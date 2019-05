Se limpezesc apele in Scandalul DNA Ploiesti - Onea - Negulescu. Rolul toxic jucat de procuroarea Laura Bucica

In epicentrul scandalului de la DNA Ploiesti, asa-zisa unitate de elita a Codrutei Kovesi, au stat in prim plan procurorii Onea si Negoescu. Inspre ei s-a indreptat atentia mass-media dupa dezvaluirlie clanului Cozma. Mai putin, mult mai putin, s-a vorbit si despre o alta "coada de topor" a DNA care executa ordinele venite de sus, comenzi politice, constrangeri economice, santaje juridice.

Este vorba despre Laura Bucica, mana dreapta a procurorului Onea, cea care dupa imensul scandal a fost preluata de Inspectia Judiciara si trimisa, deocamdata, disciplinar, la Parchetul Campina (locul de provenienta), asteptand un verdict in dosarul de la instanta. Bucica e un caz care se petrece acum "sub tacere", nimeni nu scrie, nimeni nu informeaza, ca si cum, in ei, se doreste sa se puna, cum se zice, "batista pe tambal". Ziuanews va relateaza in continuare situatia procuroarei Bucica si legaturile cu sefii ei Onea si Negoescu.

Laura Bucică, "locotenenta" lui Onea, incepe sa toarne

Au circulat multe informatii in presa conforma carora cea care a furnizat Inspectiei Judiciare din cadrul CSM cele mai multe informatii despre constrangerile procurorilor Onea si Negoescu in diverse cazuri ar fi fost chiar Laura Bucica, motivandu-se ca IJ nu a luat o decizie radicala in cazul ei, ci, dimpotriva, ar fi "ascuns-o" intr-un post retras din procuratura, la Campina - locul de unde fusese propulsata la DNA Ploiesti -, parca intr-un "program de protectia martorilor", in acest caz a denuntatoarei.

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorii Lucian Onea, fostul şef DNA Ploieşti, şi Laura Bucică, pentru că au cerut ilegal verificarea unei expertize într-o cauză disjunsă dintr-un dosar DIICOT, rezultatul fiind folosit pentru a deschide dosarul Mihaielei Iorga. Iata ce informa la acel moment:

„Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de: Bucică Laura, procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti, Onea Lucian Gabriel, procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti (suspendat din funcţie la 27.07.2018, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii cu nr.398 din data de 30.07.2018) pentru „exercitarea funcţiei cu rea credinţă", abatere disciplinară prevăzută de art.99 lit.t) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor", au precizat reprezentanţii Inspecţiei Judiciare.

Presiunile din cazul "Iorga"

Concret, procurorii au dispus, într-o cauză disjunsă dintr-un dosar DIICOT, cu încălcarea intenţionată a prevederilor art. 172 coroborat cu art. 327, art 339, art. 342 din CPP şi ale 64 din Legea nr. 304 din 2004, verificarea, de un specialist antifraudă de la Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, printr-o constatare tehnico-ştiinţifică, a utilităţii şi relevanţei obiectivelor expertizei efectuate din dispoziţia unui alt procuror.

„Rezultatul verificării a fost folosit de procurorii cercetaţi disciplinar ca mijloc de probă într-un nou dosar al DNA-ST Ploieşti vizându-l chiar pe procurorul care a dispus expertiza, deşi verificarea a fost realizată prin raportare exclusivă la activitatea infracţională pe care tot procurorul Laura Bucică o reţinuse în rechizitoriul întocmit în dosarul DIICOT anterior menţionat", mai arată Inspecţia Judiciară.

Este vorba despre un dosar deschis de către DNA Ploieşti pe numele procurorului Mihaiela Moraru Iorga. Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea celor doi procurori.

Filiera "Alegatorii"

Fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Onea, şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost audiaţi la Secţia de anchetă a magistraţilor din cadrul Parchetului General, după ce alţi procurori din cadrul filialei au fost de asemenea audiaţi. Aceştia, alături de alţi procurori de la DNA Ploieşti, au fost informaţi că sunt cercetaţi şi pentru constituire de grup infracţional organizat.

Lucian Onea şi Mircea Negulescu sunt acuzaţi că au constrâns anumiţi martori să facă sesizări şi tabele false cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală". Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o sesizare întocmită de către fostul deputat Vlad Cosma pe numele unui cetăţean din Chişinău, Serghei Petruş. Vlad Cosma a fost ameninţat de către Lucian Onea că îi va întocmi dosar penal surorii acestuia, Andreei Cosma. Ulterior, Vlad Cosma a declarat public că Serghei Petruş nu există.

