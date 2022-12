Posedarea electronică a trupurilor: Ursula și birocrații de la UE pregatesc din 2023 ciparea cetațenilor și tranziția spre sistemul chinez al creditelor sociale

Europarlamentarul Cristian Terhes face o dezvaluire importanta despre ce pregateste UE in domeniul "cipării" cetatenilor si supravegherea continuă după modelul chinezesc al creditelor sociale:

„La nivel european se împinge în momentul de față un sistem similar cu cel din China cu creditul social. Chiar eu lucrez pe un astfel de dosar în Parlamentul European cu referire la eID (European Identification), unde fiecare persoană din UE va avea un număr de identificare format din numere și litere care va rămâne cu tine până la finalul vieții și cu numărul respectiv vei putea să faci anumite lucruri sau nu vei putea să faci anumite lucruri. De exemplu, ți se va pune rație de emitere de dioxid de carbon, cu EID-ul respectiv vei putea să te loghezi online, în rețelele de socializare, în contul bancar. Nevoia europeana de cipuri se va dubla in urmatorii 10 ani, a spus Von der Leyen. Acesta este motivul pentru care trebuie sa crestem radical rolul Europei în ceea ce priveste dezvoltarea, producerea si utilizarea acestei tehnologii cheie. Scopul este de a crea un state-of-the-art European chip echosystem, a spus Ursula in cadrul discursului din 2021 privind starea uniunii. Combinati acum acest echosystem cu eID si European Wallet ID (doua sisteme de identificare si control a populatiei, ce sunt in lucru in prezent in Parlamentul European), iar controlul populatiei e asigurat."

Parlamentul European va adopta poziţia privind aşa-numitul „Chips Act",

Legea Chips Act îşi propune să se asigure că UE are competenţele esenţiale, instrumentele şi tehnologiile pentru a deveni un lider în domeniu.

Obiectivul este de a contribui la tranziţia digitală şi verde şi de a creşte producţia pentru a evita sincope în lanţul de aprovizionare. Criptomonedele, inteligenţa artificială, semiconductorii şi accesul la date vor fi discutate de PE în 2023. Eurodeputaţii se vor pune de acord în ianuarie asupra unei poziţii privind un cadru legal referitor la inteligenţa artificială, care îşi propune să introducă o bază comună legală de reglementare pentru inteligenţa artificială, în conformitate cu valorile UE.

Ei se vor concentra asupra aplicaţiilor specifice şi a posibilelor riscuri. Adoptarea de reguli privind criptomonedele pentru a-i proteja pe consumatori şi a stabili măsuri împotriva manipulării pieţei şi a infracţionalităţii financiare sunt pe agendă în luna februarie. Eurodeputaţii vor discuta şi aşa-numitul „Data Act", care va stabili reguli comune de reglementare a accesului la date atunci când sunt utilizate produse conectate sau servicii adiacente.

Scopul este de a se uşura trecerea de la un provider de stocare în cloud la altul sau schimbarea altor servicii de procesare a datelor. De asemenea, PE va adopta măsuri împotriva transferurilor de date internaţionale ilegale de către furnizorii de servicii de stocare în cloud.

Iata în format PDF, un raport în limbile engleză și română întocmit de Grupul European pentru etică în domeniu științei și noilor tehnologii și înaintat Comisiei Europene pe data de 16.03.2005. Deși documentul dezbate problema generală a implanturilor electronice de orice natură, el este extrem de interesant și util în înțelegerea actualei problemă a stocării informațiilor personale pe chip-uri.

„trebuie să se ţină seama că implanturile cu cip ICT sînt capabile să:

a) permită invidizilor să fie localizaţi pe o bază permanentă şi/sau ocazională

b) permită ca informaţia conţinută în dispozitivele electronice să fie schimbată de la distanţă, fără consimţământul sau înştiinţarea sau cunoaşterea subiectului acestor date

Avem de-a face atît cu tehnologii de restaurare cât şi de lărgire a capacităţilor, cu multiplicarea tehnologiilor aşa numit "prietenoase trupului" (compatibile), care pot extinde şi modifica însuşi conceptul de trup şi care anunţă venirea roboţilor "cyborgs" - a trupului post-uman.

"În societăţile noastre, trupurile noastre au tendinţa de a deveni materii prime care pot fi modelate după circumstanţele mediului." Posibilităţile configurărilor personalizate cu siguranţă sînt în creştere, aşa cum se întâmplă şi cu oportunităţile pentru măsurile politice care ţintesc să controleze trupul prin metode tehnologice.

Simpla reducere a trupurilor noastre la un aparat, nu numai că dovedeşte direcţia deja menţionată, către transformarea noastră din ce în ce mai mult într-o unealtă care permite monitorizarea permanentă a indivizilor. Într-adevăr, indivizii sînt DEPOSEDAŢI DE TRUPURILE LOR ŞI PRIN URMARE DE AUTONOMIA LOR. Trupul ar ajunge să devină sub controlul altcuiva. Ce mai poate face cineva după ce este deposedat de propriul trup?