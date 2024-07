Se dărâmă șandramaua: Bogdan Badea directorul de investitii de la Hidroelectrica a ajuns sa-si vanda actiunile la compania cu miliarde de euro datorii si contracte blocate

Nu mai putin de 188,3 milioane de euro va plăti Hidroelectrica pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, cu peste 100 de milioane de euro mai mult față de costurile estimate în anul 2022. Contractul a fost adjudecat în urma unei licitații cu un singur ofertant. Hidroelectrica e deja datoare cu miliarde de euro, iar listarea la bursa nu a fost o reusită decat declaratorie, altfel actiunile companiei scazand ca valoare. Dovadă că Bogdan Badea, ditamai directorul de investitii isi vinde din active.

Compania Hidroelectrica a demarat procedurile pentru retehnologizarea barajului Vidraru în anul 2016. Însă, din cauza modificării legislație în domeniul mediului și apelor obținerea avizelor de mediu, demersurile s-au întins până în aprilie 2022. Prima procedură de achiziție prin „negociere competitivă" a fost lansată în anul 2019. A doua procedură de achiziție s-a desfășurat în perioada 2020 - 2021. Atunci, contractul (cu o valoare de 87 milioane de euro) a fost câștigat de consorțiul format din Romelectro și Litostroj Power. Dar procedura de achiziție a fost anulată. Motivul: „din cauza refuzului ofertantului declarat câștigător de a semna contractul", se menționează într-un raport al companiei Hidroelectrica.

În documentul citat se mai precizează că „anularea procedurii a intervenit într-un moment de instabilitate economică în care creșterea prețurilor la echipamente, materiale, manoperă, într-un cadru legislativ în permanentă schimbare, a condus fără echivoc la nevoia actualizării Deviziului General și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Retehnologizarea AHE Vidraru". Departamentul de Proiectare al Hidroelectrica a decis, în acest context, să refacă costurile pentru întreaga lucrare.

Se schimba contractul si apare o noua licitatie pentru Vidraru

Într-un final, s-a constatat că „pentru lucrările de instalații aferente construcțiilor, prețurile unitare din SF-ul actualizat de Departamentul Proiectare au fost actualizate cu indicele prețurilor de consum (IPC) pentru perioada aprilie 2020 - aprilie 2022, valoarea indicelui prețului de consum fiind de 117,45%". Acesta a fost pretextul invocat de Hidroelectrica pentru ca valoarea lucrării să sară, de la 87 milioane de euro, la peste 188,3 milioane de euro. Cu noile calcule făcute publice, Hidroelectrica a anunțat organizarea unei noi licitații în februarie 2024 pentru retehnologizarea AHE Vidraru.

Acest proiect prevede lucrări de montaj pentru întreg ansamblu de echipamente mecanice și electrice aferente uvrajelor amenajării, inclusiv realizarea lucrărilor de construcții pentru înlocuirea sau reabilitarea echipamentelor. Totodată, se vor efectua lucrări la baraj, centrală și blocul tehnic. În plus, se va monta un sistem automat de comandă - control al funcţionării echipamentelor și instalațiilor de la toate obiectele amenajării care să permită, pe lângă comenzile locale, conducerea întregului proces de producere a energiei electrice şi a serviciilor de sistem de la distanţă, fără personal permanent de exploatare în subteran centrală.

Licitația a fost finalizată în data de 28 iunie 2024. Documentele publicate în SEAP arată că Hidroelectrica a primit o singură ofertă, din partea consorțiului format din Electromontaj și Koncar Engineering Co. Ltd. din Croația. Valoarea contractului pentru retehnologizarea de la Vidraru a fost stabilită la 188,38 milioane de euro. Compania românească Electromontaj, o fostă societate de stat înființată în anul 1949, este abonată la lucrările de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.

Bogdan Badea, directorul de investiţii al Hidroelectrica, a vândut acţiuni de 133.000 de lei

In contextul mentionat mai sus, nu este deloc de neglijat ca Bogdan Badea, director de investiţii al companiei de stat Hidroelectrica (simbol bursier H2O) a vândut un număr de 1.032 de acţiuni H2O la preţul de 128,8 lei, potrivit raportului publicat luni de companie. Preţul a fost de 128,8 lei iar cumpărători au fost investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti. Aceasta este prima vânzare de acţiuni H2O a unui director al companiei de la listarea din iulie 2023 încoace. Bogdan Badea a fost CEO al companiei până în toamna lui 2023 iar de atunci încoace este chief investment officer (CIO). Mandatul său este valabil până la 6 noiembrie 2027. Hidroelectrica are o capitalizare de 59 mld. lei. De la începutul lui 2024 acţiunile au urcat cu 0,8%.