Bucică, denunțată la radndul ei de un inculpat transformat în martor

Un personaj aparte în grupul infracțional constituit de procurori din DNA Ploiești este - cum spuneam - Laura Bucică. Ea era mâna dreaptă a fostului procuror-șef Lucian Onea si a fost transferata disciplinar la Campina. Dar sa vedem care e legatura cu Campina, anterior scandalului de la DNA Ploiesti. In 2017 apare in presa o înregistrare audio în care un agent de poliție din Câmpina, Doman Dorian, acuzat de cămătărie, șantaj și spălare de bani, explica cum a scapat el de raspunderea penala fiind transformat din inculpat in martor de catre procurorul Bucica Laura.

Mai grav, in acest dosar, o persona minora sustinuse ca intretinuse relatii sexuale cu Doman Dorian insa ca urmare a declaratiei pe care a dat-o avand "indrumarea" corespunzatoare a procurorului Bucica Laura calitatea acestuia in cauza s-a rezumat la cea de simplu martor.

Doman a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Dosarul polițistului a fost deferit justiției in februarie 2016 - la aproape doi ani de la momentul în care acesta a fost prins în flagrant, într-o benzinărie din Câmpina, în momentul în care primea bani de la unul dintre clienții săi. Doman este același polițist despre care s-a spus că i-ar fi furat din buzunar 5000 de euro si un ceas baschetbalistului Toni Alexe, mort într-un accident petrecut pe DN1, în ianuarie 2009. În același dosar de spălare de bani și cămătărie sunt judecați și frații Cătălin și Nelu Baicu, cunoscuți în zona Valea Prahovei drept perosoane care împrumutau bani cu dobândă. Dorian Nicolae Doman a fost prins în urma unui flagrant, în octombrie 2014, în benzinăria OMV Petrom din Câmpina. Polițistul avea atunci în mașina personala suma de 14.000 de lei, pe care Doman nu a putut să o justifice.

"Afacerea Romprest" din spatele dosarului

Pe 21 Iulie 2017, în plin scandal al revocării procurorilor, jurnalista Sorina Matei a scris că în dosarele DNA a existat un interes al SRI şi a menţionat în acest sens ca exemplu şi numele lui Florian Walter. Datele coroborate până acum arată că serviciile de informaţii au avut de-a lungul timpului interes punctual pe societăţi care în general prestau servicii pentru administraţiile publice de stat.

Firma Romprest, bine cotată şi competitivă pe piaţă, cu foarte multe contracte cu administraţiile publice (sectoare, judete, 2018 vor fi multe licitaţii pe concesiuni), a avut de-a lungul timpului trei mari jucători care o controlau prin acţionariat: fiul lui Virgil Măgureanu, fostul director SRI, Marian Măgureanu, prin intermediul unui offshore- Firstcom LLC, Dragoş Dobrescu şi Walter Florian - multe relaţii cu lumea politică şi de afaceri.

Cumva, după debutul dosarului penal Romprest, Dragos Dobrescu fuge din ţară şi cedează partea sa din Romprest unor francezi. Însă lucrurile se complică, aşa cum se va vedea în dosar, francezii nu reuşesc rapid să obţină controlul societăţii prin preluarea acţionariatului majoritar Romprest şi dau mai departe cele 30% din Romprest. Cine preia anul acesta cele 30%? Un domn interesant, care n-are nicio treabă nici cu salubritatea, ci cu afacerile în domeniul medical (domeniu regăsit în enumerarea de mai sus), cetăţean român născut la Moscova, very low profile, potent financiar şi, se spune, protejat al serviciilor. Dar care nu devine majoritar, ci rămâne totusi minoritar. Domnul interesant Dracea devine acţionar minoritar Romprest prin preluarea acţiunilor de la francezi şi îl foloseşte drept reprezentant al său în societate pe un alt domn interesant - Bogdan Adimi. Între timp, suprapus peste toate mişcările acestea- Dobrescu, Walter, Dracea se ameninţă, se denunţă, totul foarte probabil pentru că se dorea preluarea controlului majoritar al societăţii. Acesta cumva e frame-ul. Tabloul mare. Ce se întâmplă însă.

DIICOT Ploieşti, altă "unitate de elită" a Sistemului începe în Mai 2015 cu tam tam si perchezitii un dosar pe Romprest. Pe evaziune şi spălare de bani, liderul reţelei fiind identificat atunci Walter Florian. Walter fuge din ţară chiar putin inainte de anchetă. S-a spus atunci că pontul i l-ar fi dat chiar DIICOT Ploieşti. Ce supriză nesuprinzătoare. Cert este că Walter, capul reţelei şi acţionarul majoritar nu mai este. DNA şi SRI înnebunesc.

