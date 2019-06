Printr-un ordin al primarului Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, din 5 iunie 2019, Mădălina Carmen Hristu a fost desemnata director general al Administraţiei Domeniului Public (ADP1) unde până la data respectivă fusese director adjunct.

Ce are Mădălina cu mandolina?!

Nu ar fi la prima vedere o stire foarte importanta, pare mai degraba o promovare pe post, la dispozitia primarului de sector. La o a doua vedere si o oarecare cercetare gazetareasca, manevra este una de "concubinaj politic", intrucat Madalina Hristu este "febletea" lui Ludovic Orban sef al PNL. Hristu i-a fost consiliera lui Orban si la Primaria Capitalei, pe cand era viceprimar, dar si la (mai ales) ministerul Transporturilor, acolo unde liberalul s-a facut de bacanie accidentand un copil cu masina de serviciu.

Mădălina Carmen Hristu, din postura de sefa de cabinet, ii tinea atunci isonul si bombarda presa ca Orban a alunecat cu automobilul de lux pe gheata, desi o alta parte a presei, necum liberala, scria ca maestrul mandolinei era cam "gustat", fapt pe care l-a insinuat si Traian Basescu in cateva randuri. Una peste alta, Hristu i-a fost de mare folos, cazul s-a musamalizat, tacerea a fost cumparata de unde trebuie, iar la Transporturi "s-a schimbat macazul". O sa vedem si ce legatura e mai departe cu "macazul" de la CFR Calatori.

Pactul Orban - Tudorache - Firea

Prin Manevra "Hristu", putem spune, practic, ca PNL a batut palma cu PSD, cel putin la nivel de Sector 1. Liderul liberal impreuna cu liderul de sector, ultimul fiind si legat cu fire colaterale de Firea de-a binelea. Cu un "salt mortal" spre PSD Bucuresti. Acolo unde Firea la randul ei are nevoie de un pact cu Orban, ca liberalii sa voteze in consiliu ca sunt de acord cu cele 11 societati pe care nevasta lui Pandele de Voluntari vrea sa le infiinteze in locul celor 22 de companii municipale declarate ilegal constituite prin sentina definitiva. Noile societati ar urma sa preia fondurile celor 22, majorate recent tot ilegal de la buget, conform sentintei.

Orban ar urma in acest caz sa dea directive consilierilor PNL de la Capitala si de la Sectorul 1 (cel putin) ca sa puna umarul la voturile in favoarea PSD acolo unde trebuie o majoritate de 2/3, care altfel ar fi imposibila. Asta in eventualitatea ca, asa cum scriam anterior, Dancila nu-i va da "amicei" Firea o Ordonanta de Urgenta ca sa modifice Codul Administrativ pentru o majoritate simpla, dar asupra acestui subiect vom reveni.

Sa ne intoarcem la Mădălina Carmen Hristu, cea care a fost obiect de "troc politic" intre PNL si PSD, cu bataie lunga. Despre Hristu mai vorbea zilele trecute Adrian Thiess, cand aproape il implora pe Ludovic Orban sa cante doar la chitara si sa lase Romania in pace. "Uite ca nu ii canta la chitara, ci a pus-o bine mersi pe o functie bunicica in cel mai bogat sector al Capitalei."

Intra-n scena cuscrul lui Hrebe!

Pupila respectiva s-a bucurat continuu de protecţia lui Ludovic Orban: cum spuneam, i-a fost şefă de cabinet când liderul PNL era ministrul al Transporturilor, apoi a urmat un traseu al funcţiilor de conducere în companii de stat din domeniul transpoturilor sau conexe - Oil Terminal, Conpet, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, CFR Călători. Pe langa toate functiile importante enumerate mai sus - ca o paranteza -, Madalina Hristu a reusit si performanta, deloc de neglijat, sa fie producator si exportator protejat de statul roman de dulceturi si zacusca.

In schimb, in contextul CFR Calatori este de mentionat ca Hristu este şi o apropiată a lui Alexandru Noapteş - cuscrul lui Viorel Hrebenciuc, veritabil "dinozaur" al PSD - un personaj extren de controversat, cunoscut celor din sfera MT. Sa vedem cu a rezultat conexiunea cu Noptes. Cea mai importanta functie, care i-a marcat, putem spune, si viata personala este cea detinuta la CFR Calatori, pe postul de administrator. Aici, Madalina si-a gasit si dragostea. Chiar daca era "protejata" lui Orban, proaspata sefa a ADP Sector 1 s-a apropiat destul de periculos de Alexandru Noaptes.

Rocada Noaptes - Hristu

Alexandru Noaptes a intrat in vizorul anchetatorilor in 2009, cand au aparut in presa facturi din care reiesea ca fostul sef al CFR Calatori a cheltuit 72.500 de dolari in doar trei zile, in magazine de lux din New York. Inspectorii ANI s-au autosesizat si au descoperit ca Alexandru Noaptes avea in conturi 1,4 milioane de euro pe care nu i-a putut justifica.

Instanta Suprema a decis pe 12 decembrie 2014 confiscarea sumei. Chiar si dupa problemele cu legea, relatia Hristu-Noaptes a continuat, ajungandu-se chiar, probabil tot cu acordul si sprijinul lui Ludovic Orban, ca cei doi sa faca schimb de fotolii inalte in cadrul ADP. Pentru ca si Alexandru Noaptes a fost uns, in 2016, pe pozitia de director general adjunct in cadrul ADP Sector 1, iar acum Madalina Hristu a fost detasata din functia de director adjunct pe cea de director general. Incurcate sunt caile Domnului, dar, dupa se vede, nu pentru toata lumea.

