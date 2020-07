Povestea din spatele scenei a lui Mugur Mihăescu, alias Garcea: turnător la Securitate, politician eşuat şi mitingist anticarantină

Mugur Mihăescu, cunoscut pentru rolul poliţistului Garcea şi spectacolele de umor ale grupului Vacanţa Mare, fost consilier al Primăriei Capitalei pe probleme ale Centrului Istoric, este unul din cei care au ţinut să transmită un mesaj Guvernului la protestul faţă de legea carantinării de duminică din Piaţa Victoriei.

Fostul actor, care avea o mască sub bărbie, a fost întâmpinat cu o uşoară neîncredere de oamenii aflaţi la protest, veniţi acolo fără mască pentru a arăta că nu susţin măsurile guvernamentale de combatere a pandemiei şi că nu sunt de acord cu legea carantinării, întrucât e „neconstituţională" şi aduce atingere libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, scrie adevarul.ro

Mugur Mihăescu a început spunând că se află acolo pentru a ajuta Guvernul: „Sunt aici să apărăm legea, bună, proastă cum este ea, suntem datori să apărăm o lege votată, dar când se da o lege care poate încălca drepturile fundamentale ale omului, rog Guvernul, sunt aici să-l ajut să nu facă greşeala de a da pe genunchi noaptea ca hoţii".

Protestele faţă de legea carantinării vin pe fondul unui scepticism mai larg faţă de restricţii guvernamentale nejustificate, inclusiv cele economice, dar nemulţumirile oamenilor par să se plieze pe adevărate teorii ale conspiraţiei cum că virusul nu există sau nu provoacă îmbolnăviri grave, în care tot mai mulţi tind să creadă în contextul unei neîncrederi amplificate faţă de clasa politică.

De altfel Mugur Mihăescu, într-o intervenţie la Antena 3, în luna mai, când se discuta despre deschiderea teraselor, s-a arătat în favoarea unor măsuri de combatere a pandemiei precum cele ale Suediei. Fostul actor are mai multe baruri - St. Patrick, Patry Room şi Killkeny - în centrul istoric al Bucureştiului, acesta fiind şi motivul pentru care, în 2017, a fost propus consilier al primăriei, întrucât cunoaşte îndeaproape problemele locale, potrivit comunicatului de presă al Gabrielei Firea.

El spunea atunci că purtarea măştii în aer liber este exagerată şi că oamenii vin la terase pentru socializare şi, în plus, nu pot bea cu masca pe faţă. „De unde atâta panică, de ce nu luăm exemplul Suediei, de ce ne ţinem după ăştia europeni care au greşit în gestionarea situaţiei ? Singura ţară europeană, şi pe care acuma o laudă şi marii ăia de la OMS, este Suedia. De ce nu ne luăm după ei? Nu este o prostie să greşeşti, ci să persişti în greşeală.

Hai să ne luăm după Suedia, hai să deschidem, Doamne iartă-mă economia, şi cine are probleme, cine are comorbidităţi, cine ştie că are persoane cu probleme în familie, ei sunt cei care au datoria cetăţenească, personală, familială să şi-i apere.Pentru că dacă tu eşti cu comorbidităţi şi ieşi în piaţă îţi meriţi soarta", spunea Mihăiescu în mai.

Actorul s-a prezentat totuşi la protest cu o mască, deşi a vorbit cu ea sub barbă, şi a ţinut un discurs pe alocuri greu de înţeles în care a pus accent pe drepturile şi libertatea câştigate în decembrie 1989, mai mentioneaza sursa citata.

„M-am săturat de politica asta, de politica vrajbei, a urii, în care suntem priviţi ca găşti de golani. Eu sunt aici să ajut, să ajut guvernul, mâine să iasă şi să ne explice, partidele, PSD-ul cum i-a dat afară pe ăia care au făcut de râs stânga românească când s-au dus beţi şi n-au respectat legea în şaormerie? Îl ajut pe domnul Orban când îi spun să nu pună în funcţii în PNL oameni care dau bacul la 42 de ani. Mi-am câştigat acest drept în 1989. Lângă mine a murit un soldat, lângă mine care aveam o armă în mână, lângă mine în casă mi-au murit prieteni. Nu mi-a fost frică atunci, nu mi-e frică acum să apăr acest Guvern.

Sunt aici în faţa voastră ca să apărăm cu toţii România. Nu să ne mai învrăjbim, nu să ne mai dăm capete în gură, nu să cerem demisii iluzorii, ci să facem o revoluţie a gândirii, asta este noua formă de revoluţie, care poartă în ea ADN-ul a o mie şi o mie de oameni morţi în revoluţia din 1989. Cinstiţi acest ADN, al fraierilor ălora care aveau şi ei familii şi n-au uitat să moară când ţara le-a cerut-o. pentru ca noi să am avem dreptul să înjurăm, să ne omorâm români cu români.

Avem dreptul să-i tragem de urechi. Eu, Mugur Mihăescu, în fiecare zi, la ora 18, voi fi aici să ajut guvernul şi instituţiile statului. Acum mă voi retrage, vă las pe voi să înţelegeţi ce vreţi să înţelegeţi, să protestaţi cum vreţi, dar libertatea nu ţine cont de oameni, de guverne, este ceva cu care ne naştem şi de care oamenii ar fi vrut să se bucure, poate şi morţii ăia din 1989. Vă rog fiţi civilizaţi, fiţi decenţi, zeflemeaua e uşoară, v-o spune un umorist. Cel mai greu e să facem revoluţia aici. Genul ăsta de revoluţie o vreau de la societatea mea, mă va face mândru că sunt român!".

În 2011, Garcea a intrat în politică tocmai pentru că o urăşte şi a fost câteva luni preşedinte executiv al Partidul verde pe care l-a părăsit pentru a candida independent la alegerile locale.

"I-am informat pe colegii din Partidul Verde ca intenţionez sa rămân în activitatea politică, dar voi lupta pentru administraţia publică în calitate de independent. În slujba cetăţenilor îmi pun experienţa mea de om de afaceri de succes. Am ales sa fiu independent şi infirm orice zvon că m-aş înscrie într-un alt partid politic", a declarat la acea vreme Mugur Mihaescu.

Fostul „Garcea" are şi un trecut politic, potrivit CNSAS, care a furnizat un raport al recrutării lui de către securitatea comunistă cu prilejul candidaturii sale la primăria sectorului 5 în calitate de independent împotriva lui Vanghelie, în 2012. G4Media a publicat detalii despre notele transmise Securităţii din timpul stagiului militar, acesta semnând un angajament cu Securitatea în 2 iunie 1986 sub numele conspirativ "Mihai".

Mihăescu a furnizat informaţii privind relaţiile colegilor în străinătate, cu studenţi străini sau privind valuta deţinută şi bunurile achiziţionate de peste hotare. Sunt aspecte care ţineau şi de viaţa personală, intimă a prietenilor săi, iar unele detalii privesc chiar îngrijorări de a nu fi descoperiţi de Securitate. Într-una din note, fostul actor scrie despre un coleg al său cu o iubită în Israel, acolo unde s-a mutat şi mama sa, şi fratele vitreg, în urma separării de tatăl său care a rămas în România.