Intra in scena aceeasi Laura Bucica

Între timp, speţa pe Walter se disjunge de la DIICOT Ploieşti la "cealaltă unitate de elită", DNA Ploieşti, ca "totul sa fie sub control". Nu se stie de ce si nici pentru ce, nu exista un act care sa precizeze motivele pentru care DNA Ploiesti a fost învestită cu speţa Walter disjunsă. DNA Ploiesti, "unitatea de elită", începe să instrumenteze dosarul pe Walter prin procurorul Laura Bucică, ajunsă la DNA Ploieşti cam în aceeaşi perioadă ca şi Negulescu, şi venită taman de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. O colaboratoare a lui Negulescu zis Portocală, la fel de performantă ca şi el în materie de succese judiciare.

Dosarul pe Walter este instrumentat de Bucică la Ploieşti dar în acelaşi timp niste "baieti" din Bucureşti il cautau disperati pe Walter, ajung la el si chiar încep să negociaze cu el, identificat taman în praznicul din Dubai. Cum extrădarea din Dubai este aproape imposibilă, singura şansă a serviciilor este să se milogească de Walter să se întoarcă de bună voie în ţară. Walter pune şi el condiţii. Se întoarce doar dacă dosarul lui nu e instrumentat de DNA Ploieşti. Cumva se dusese buhul încă de atunci ce face Ploieştiul.

Se acceptă condiţia lui Walter. Se ia dosarul cu Walter de la DNA Ploieşti fără explicaţii şi este adus la Bucureşti. În unitatea centrală de elită. Şi i se spune lui Walter că să fie liniştit, totul va fi corect şi frumos, se va intrumenta dosarul de cel mai bun, corect şi performant procuror. Walter acceptă înţelegerea. Aşa, dosarul lui Walter de la Ploieşti este adus fără explicaţii la Bucureşti, de la "unitatea de elită". Într-o zi, procurorul cel bun si corect primeste prin referat de redistribuire o altă speţă pe Walter care era deja la un coleg de-al sau de la Bucuresti. Procurorul în baza rezolutiei sefului, ia dosarul, desi avea mai multe pe cap. În altă zi, domn Iacob, băiatul etern de încredere, cheamă acelasi procuror bun şi corect şi îi cere să preia si dosarul de la Ploiesti, tot pe Walter.

Procurorul spune şefilor săi despre toate problemele apărute cu dosarul instrumentat la Ploieşti, din care picau bucăţi sănătoase. Şefii văd şi ei dezastrul din acte si ce iesea din instrumentare, văd că s-ar putea să nu mai rămână nimic din dosar, că sunt probleme cu declaraţiile martorilor, cu stocurile şi restul şi îi spun initial să meargă mai departe- cu ce-o rămâne din dosar- că vor dispune control pe ce a făcut DNA Ploieşti cu instrumentarea halucinantă făcută pe speţă.

Controlul pe instrumentarea dosarului, DNA central nu-l face însă niciodată la DNA Ploiesti. Procurorul fusese fraierit practic de probele procurorului Laura Bucica, dosarul fiind unul compromis. Walter revine in tara, cu avocat fost in SRI si incepe sa ia la puricat intregul dosar. Dosarul s-a întors la incompatibila Bucică după ce picaseră majoritatea probelor instrumentate chiar de ea. Că erau false.

Inca din luna septembrie 2018, Inspectia Judiciara a demarat o ancheta pe numele procuroarei de la DNA Ploiesti Laura Bucica pentru „exercitarea funcţiei cu rea credinţă", abatere disciplinară prevăzută de art.99 lit.t) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. Practic, trimiterea inapoi la Parchetul Campina si "ascunderea" Laurei Bucica.

Inspectia Judiciara a pornit actiunea disciplinara fata de procurorii Lucian Onea, zis Lucica, in prezent suspendat din functia de procuror, fost sef al DNA Ploiesti, si Laura Bucica de la DNA Ploiesti, pentru dosarul pe care acestia i l-au fabricat fostei colege Mihaiela Iorga- Moraru, de la DNA - Structura Centrala, adversara notorie a Laurei Kovesi. Este vorba despre dosarul in care Iorga Moraru este acuzata de presupuse fapte de favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata, in legatura cu anchetarea omului de afaceri Florian Walter, intr-un dosar disjuns de la DIICOT si trimis la DNA Ploiesti. Iorga Moraru a fost trimisa in judecata printtr-un rechizitoriu confirmat de procurorul Marius Bulancea, seful Sectiei a II-a din DNA, insa dosarul a fost retrimis la DNA de Inalta Curte.