Stenograma presiunilor facute de ASF prin binomul Muntean-Pandele pentru a storce bani de la asiguratorul Euroins

Am prezentat saptamana trecuta mai multe episoade despre presiunile care se fac pe filiera ASF-ASSAI-COTAR pentru ca Legea RCA sa fie modificata in asa fel incat grupurile de interese ilicite care se "scalda" in afacerile cu asigurari auto sa aiba castiguri cat mai substantiale.

Tot atunci aratam ca exista o increngatura de relatii la varf care ii implica nu numai pe jucatorii din zona service-urilor, sau sindicatului din domeniu, sub aripa ocrotitoare a sefilor ASF, dar si politicieni care au interese mari financiare. In plus, am devoalat presiunile care se fac pe anumite firme de asigurari care nu vor sa se supuna mecanismului de tip mafiot care oculteaza piata asigurarilor. Am dat si exemplul Carpatica, Am dat si exemplul City Insurance sau Euroins. Scriam atunci si despre faptul ca Florin Pandele, cu a sa ascensiune fulminanta si cu serviceurile "de casa", impreuna cu Cristian Muntean, intr-o tovarasie pecuniara, s-au deplasat la Sofia pentru a recupera bani de la Euroins, pe niste facturi controversate.

Este binecunoscut acest episod cu plecarea din țară, în Bulgaria, a lui Florin Pandele împreună cu un reprezentantul ASF Cristian Muntean in anul 2019, la sediul companiei de asigurări Euroins, pentru a pune presiune pe aceștia să achite grupului "Auto Car" dosarele de daune la niște prețuri și de 4,5 ori peste o reprezentanța de marcă din România (foto sus de la intalnire). Pentru ca bulgarii nu au cedat de buna voie, ASF i-a amendat si apoi i-a pus in administrare speciala. Administratorul special a fost... FGA (Fondul de Garantare a Asigurarilor) - institutie din subordinea ASF, care a luat masura platii tuturor facturilor emise de firmele lui Pandele si apoi a plecat. Asta a fost toata administrarea speciala facuta cu mana Monei Cucu de la FGA! Mona Cucu fiind pupila Angelei Toncescu - fosta sefa a ASF, condamnata in dosarul Carpatica, o alta firma de asigurari asupra careia s-au facut presiuni imense, cum spuneam anterior.

Pentru ca sa fie clar cum s-au facut atunci aranjamentele si sa se vada cum functioneaza de fapt acest mecanism de constrangere, publicam azi stenograma discutiei de la Sofia din 14.11.2019 (foto jos, iesirea de la discutii)

STENOGRAMA INTEGRALA POATE FI CITITA AICI.