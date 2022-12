Presa austriacă îi pune la zid pe Cancelarul Nehammer si pe "soldatul de tablă" Karner!

Presa din Austria îl face duminică "nebun" pe cancelarul austriac Nehammer, iar pe ministrul de interne Karner îl descrie ca un "soldat de tablă din Texingtal".

Comentariul lui Erich Frey, in Der Standard, e absolut devastator pentru OVP si SPO si arata ca Nehammer, Karner si Pamela Reding-Wagner - lidera socialistilor il protejeaza si mai nou chiar il curteaza pe Viktor Orban in detrimentul Guvernului ProEuropean de la Bucuresti, ultima intrand chiar in conflict pe tema Romaniei cu influentul primar socialist al Vienei, Michael Ludwig.

Comentariul Der Standard:

Nu există aproape refugiați prin România



Cu toate acestea, declarațiile ministrului de Interne Gerhard Karner și ale prietenilor săi ÖVP nu dezvăluie niciun obiectiv. Da, Austria este nemulțumită de politica UE în materie de azil și are motive întemeiate pentru aceasta. Dar nimeni nu poate explica ce legătură are recentul val de cereri de azil cu Schengen sau chiar cu România; Aproape niciun refugiat vine în Austria prin mediul rural. Dacă apoi Karner declară vag că este momentul nepotrivit pentru extinderea Schengen, de ce a fost de acord cu aderarea Croației?



Guvernul declară că sistemul european de azil a eșuat și poate avea dreptate în privința asta, dar nu face nicio solicitare specifică Comisiei UE. Faptul că o protecție mai puternică a frontierelor externe este un pilon central al sistemului Schengen este ignorat cu atenție la Viena. Singurul pas de reformă care ar ușura rapid Austria, și anume distribuirea solicitanților de azil în Uniune, este respins vehement.



Ungaria trimite cu mâna refugiaților



Mai rău și mai grav, țara care le face cu mâna refugiaților și promovează astfel „turismul de azil" pe care ÖVP îl plânge cu voce tare este Ungaria. Însă, spre deosebire de guvernul autoritar si anti european de la Budapesta, OVP refuza sprijinul pentru Guvernul ProEuropean de la Bucuresti.



De ce să antagonizezi restul Europei, să faci viața mizerabilă pentru multele companii mari și mici care își fac banii în România și să parieze capital politic important din UE - degeaba? Nici măcar referirea la viitoarele alegeri de stat din Austria Inferioară nu se aplică: niciun alegător din Krems sau Zwettl nu va răsplăti ÖVP pentru că le-a îngreunat asistentele române să ajungă acolo și pentru că a condamnat camioanele la timpi mai lungi de așteptare la graniță.

Abordare nemiloasă și metodică

În acest sens, vetoul Schengen este simptomatic pentru un partid care, sub Sebastian Kurz, a acționat fără scrupule, dar mai ales metodic, dar astăzi, pe lângă moralitate, îi place și să se descurce fără motiv. Iar Karner, atrăgătorul soldat de tablă din Texingtal, este figura simbolică perfectă pentru politica lor jalnică, care este pe bună dreptate apreciată doar de o cincime din electorat.



Da, ÖVP și SPÖ trebuie să se gândească urgent la modul în care pot opri FPÖ să crească - în propriul interes și în interesul țării. Dar acest lucru nu va reuși cu un plan brut al cursului albastru anti-Europe. (Eric Frey, 12.11.2022)