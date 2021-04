Ministrul Drulă de la Transporturi știe ca omul care conduce din umbra aviatia din Romania este un condamnat penal?!

Fost director general la Romatsa in mai multe mandate in guvernarea PD-L, Bogdan Donciu a fost anchetat penal, trimis în judecată și condamnat pentru că ar fi angajat fictiv persoane.

Romatsa a plătit nu mai puțin de 669.596 lei drept salarii pentru patru persoane angajate la cererea expresă a lui Donciu către Serviciul Resurse Umane. "Pilele directorului nu numai că nu aveau pregătirea necesară, dar nici măcar nu veneau la muncă.", ne-au declarat surse din interiorul instituriei. În instanță, Bogdan Donciu a scăpat de acuzațiile de instigare la abuz în serviciu, dar a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de instigare la fals intelectual în formă continuată și pus să achite prejudiciul de 669.596 lei.

"Condamnarea penală a fost văzută drept 'o glumă' de conducerea Romatsa. Căci Bogdan Donciu este și acum, bine merci, angajat la Romatsa, având în coordonarea sa controlorii de trafic. Iar aici este o altă poveste, căci printre aceștia se numără și Horiana Elena Donciu. Întâmplător, soția sa. Dacă ai noștri români acceptă să aibă în conducerea Romatsa un personaj condamnat, este de neînțeles cum onorabila instituție Eurocontrol nu are un cuvânt de spus. Și nu doar în cazul lui Donciu, ci în multe alte învârteli ale Romatsa.", ne-au mai spus sursele noastre.

"Mai mult decât atât, consilierul ministrului Transporturilor Catalin Drula este Paul Barabas fostul elev al lui Bogdan Donciu și prin el azi cordoaneaza din umbra tot ce este in aviatie, practic este vorba si de directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti care la rugămitile lui Donciu a fost angajat la Romatsa in 2018 după mai multe încercări. Directorul actual Romatasa tot omul de încredere al lui Donciu, fost director economic și in trecut sef serviciu achizitii. Ministrul Drula probabil ca nu știe ca cel care conduce aviația este un fost condamnat penal care e in umbra tuturor manevrelor...", conchide sursa.