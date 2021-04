Nume de cod "Gruber" pentru "tatucul" neomarxistilor ajunsi la putere in Romania pe filiera SIE

S-au scris mai multe dezvaluiri despre ascensiunea neo-marxismului in Romania, cu "sectiunile" de varf de la USR si Plus, pe vechile sau noile filiere ale Securitatii. De pilda, e de notorietate ca partidul lui Dacian Ciolos s-a structurat pe bazele unei formatiuni a vechilor securisti, iar liderul - cel care i-a fost gardian in decembrie '89 dizidentei Doina Cornea - a fost racolat de SIE, la fel si Dan Barna, preia o grupare construita din urmasii "fantomelor", "cartitele" si "conservelor" DSS.

Generalul Cornel Biriş (nume de cod "Gruber" în Centrala SIE, pentru că se trage dintr-o familie de evrei) a fost ultimul conducător al Brigăzii Speciale "U", mai cunoscută drept Brigada "Fantome" sau unitatea "ZERO". Unitatea a fost gândită ca cea mai secretă formaţiune a Direcţiei de Informaţii Externe înainte de ‘89. Fantomele erau ofiţeri pe deplin conspiraţi, de care trebuiau să ştie doar ofiţerul de legătură şi şeful direct. Brigada specială "U" a fost creată în anii '60 de generalul Angelescu, tatăl fantomaticului "diplomat" care conduce astăzi Cancelaria Prezidenţială Ordine şi Medalii, Gheorghe Angelescu. Sediul brigăzii ca dealtfel şi dosarele "ilegalilor" aflaţi la post în străinătate, erau undeva pe strada Puţul cu Plopi. În 1999, Biriş avea funcţia de şef al Direcţiei Gestionare Crize din Direcţia Generală Operativă a Serviciului de Informaţii Externe. A fost înaintat la gradul de general de brigadă de Emil Constantinescu odată cu colegul să de breaslă Vasile Măierean la 1 decembrie 1999, scrie publicatia "Vocea de Cluj".

După trecerea în rezervă, Cornel Biriş a activat ca profesor la Universitatea "Spiru Haret". Mason de rang înalt, Biriş locuieşte într-un apartament modest pe strada Moşilor din Bucureşti. Soţia sa, Ana, este cenzor la biserica Sfinţii Apostoli. Surse din vechea Securitate afirmă că Brigada Specială "U" lucra la un înalt nivel tehnico-ştiinţific. În depozitele unităţii se aflau cerneluri, mostre de hârtie din ani diferiţi, documente în alb, materiale din diverse perioade şi regiuni ale lumii. Pentru ofiţerii pe deplin acoperiţi se recurgea chiar la legendarea părinţilor, bunicilor sau fraţilor. Se pare că angajamentul de Securitate al preşedintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor, a fost fabricat la ordinul generalului Biriş. Din păcate, falsul a fost dovedit, ofiţerul greşindu-i (voit sau nu) data naşterii. Unul dintre foştii ofiţeri de informaţii ai Direcţiei de Informaţii Externe povesteşte că, înainte de '89, "U" era atât de secretă, încât nici chiar ofiţerii de rang înalt nu aveau voie să-i pronunţe numele. Erau sancţionaţi dacă îndrăzneau să discute despre "U".

La începutul anilor '90, despre "U" au apărut mărturiile lui Victor Mitran, un personaj care afirma că a activat în această structură la divizionul Timişoara. Mitran a dat publicităţii numele fraţilor Neferoiu, ofiţeri grei de Securitate preluaţi de SIE, a vorbit despre colonelul în rezervă Ladislau Müler sau despre Maxim Manea, ofiţer acoperit la Milano. După ce a publicat mai multe cărţi referitoare la Securitate, Mitran a fost aruncat în derizoriu şi declarat nebun. În prezent, locuieşte cu familia sa la Bruxelles. Alte nume asociate brigăzii "U": Dragoş Andrei, fost vicepreşedinte la Bancorex în 1998, şi Dan Dumitru, fost director al Oficiului pentru Relaţii cu Moldova, Mircea Haş, diplomat, Cristian Colţeanu, diplomat şi fost director Ansaldo. Brigada Specială "U" a fost desfiinţată, mai precis ruptă în două. "H256" cuprindea acoperiţii SIE pe intern cum ar fi magistratii (procurorii şi judecătorii SIE) şi Formaţiunea R sau Direcţia R cu diplomaţii, foştii "ilegali" externi. "R" a fost trecută la Direcţia de Contraspionaj Extern în subordinea generalului Adrian Isac (nume de cod Iana). Despre "Gruber" şi Brigada Specială "U" poate da relaţii importante colonelul în rezervă Constantin Olaru. Ofiţerul a activat pe linie tehnică la compartimentul "Fotografiere-Filmare", ulterior fiind mutat la Direcţia de Personal SIE.