Ministrul Economiei a dat Șantierul Naval Mangalia pe mâna unui șomer care a fost inspector la Primăria Lehliu Gară!

Șantierul Naval 2 Mai SA, compania de stat care deține pachetul majoritar de acțiuni la Șantierul Damen Mangalia, are de câteva zile o nouă conducere. În funcția de director general a fost adus Doru Jianu, cel care a ocupat aceeași poziție în mai multe rânduri în cadrul Șantierului Naval Militar Mangalia, controlat tot de statul român.

Pe de altă parte, președinte al Consiliului de Administrație a fost numit gălățeanul Dan Constantin Dobrea, ultima oară inspector la Primăria Lehliu Gară și instalat recent șef și la Salrom, societatea națională a sării administrată tot de Ministerul Economiei, condus de Florin Spătaru, concetățeanul lui Dobrea, scrie Replica de Constanța.

Deși este de notorietate că deține mai multe restaurante și afaceri în Galațiul din care provine și ministrul Economiei, Florin Spătaru, cel care l-a propulsat în aceste funcții, Dobrea scrie în declarația de avere că este pur și simplu șomer.În declarația de avere postată pe site-ul Salrom, unde este președinte al Consiliului de Administrație de la începutul lunii martie, Dobrea scrie că are un apartament uriaș, de 257 metri pătrați, în Galați, și încă unul din Iași.

Noul șef al industriei navale, dar și al sării românești, mai are un Ford Kuga și atât. În plus, are de retunat și un împrumut bancar de 83.000 de euro, până în 2032. Dobrea nu are niciun leu pus deoparte și nu a câștigat niciun ban în ultimul an, singura care întreține familia fiind, potrivit declarației sale oficiale de avere, soția Lidia Dobrea, cu venituri de peste 100.000 lei de la Universitatea Dunăre de Jos, din Galați.

Fost președinte UNPR Galați, Dan Constantin Dobrea și-a actualizat pentru CV-ul pentru Societate Națională a Sării Salrom, astfel încât aflăm că a fost inspector și la Primăria Galați, nu doar la cea din Lehliu Gară. În plus, Dobrea spune că este membru în Asociația Culturală Steaua Dunării Galați și în Asociația MLNR Sector 2 București, scrie sursa citată.