Mike Vigil - Operațiuni Antidrog: "Din 2014 există un acord între mafia românească și cartelurile mexicane. Portul Constanța e placa turnantă pe Europa de Est"

În emisiunea sa de la Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrescu a discutat cu unul dintre cei mai titrați agenți antidrog din SUA, Michael Vigil, fostul șef al Operațiunilor Internaționale Antidrog din SUA, inclusiv despre situația României, ajunsă din țară de tranzit, țară de larg consum de substanțe stupefiante, fapt ce implică multiple riscuri, în special în rândul generațiilor tinere, atrase de astfel de experiențe. România are în prezent milioane de consumatori de droguri, raportat la populația întreagă de 19 milioane de locuitori.

„În ultimii ani, România era o țară pe unde treceau drogurile, iar atunci când ai de-a face cu o țară unde se produce sau se tranzacționează, o să vedeți că drogurile ajung să și rămână acolo într-o anumită cantitate, la scară destul de largă. Poate să dureze câțiva ani. Dar chiar asta se întâmplă și în România. România are o poziție strategică. Există carteluri foarte puternice în America Latină, sunt cele mai importante carteluri: cel de la Sinaloa, care acum este pe șase din cele șapte continente și celălalt cartel, care emite multe droguri. România face parte din ruta nord-balcanică. Cartelurile balcanice s-au concentrat cu mișcarea drogurilor asupra rutei România-Croația-Bulgaria-Bosnia-Albania-Grecia, ceea ce generează o problemă foarte importantă.

Nu e vorba doar despre transportarea heroinei, care vine din porturile georgiene la Marea Neagră, spre România și alte țări, e vorba de heroină, provenită, în principal, din Afganistan, care produce cam 95% din heroina din întreaga lume. Este ceva de-a dreptul incredibil, iar la asta adăugăm amfetamina, o parte din ea, cea care vine din Germania, Belgia și Bulgaria și rămâne și în România. Mai adăugăm și cocaina, care intră din Mexic, din America Centrală, din țările sud americane.

Încă din 2014, există acest acord între mafia românească și cartelurile mexicane. Există cineva numit Florian sau Florin Tudor, cetățean român, implicat în operațiuni de spălare de bani. Acesta a fost implicat în clonarea de carduri bancare, dar și în manipularea de bancomate. În perioada 2014-2019 a furat cam 1,2 miliarde de dolari. În România, există cetățeni americani și există și membri ai mafiei românești, care în aceste țări înlesnesc tranzitul cocainei. De aceea, România trebuie să adopte o atitudine proactivă. Înainte ca acest consum de droguri să crească și mai mult, trebuie să reacționeze", a declarat Mike Vigil, fost șef al Operațiunilor Internaționale Antidrog din SUA, în direct la Antena 3 CNN.

E o chestiune de timp până când mafia din Mexic va începe să colaboreze cu mafia din România pentru introducerea pe piață a fentanyl-ului, un drog foarte periculos, de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina. Parlamentarul Alexandru Nazare este unul dintre politicienii care s-au implicat în rezolvarea acestor probleme, emițând legi în acest scop. „SUA și România trebuie să conlucreze ca să creeze o axă de transfer de informații cu Columbia și Mexicul", a transmis Mike Vigil.

Cele mai multe droguri (peste 70%) ajung în România prin transporturi maritime, prin Portul Constanța. „Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră. Este de asemenea cel de-al șaptesprezecelea port al Europei. Sunt cam 156 de docuri, dar doar 140 funcționează. Mai există un element important ce trebuie luat în calcul. Portul Constanța are nevoie de tehnologie, are nevoie de mai multă forță de muncă. Constanța poate să permită tranzitul a 100 de milioane de tone de marfă în fiecare an. Are, deci, nevoie de scannere. N-ai cum să verifici sute de mii de containere, de aceea este atât de mare nevoie de tehnologie pentru scanarea containerelor metalice astfel încât autoritățile să depisteze aceste droguri. Constanța nu are tehnologia adecvată în acest moment", a punctat Mike Vigil.

Grupurile infracționale sau cartelurile de droguri nu pot funcționa dacă nu sunt protejate de autorități. Cu cât o țară lasă traficul de droguri să se extindă mai mult, cu atât crește și mai mult corupția și se răspândește acest „cancer". Carteluri de droguri au foarte mulți bani din afacerile ilegale secundare și adiacente traficului de droguri, iar aceste miliarde astfel câștigate le permit să-și cumpere protecția, să-i mituiască și să-i corupă pe politicieni și pe polițiști.