Ministrul Drula da majoritatea actiunilor ale statului de la AFDP Giurgiu in administrarea unui privat cu interese in companie

Ministrul Transporturilor Catalin Drula numește fiica unui PSD-ist de seamă, culmea - și reprezentantă a Actionarului Minoritar cu capital Privat, si care a conviețuit cu oamenii lui Bădălau in ultimii 4 ani in consiliul de administratie -, in fruntea unei companii naționale din Giurgiu din domeniul naval unde acționar majoritar este statul roman.

Practic, este dovada faptului ca management executiv al unei companii a statului a ajuns in sfera de influenta, in reteaua lui Cătălin Drula, fiind chiar reprezentantul actionarului minoritar și nereprezentand interesele statului, ci al celor care au susținut-o in ultimii 4 ani. Mihaela Luiza Haschka, pusa initial, in 2017, vicepresedinte provizoriu al Consilului de Administrație al Companiei Naționale Administrarea Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu (APDF), iar acum ar urma să preia conducerea companiei, nu are nicio experiența in domeniul naval, lucrând de-a lungul timpului numai in domeniul asigurărilor, unde la începutul activitatii sale a fost angajată de tatăl său, Mihai Ungheanu, și de PSD-ul lui Adrian Nastase.

Tatăl acesteia, un apropiat al lui Adrian Nastase, a fost Secretar general al Asirom înainte de privatizare, secretar general al băncii comerciale "Unirea", iar in anii '90 a fost in comitetul interministerial responsabil cu privatizările, în FPS (Fondul Proprietații de Stat) și secretar general adjunct al guvernului pe probleme economice pe vremea FSN-ului lui Ion Iliescu. Între 1992 și 1996 a fost secretar general adjunct al guvernului Văcăroiu, fiind subordonatul direct al lui Viorel Hrebenciuc. A fost ales în Senatul României în legislaturile 2000-2004 şi 2004-2008 după ce a candidat în judeţul Argeş. Ungheanu a fost, de asemenea, secretar de stat, fără apartenenţă politică, la Ministerul Culturii, în Guvernul Văcăroiu. Între 2003 și 2006 a fost secretar general al Camerei Deputaților, când instituția a fost condusă de Valer Dorneanu, Adrian Năstase și Bogdan Olteanu.

Fiica sa, Mihaela Luiza Ungheanu, a devenit Haschka dupa ce s-a maritat cu fiul lui Martin Haschka, CEO al Asirom, deci afacerile de asigurari s-au transferat in familie. Potrivit CV-ului de pe site, înainte să primească postul, Mihaela Luiza Haschka nu lucrase în domeniul portuar, fiind de profesie economist și lucrând la companii precum Asirom, Astra, BCR și Omniasig. În toate anunțurile de pe site privind ocuparea unor posturi în CA se menționeză drept condiție esentiala "experiența la o întreprindere profitabilă din domeniul de activitate al societății comerciale". Compania îndeplineste funcția de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, limitele radelor portuare si pentru infrastructura de transport naval, stabilite de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în conditiile legii.