că vor lua măsuri. Numai ca aceste masuri nu se mai iau pentru ca Robert Serban e cel care practic le da ordine inspectorilor.

Imaginile surprinse de turişti pe plajă arată cum din conducta ruginită şi spartă se scurg sute de litri de apă murdară. Apa mării începe să-şi schimbe culoarea vizibil in zona de confluenta. Se întâmplă pe plaja din Eforie Nord, lângă un dig situat în apropiere de portul turistic. Este vorba in realitate despre apa menajera colectata din mai multe conducte montate ilegal si ingropate ca sa nu se vada ale amplasamentelor din apropierea plajei, chioscuri, tarabe si buticuri dintre care unele comercializeaza si mancare fara a avea aprobari pentru activitate de restaurant, numai ca reteaua e protejata de suveica primar-viceprimar, adica de Robert Serban si Danut Chiparu.

Oficial, conducta colecteaza apa care curge in apropierea plajei si care provine "in principal" din colectarea apei de ploaie pe pe carosabil. Numai ca la aceasta conducta s-au "intepat" si buticarii, si ce-i mai grav e ca se scurge apa folosita la spalat vase si alte activitati menajere si chiar de la un WC improvizat aflat in spatele unei terase ilegale, construita direct pe plaja de unul din apropiatii viceprimarului Chiparu.

Primarul din Eforie insa a descoperit o alta "gaselnita" susţine că apa murdară nu e de la ploaie sau de la baraci, "ca nu au cum sa se lege la conducta, ca nu le-a dat nimeni autorizatie", ci ca murdaria e de la namolul care provine din lacul Techirghiol. Numai ca intre lac si conducta este o distanta considerabila, iar primarul nu spune si ca buticarii n-au autorizatie nu numai sa foloseasca acea conducta dar - in majoritatea cazurilor - nici sa functioneze.

Robert Şerban declara la un post local de televiziune: "Este o problemă mai veche, am avut şi un control de la Garda de Mediu, o să trimit inspectorul primăriei." Cat despre buticari: "E de la vechea administratie locala, de la vechiul primar si au acte in regula si costa foarte mult, milioane de euro ca sa-i stramutam si despagubim, nu mai zic de peocese." primarul omite sa spuna ca din vechea administratie locala facea parte si el, fiind timp de opt ani viceprimar, in tandem cu fostul edil Brailoiu".

In ciuda celor spuse de Robert Serban, comisarii Gărzii de Mediu spun că au stabilit de anul trecut ca ţeava ruginită colectează apa de ploaie din Eforie, nicidecum din lacul Techirghiol. Iar turiştii au făcut numeroase reclamaţii.

Marian-Cristian Râșnoveanu, comisar-șef Garda de Mediu Constanța: "Este vorba de o conductă de ape pluviale în zona Belona, Eforie Nord care se reversează în mare, care acum a avut un debit mai mare datorită precipitaţiilor abundente care au fost. Noi am pus în vedere încă de anul trecul celor de la primărie să intervină şi să facă lucrări de remediere şi de reparaţii pentru respectiva conductă." Nicio vorba insa despre posibilitatea ca debitul sa fi crescut pentru ca se foloseste in zona si apa menajera.

Deşi recunoaşte că nu este deloc igienic ce se întâmplă pe plajă din Eforie Nord, şeful Gărzii de Mediu Constanța nu a aplicat nicio sancţiune autorităţilor locale. "O să-i înştiinţăm din nou şi pe cei de la primărie să ia măsuri cu termene foarte scurte şi îi vom anunţa şi îi vom soma până la urmă să ia măsuri urgente." Adica la Pastele Cailor!