Sub conducerea lui Bogdan Badea, Hidroelectrica a obţinut profituri record în anii 2022 (4 mld lei) şi 2023 (6,3 mld lei), dar profitand din plin de criza energetică, cand "baietii destepti" din energie vindeau foarte scump curentul provenit din surse ieftine. Badea a bifat şi dezvoltarea afacerilor către producţia de energie eoliană prin realizarea primului M&A al unei companii de stat prin achiziţia parcului eolian Crucea dar şi intrarea companiei pe piaţa de furnizare, creşterea masivă şi consolidarea portofoliului de clienţi

Anterior funcţiilor deţinute la Hidroelectrica, Badea a fost membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom (2015- 2016), membru în Consiliul de Administraţie al Rompetrol Rafinare (2015), Director General BNB Renewable Consulting (2009-2013, 2014), Director Dezvoltare şi Strategie Electrica S.A. (2007-2009), Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Electrica Bio-Heat S.A. (2008-2009), membru al Consiliului de 58 Administraţie al Enel Energie Muntenia şi Enel Energie S.A. (2007-2009), potrivit raportului financiar al Hidroelectrica.

Hidroelectrica rectifică bugetul pe 2024 şi estimează profit, dividende şi investiţii mai mici. Acţiunile scad!

Vanzarea actiunilor de catre Bogdan Badea are legatura cu faptul că Hidroelectrica (H2O), cel mai mare producător de energie din România şi cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, a propus o rectificare a cifrelor bugetate pentru 2024 acţionarilor care se vor întruni pe 28 iunie, aşteptându-se la un profit net de 4,15 mld. lei, rezultat în scădere cu 14,2% faţă de bugetul aprobat anterior şi în scădere cu 34,4% comparativ cu rezultatul anului trecut.

„Rectificarea Bugetului de Ve­ni­turi şi Chel­tu­ieli al S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. se impune ca urmare a influenţei recente, neprevăzută şi semnificativă, a unor modificări legislative şi factori externi care afectează situaţia financiară a societăţii. Aceasta se referă în special la ajustarea unor indicatori economico-financiari a căror depăşire este posibilă doar prin includerea sumelor necesare în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii", notează compania într-un raport.

Morgan Stanley păstrează preţul ţintă de 95 de lei pentru acţiunile Hidroelectrica în urma rectificării negative

Analiştii băncii americane de investiţii Morgan Stanley au păstrat preţul ţintă de 95 de lei pentru acţiunile producătorului de energie electrică Hidroelectrica (simbol bursier H2O), estimat că va fi atins până în vara lui 2025, chiar şi după rectificarea în sens negativ a bugetului companiei pe 2024. Preţul ţintă a fost acordat în ianuarie 2024 când a fost redus de la 110 lei.

Morgan Stanley scrie într-o notă pentru clienţi că bugetul pe 2024, schimbat de companie pe fondul iefinirii energiei, este sub aşteptări analiştilor chestionaţi de Bloomberg. Spre comparaţie acţiunile H2O se tranzacţionează pe 16 iulie la Bursa de Valori Bucureşti la 129 de lei. Acţiunile se tranzacţionează la un multiplu P/E de 9,7 ori profitul net.

"Profitul net bugetat este de 4,15 miliarde lei pentru fiecare din cei trei ani 2024, 2025 şi 2026. Acesta este cu 15% sub, respectiv cu 5% sub şi cu 1% peste aşteptările analiştilor chestionaţi de Bloomberg. În medie, noile bugete de profit net sunt cu 6% sub aşteptările Bloomberg pe parcursul celor 3 ani. Acestea reprezintă, de asemenea, o reducere semnificativă în comparaţie cu bugetele anterioare de 4,84 miliarde lei, 4,79 miliarde lei şi respectiv 4,65 miliarde lei pentru 2024, 2025 şi 2026. Pe medie, aceasta implică o reducere de 13 % pe parcursul perioadei", se arată într-o notă a analiştilor Morgan Stanley semnată de Arthur Sitbon, CFA, equity analyst.

Hidroelectrica a rectificat pe finalul lunii mai bugetul pe 2024, aşteptându-se acum la un profit net de 4,15 mld. lei, rezultat în scădere cu 14,2% faţă de bugetul aprobat anterior şi în scădere cu 34,4% comparativ cu rezultatul anului trecut, conform calculelor ZF. Compania motivează rectificarea ca urmare a influenţei unor modificări legislative şi factori externi care afectează situaţia financiară a societăţii. "Aceasta se referă în special la ajustarea unor indicatori economico-financiari a căror depăşire este posibilă doar prin includerea sumelor necesare în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii". Venituril bugetate sunt de 10,3 mld. lei în 2024, faţă de 10,9 mld. lei în bugetul iniţial.

Arthur Sitbon notează că Hidroelectrica a menţionat în bugetul rectificat şi estimările cu privire la dividendele pentru 2024 şi 2026, implicând o rată de distribuire de 90%. "În cazul în care acestea s-ar materializa, aceasta ar implica un randament mediu al dividendelor de 6,7% pentru acţiuni în următorii ani, fără a lăsa nicio diferenţă faţă de randamentul actual randamentul actual al obligaţiunilor româneşti pe 10 ani de 6,9%. Astfel, considerăm că evaluarea actuală a acţiunilor acţiunilor este ridicată şi ne menţinem ratingul de subexpunere pe acest nume".