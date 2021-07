Noi informații despre oligarhul fugar Vlad Plahotniuc. Unde spun procurorii din Republica Moldova că s-ar afla

Președintele Vladimir Putin a aprobat saptamana trecuta un plan cuprinzător de "curățare" a structurilor de putere ale Rusiei de "elemente neloiale și ostile". Planul a fost elaborat sub conducerea lui Nikolay Patrushev, fost șef al FSB și actual secretar al Consiliului Național de Securitate.

Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Suceava nu şi-a rezolvat problema de personal, iar candidaţii nu pot susţine proba practică pentru categoriile C şi E nici după şase luni de la înscrierea dosarului.

Aproximativ 165.000 de persoane vor ca miliardarul Jeff Bezos să rămână în spaţiu după ce s-a lansat marţi pe orbită, scrie The New York Post.

Oamenii de stiinta de la Universitatile Pennsylvania si Columbia din Statele Unite au facut un anunt important pentru umanitate, spunand ca au descoperit locul in care extraterestrii se pot ascunde in spatiu. Prin folosirea inteligentei artificiale, expertii au identificat ca "omuletii verzi" pot fi gasiti in centrul Caii Lactee, galaxia noastra.