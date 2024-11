Mișcarea pe care o face miliardarul Warren Buffett ridică multe semne de întrebare. Se pensionează sau anticipează criza financiară?

Berkshire Hathaway, condusă de legendarul investitor Warren Buffett, a publicat recent rezultatele economice, care arată suma uriașă a numerarului disponibil, ceea ce atrage inevitabila întrebare cu privire la anticiparea unei recesiuni.

La vârsta de 94 de ani, Buffett este în prezent a zecea cea mai bogată persoană din lume, cu o avere în valoare de 143 de miliarde de dolari. Având în vedere că aproximativ 99% din participațiile sale sunt în Berkshire Hathaway, cel mai longeviv CEO din S&P 500 (54 de ani în funcție) are tot interesul să conducă această companie cât mai bine.

Buffett este considerat, pe bună dreptate, cel mai bun investitor din toate timpurile, deoarece aproape a dublat performanța S&P 500 timp de mai multe decenii, iar în ultimii 15 ani a păstrat performanța foarte aproape de cea a indicelui. Rezultatele în sine nu au adus mari surprize în ceea ce privește managementul companiei.

Berkshire Hathaway include și companii de asigurări care au trebuit să plătească aproximativ o jumătate de miliard USD în timpul uraganului Helene și în jur de 1,5 miliarde USD în timpul uraganului Milton. Totuși, se poate citi printre rânduri un aspect interesant, în sensul că Warren Buffett și oamenii săi au construit compania și prin investiții în alte companii, aceasta fiind una dintre strategiile de creștere de bază.

În acest domeniu, însă, rezultatele au evidențiat câteva aspecte care merită o atenție suplimentară. Primul se referă la faptul că societatea a continuat să vândă acțiuni Apple. Investiția în această companie a fost, din punct de vedere istoric, cea mai bună pe care Berkshire a făcut-o vreodată, iar până în urmă cu aproximativ un an, acțiunile Apple reprezentau jumătate din portofoliul de investiții al companiei.

Berkshire a început să cumpere acțiuni Apple în jurul anului 2016, iar managerii de investiții Ted Weschler și Todd Combs au fost inițiatorii acestei idei. Warren Buffett a început să simpatizeze Apple mai târziu, fiind în spatele deciziei de a îi aloca cea mai mare poziționare din portofoliul de investiții Berkshire

Dar Buffett a început treptat să vândă Apple - mai puternic la începutul acestui an, lichidând jumătate din poziția sa în al doilea trimestru și continuând această strategie în ultimul trimestru. Poziția actuală a Apple în portofoliul de investiții Berkshire este de numai o treime.

Buffett susține că Apple rămâne cea mai bună afacere din lume, mai bună decât Coca-Cola sau American Express, și că principalele motive ale vânzării sunt taxele. Cu toate acestea, Buffett a vândut și alte acțiuni - de exemplu, a scăpat și de participația sa la Bank of America.

Pe scurt, se poate spune că de mai mulți ani, compania a acumulat numerar care se află în conturi sub formă de obligațiuni guvernamentale pe termen scurt. Deși acestea au în prezent o rată a dobânzii decentă, de aproximativ 4% pe an (compania a câștigat aproximativ 3,5 miliarde USD în dobânzi în ultimul trimestru), valoarea numerarului „parcat" în acest mod a crescut deja la o sumă incredibilă de 325 miliarde USD.

Aceasta este cu adevărat o valoare fără precedent, drept urmare, se poate spune că Berkshire are în prezent mai mulți bani în numerar decât în acțiuni. Pentru comparație, de exemplu, după deducerea datoriilor din numerar, Apple are 50 de miliarde USD, Google - 70 de miliarde USD, iar Meta - în jur de 20 de miliarde USD. Dacă nu am lua în considerare valoarea datoriilor companiilor, atunci Apple ar avea 156 de miliarde USD, Google 93 de miliarde USD și Meta 71 de miliarde USD.

