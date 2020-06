Rizea pentru Orban: Ti se vor scoate fotografii când mergeai la amantă. Procurorii ți-au citit mesajele de pe whatsapp în care dialogai cu șeful Unifarm!

Fugarul Cristian Rizea ii transmite un mesaj lui Ludovic Orban despre implicarea liderului PNL in Scandalul Unifarm:

"Stiu, esti negru de suparare de cand procurorii astia de la DNA ti au citit mesajele de pe whatsapp in care dialogai cu Adrian Ionel seful Unifarm si acum nu mai stii pe unde sa scoti camasa? Tot din pantaloni LUCOVIDE, asa cum faceai si cand o vizitai pe timp de pandemie pe Simonica in apartamentul ei... Vezi ca astia, in cazul in care nu intelegi sa te retragi, vor sa ti scoata si niste fotografii din zilele cand te duceai sa ti vizitezi amanta... Sa stii ca e posibil sa mi le dea mie, asa ca te anunt cand le poti gasi pe site:www.spovedanialuirizea.com stii doar ca sunt baiat saritor si ajut pe toata lumea!", anunță fostul deputat Cristian Rizea, în prezent fugar în Republica Moldova, după ce a fost condamnat definitiv în România la aproape 5 ani de închisoare.

"Multumeste-i totusi lui Johannis ca te a lasat pentru cateva luni sa te joci de-a Premierul la Palatul Victoria, ca stiai si tu ca dupa parlamentare nu mai ramaneai oricum! Asa ca dupa ce ai avut cea mai mare rata de profit (la tine SPAGA), cred ca l-ai depasit si pe Ronaldo la venituri, daca luam in calcul scurta perioada cat AI FOST Prim Ministru, te poti retrage lejer la Miami alaturi de fostul tau consilier - spagar - combinator Misu Popescu cu care sa-ti petreci zilele la pescuit in Oceanul Atlantic, asa cum iti place tie si unde si Simonica te poate vizita oricand! Cine stie poate te convinge cel poreclit Misu Pricopsitu sa joci si in seria a 2-a din Miami Bici unde el e deja vedeta... Capul sus LUCOVIDE si nu uita niciodata sfatul pe care ti-l dadea, mereu prietenul tau intim Johnnie Walker: Keep Walking...", mai este mesajul lui Rizea pentru Orban.