ONU va crea un Internet 2.0 fără libertate de exprimare dar cu scoruri de credit social si amprente de carbon pentru toții userii

Organizația Națiunilor Unite a publicat un raport de monitorizare a "Agendei noastre comune 2030", intitulat "Un pact digital global", care, așa cum sugerează și numele, prezintă un cadru pentru controlul digitalizat al omenirii.

Un internet nou-nouț (The New Internet), în care nu este permisă libertatea de exprimare (sub motivatia combaterii fake-news si deep-fake), combinat cu un sistem de notare a creditelor sociale pentru a-i elimina pe "detractori și pe cei care opun rezistență", pare a fi esența documentului, împreună cu un sistem financiar complet nou, bazat pe protocoale de identificare digitală.

"Identificările digitale legate de conturile bancare sau de bani mobili pot îmbunătăți furnizarea de protecție socială și pot servi pentru a ajunge mai bine la beneficiarii eligibili", explică documentul. "Tehnologiile digitale pot contribui la reducerea scurgerilor, a erorilor și a costurilor în conceperea programelor de protecție socială."

"A Global Digital Compact" are și componente legate de încălzirea globală și de schimbările climatice. Întreprinderile și chiar persoanele fizice vor fi urmărite pe baza așa-numitei lor "amprente de carbon" și vor fi evaluate pentru ce "libertăți" le sunt permise în funcție de respectarea dictaturilor climatice. "Senzorii și monitoarele conectate la internetul obiectelor, platformele de date bazate pe cloud, sistemele de urmărire bazate pe blockchain și pașapoartele digitale ale produselor deblochează noi capacități de măsurare și urmărire a impactului social și de mediu în cadrul lanțurilor valorice", se arată în document.

Pentru ca planul să fie un succes, sectorul privat va trebui să fuzioneze cu sectorul public în multe domenii ale vieții de zi cu zi. Acest lucru reprezintă o componentă de bază a comunismului, deoarece guvernul înghite în cele din urmă sectorul privat. "Parteneriatele dintre state, sectorul privat și societatea civilă valorifică capacitatea instrumentelor digitale de a oferi soluții pentru dezvoltare în cadrul Obiectivelor de dezvoltare durabilă", susține ONU. "Printre exemple se numără Alianța pentru infrastructura publică digitală, Coaliția pentru durabilitatea digitală a mediului și parteneriatele public-privat pentru răspunsul la dezastre".

O preocupare deosebită pentru ONU în statul de control cibernetic preconizat este asa-zisa răspândire a libertății de exprimare online. Viziunea sa asupra Internetului 2.0 va elimina insă orice exprimare liberă pe care statul o consideră "ofensatoare" sau "nepotrivită" pe baza narațiunilor prescrise de Ministerul Adevărului. "Dezinformarea, discursul instigator la ură și activitățile rău intenționate și criminale din spațiul cibernetic cresc riscurile și costurile pentru toți cei care se află online [...] trebuie să consolidăm responsabilitatea pentru actele dăunătoare și rău intenționate online", afirmă ONU în document.

Acestea sunt doar punctele evidente prezentate în "Un pact digital global". Există aspecte subtile suplimentare ale documentului, care includ o agendă delimitată de rasismul antialb, sau ceea ce globaliștii numesc "echitate". Ni se spune că cei care nu sunt albi trebuie să beneficieze de un "acces" mai mare la resurse și oportunități. Iar zonele din lume care nu au internet trebuie să se conecteze imediat, astfel încât să poată deveni parte a ordinii sociale a "minții de stup" preconizate de ONU.

"În concluzie, Digital Global Compact" este un act legislativ globalist care servește scopul final al politicii globaliste: Controlul tuturor aspectelor vieții, realizat prin introducerea unui filtru digital între oameni și realitate", transpare din acest plan. Bănci, comunicare, consum de media, cumpărături. Fiecare interacțiune pe care o va avea utilizatorul se va face prin intermediul unei "membrane digitale" care poate atât să monitorizeze schimburile cu lumea.