Nici adunate, sumele nu depășesc valoarea numerarului Berkshire. Doar 21 de companii din S&P 500 sunt evaluate la mai mult de 325 de miliarde de dolari. Conform Coinmarket cap, valoarea întregii burse cehe este la nivelul de 32 de miliarde, astfel încât Berkshire ar putea cumpăra toate aceste companii de 10 ori.

Berkshire ar putea cumpăra de două ori bursa poloneză, iar suma dată de 325 de miliarde este valoarea aproximativă a tuturor companiilor din Belgia sau Norvegia. Cu puțin timp în urmă, a avut loc una dintre cele mai mari achiziții, compania americană Microsoft a cumpărat Activison Blizzard pentru 69 de miliarde USD. Prin urmare, Berkshire ar putea cumpăra această companie de aproape 5 ori. Cu alte cuvinte, indiferent de unghiul din care privim suma, aceasta este uriașă.

În cazul Berkshire, trebuie menționat un aspect important. O mare parte a activității companiei se desfășoară în industria asigurărilor, unde investește banii primiți din primele de asigurare nu doar în obligațiuni sigure, ci și în acțiuni mai riscante.

Esențial este că, în industria asigurărilor, compania are nevoie de o sumă considerabilă de bani pentru a acoperi eventualele pierderi majore sau evenimente neașteptate. Aproximativ 30 de miliarde USD ar fi suficienți pentru aceste scopuri, ceea ce înseamnă că și în aceste condiții, suma actuală de 325 de miliarde USD rămâne foarte mare.

Unul dintre motivele acumulării de numerar ar putea fi acela că bursele sunt la niveluri ridicate și nu le vede ca pe o oportunitate

În ceea ce privește evaluarea, acțiunile, în special cele americane, au o performanță peste medie, ceea ce este remarcabil, având în vedere riscurile geopolitice și nivelul ratelor de dobândă.

Al doilea motiv ar putea fi faptul că Buffett pregătește lichidități pentru succesorul său, Greg Abel, șeful de lungă durată al Berkshire Hathaway Energy, o filială a Berkshire. Buffett ar putea dori să-i lase lui Abel o situație financiară curată și fonduri suficiente pentru a începe, dar pentru succesor s-ar putea să fie mai stresantă decizia de investire a celor 325 de miliarde de dolari disponibile.

O altă explicație logică ar putea fi legată de impozite, deoarece democrații discută de mult timp despre creșterea impozitelor pentru companii sau despre un impozit pe profiturile nerealizate, iar Berkshire are profituri uriașe din acțiunile Apple. Acesta ar putea fi un motiv care stă la baza vânzării.

O altă interpretare ar putea fi aceea potrivit căreia Warren Buffett anticipează o recesiune sau o criză care ar putea duce la scăderea piețelor bursiere. În trecut, el a dat dovadă de mai multe ori un instinct precis pentru astfel de situații, așteptând cu un pachet mare de numerar până când acțiunile au scăzut semnificativ, pentru a le cumpăra ulterior la prețuri reduse.

De exemplu, în 2008, a acumulat numerar înainte de prăbușirea pieței și, ulterior, a făcut achiziții semnificative. Deși Buffett nu a confirmat ipoteza, ultimele sale acțiuni ar putea sugera acest scenariu. Filosofia lui Buffett se bazează pe ideea de a investi constant în indice, de a nu încerca să cronometrezi piața și de a nu paria împotriva Americii. Totuși, în ultimii ani, el a acționat contrar acestor principii.

Există încă posibilitatea ca Buffett să greșească, așa cum s-a întâmplat, de altfel, de mai multe ori în ultimii ani, când a luat decizii mai puțin inspirate. Una dintre aceste mișcări neinspirate este achiziționarea de acțiuni ale companiilor aeriene, vânzarea de acțiuni TSMC sau cumpărarea de acțiuni Paramount.