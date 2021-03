Mită "franțuzească" în Liga 2: Omul lui Mădălin Mihailovici de la Veolia a intrat la apă! DGA l-a retinut dar a fost eliberat in mod dubios

Un caz de dare de mită a fost capul de afis al evenimentelor din Liga a 2-a de fotbal, acolo unde se dau lupte grele pentru primele locuri, dar la fel de acerbe si pentru evitarea retrogradarii.

"Managerul" Mihai Dogaru, "săgeata" lui Mădălin Mihailovici, care la randul lui este omul francezilor de la Veolia - CEO al companiei -, a fost prins in flagrant de DGA in timp ce aranja un meci de fotbal din Liga 2-a, ca sa favorizeze astfel un traseu favorabil pentru Petrolul Ploiesti. A fost retinut si dus in fata judecatorului cu propunere de arestare. Dubios e insa ca nu l-au arestat pentru dare de mita, asa cum e nomal in aceste cazuri, ci a fost pus sub control judiciar, anumite surse din fotbal mentionand ca s-a intervenit pentru el "de sus", la cerinta "francezilor".

Persoană acuzată de dare de mită este Mihai Dogaru, vicepreședintele echipei Petrolul Ploiești și manager general al Veolia, sponsorul clubului. Acesta i-a promis arbitrului de la partida CS Mioveni - Aerostar Bacău suma de 5.000 de euro pentru a-i avantaja pe moldoveni. Dogaru a fost initial reținut și dus la audieri, cu propunere de arestare preventivă. Tribunalul a decis însă să comute pedeapsa în control judiciar. Acțiunea flagrantului a fost organizată de DGA și de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cu o rundă înainte de final, Petrolul are cele mai mici șanse de a ajunge în play-off. Pe lângă o victorie obligatorie cu U Cluj, ploieștenii ar avea nevoie, printre altele, și de un pas greșit al celor de la CS Mioveni, care înfruntă în ultima rundă Aerostar Bacău, ocupanta locului 19. Bucureșteanul Andrei Antonie este delegat pentru meciul CS Mioveni - Aerostar Bacău. Din brigada sa vor face Adrian Popescu (Craiova) și Vlad Bârleanu (București).

Conducerea celor de la Petrolul a emis un comunicat oficial legat de acest scandal: "Ca urmare a informațiilor apărute în presă cu privire la faptul că Direcția Generală Anticorupție a inițiat o investigație pentru presupuse fapte penale ale unui reprezentant al clubului nostru, dorim să precizăm următoarele: FC Petrolul Ploiești nu are calitate procesuală în nicio cauză penală și înțelege respectarea caracterului nepublic al acțiunii demarate de autoritățile române. Clubul tratează cu maximă seriozitate această situație și va depune toate eforturile pentru aflarea adevărului".