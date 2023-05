Rusia a acuzat Statele Unite că a făcut experimente cu agenți patogeni ai gripei aviare, cu o rată de letalitate de până la 40% la om, într-un biolaborator american din Ucraina.

Într-o declarație a Ministerului rus al Apărării (MOD) se afirmă că Armata a recuperat mostre mortale de tulpini de virusuri de gripă aviară "cu un potențial ridicat de răspândire epidemică" la un biolaborator american din regiunea Kherson din Ucraina.

Ministerul Apărării al Federației Ruse continuă să analizeze activitățile militare și biologice ale SUA și ale aliaților săi în Ucraina și în alte părți ale lumii.

Am menționat anterior că, în timpul operațiunii militare speciale, au fost obținute dovezi documentare care confirmă faptul că angajații Rezervației Biosferei din Askania Nova, regiunea Kherson, studiau rutele de migrație ale păsărilor migratoare și selectau și transferau material biologic în străinătate.

Grupul operativ al Ministerului rus al Apărării, împreună cu ofițeri ai Serviciului Federal de Securitate și ai Rosselkhoznadzor, au confirmat colectarea și certificarea tulpinilor de virusuri ale gripei aviare cu un potențial ridicat de răspândire epidemică și cu capacitatea de a trece bariera speciilor, în special a tulpinii H5N8, a cărei letalitate în transmiterea la om poate ajunge la 40%. Reamintim că 1% din noile infecții cu coronavirusuri se soldează cu decesul.

În ciuda eforturilor depuse de personalul Rezervei de a distruge biomaterialele prin întreruperea alimentării cu energie electrică a unităților de refrigerare și prin distrugerea crioprezervorului cu azot lichid, specialiștii de la Institutul Central de Cercetare 48 al Ministerului rus al Apărării au găsit urme de material genetic al gripei aviare înalt patogene, al virusului bolii Newcastle și al avulovirusurilor chiar și în probele care au fost supuse descompunerii.

Potrivit angajaților care au rămas în rezervă, partea ucraineană le-a oferit o recompensă mare în bani pentru îndepărtarea sau distrugerea rezultatelor cercetărilor.

Documentele confiscate în laboratorul veterinar al Rezervei confirmă implicarea Institutului de Medicină Veterinară din Harkov în activitatea proiectelor americane UP-8 și P-444 și în pregătirile pentru proiectul "Flu-Fly-Way".

Scopul acestora era de a evalua circumstanțele în care transmiterea bolilor asociate cu infecții semnificative din punct de vedere economic poate deveni incontrolabilă, poate avea ca rezultat prejudicii economice și poate constitui o amenințare la adresa securității alimentare.

Este necesar să subliniem încă o dată faptul că Departamentul de Apărare al SUA, o organizație care nu are nicio legătură cu cercetarea rutelor de migrație a păsărilor, a comandat proiectele.

Între timp, democrații, neoconservatorii și mass-media au încercat să demonizeze pe oricine care își exprimă îngrijorarea cu privire la biolaboratoarele americane clandestine din Ucraina.

După ce subsecretarul de stat pentru afaceri politice în Eurasia, Victoria Nuland, a recunoscut existența unor biolaboratoare susținute de SUA în Ucraina în martie 2022, a fost nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru ca secretarul de presă de atunci al Casei Albe, Jen Psaki, să spună că rapoartele privind biolaboratoarele din Ucraina sunt știri false propagate de Rusia

De asemenea, Mitt Romney a atacat-o dur pe fosta deputată democrată Tulsi Gabbard, acuzând-o că răspândește "minciuni de trădare" pentru că a vorbit pur și simplu despre biolaboratoarele finanțate de SUA în Ucraina. El a spus: "Tulsi Gabbard repetă propaganda falsă a Rusiei. Minciunile ei trădătoare ar putea costa vieți".

