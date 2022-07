"Sfârșitul civilizației" ar putea fi la doar 18 ani distanță. Un studiu din anii '70 a prezis că lumea așa cum o cunoaștem se va prăbuși în 2040! VIDEO

În 1972, cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au prezentat un studiu fascinant intitulat "The Limits to Growth". Scopul studiului a fost de a afla cât timp mai avem până la sfârșitul civilizației așa cum o cunoaștem.

Calcularea sfârșitului lumii

Pentru a face acest lucru, ei au creat un model computerizat care a fost alimentat cu o gamă largă de date - de la populația lumii până la resursele naturale, consumul de oxigen și topirea calotelor polare de gheață. Rezultatele au arătat că civilizația se va prăbuși în 2040 - ceea ce este deosebit de îngrijorător astăzi, având în vedere că, dacă este adevărat, s-ar putea să mai avem doar 18 ani de trăit pe această planetă.

Acest raport a fost publicat de Clubul de la Roma, o organizație non-profit, iar în 2009 American Scientist a publicat un studiu intitulat Revisiting the Limits of Growth after Peak Oil (Revizuirea limitelor creșterii după vârful petrolului). Din păcate, cercetătorii acelei echipe au ajuns la o concluzie similară și au prezis că 2040 va fi anul "colapsului".

Calcularea anului exact în care lumea se va obloji a fost în atenția multor oameni de știință în ultimele decenii, iar în 2021 modelul a fost confirmat încă o dată. De data aceasta de către un cercetător olandez în domeniul sustenabilității și consilier al Clubului de la Roma, Gaya Herrington. Ea a declarat pentru The Guardian: "Din perspectiva cercetării, m-am gândit că testarea unui model vechi de zeci de ani în raport cu observațiile empirice a fost un exercițiu interesant."

Scenariul cel mai pesimist

Potrivit lui Gaya Herrington, nu s-a acordat prea multă atenție avertismentelor care au însoțit publicarea studiului din anii 1970. Ea a adăugat: "Oamenii de știință de la MIT au spus că trebuie să acționăm acum pentru a realiza o tranziție ușoară și a evita costurile. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar acesta este motivul pentru care vedem acum efectele schimbărilor climatice."

După ce a făcut o actualizare a vechiului model, cercetătoarea a constatat că datele sale erau în concordanță cu cele ale analizei din anii 1970. Ceea ce înseamnă că, în cel mai pesimist scenariu, "creșterea economică s-ar putea încheia în anul curent, iar colapsul va urma aproximativ 10 ani mai târziu". Există totuși o speranță: "Suntem capabili să facem schimbări uriașe, dar trebuie să acționăm acum dacă vrem să evităm costuri mult mai mari."