Transplant de prezumţie de nevinovăţie

În timp ce felceraşi de doi lei, când sunt întrebaţi unde au terminat medicina şi cu ce note, ce specializări au şi, mai ales, ce performanţe au avut în profesia lor se cam încurcă în explicaţii, continuă acţiunea criminală de decapitare a elitei medicale româneşti.

Decapitare care se face cu arma folosită dintotdeauna de cei aflaţi la putere: Justiuţia. În fiecare parchet, există câte un Portocală. În fiecare judecătorie există câte o Camelia Bogdan care, sfidându-şi colegii care-şi fac treaba onest, execută comenzile mai marilor zilei, pentru a căpăta şi ei o bucăţică de ciolan. Fac dosare la comandă, falsifică probe, declaraţii, judecă şi dau sentinţe după cum le dictează şefii

Doctoraşi de mâna a doua, sau chiar a treia, astăzi sunt purtători de cuvânt al lui Dumnezeu Arafat, vestind apocalipsa. Emilian Imbri, care se pretinde medic, de care nu mai ai loc pe televizoare, a avut nesimţirea să le spună celor nevaccinaţi că iarna pământul este tare şi o să fie greu să fie îngropaţi. Despre „cariera" de medic a lui Imbri s-a scris şi nu are rost să pierdem timpul cu el. Nu a funcţionat ca medic decât o foarte scurtă perioadă de timp la ambulatorul unei întreprinderi. După care s-a făcut lacheu, trepăduş de uşi capitonate, lingău de clanţe şi de cururi ministeriale. A devenit consilier adică. La toate guvernele şi la toate partidele. Un meritocrat care probabil consilia cum se tratează leşinul lângă strung sau maşina de găurit. La fel şi cu Octavian Jurma, despre care până să înceapă pandemia, nici rudele de gradul doi nu ştiau că e medic.

Pe ei nu-i deranjează deloc Justiţia, indiferent câte prostii ar spune. Spre exemplu, aceşti specialişti ai lui Arafat au estimat un număr de peste 10.000 de morţi lunar la sfârşitul acestui an. România se află în scenariul verde, cu mai puţin de 100 de morţi pe zi. Şi asta conform statisticilor lor. Aşa că au indus panică în populaţie prin difuzarea de ştiri false. Ceea ce este o infracţiune. Nici profesorul Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor nu le-a ridicat parafa (aici nu suntem foarte siguri că şi au aşa ceva) deşi a spus foarte clar că ia dreptul de liberă practică oricui vorbeşte aiurea despre epidemie. Jurma, Imbri şi alţii asemenea lor, nu sunt cercetaţi pentru nimic. Pentru că sunt slugi care servesc intereselor stăpânilor lor.

Sabia Justiţiei cade numai pe gâtul cui trebuie

Putem enumera un şir, după părerea noastră mult prea lung, de somităţi medicale de la noi care au fost târâte prin tribunale. Acuzaţii care de care mai fanteziste. Multe dintre ele demontate bucată cu bucată în instanţe. A rămas însă stresul la care au fost supuşi aceşti superspecialişti, care în anii cât au fost hăituiţi trebuiau să vindece bolnavi. Iată câteva exemple:

- Profesorul Mircea Beuran, eminentul chirurg, acuzat, culmea, că a plagiat, concediat de senatul UMF, demisionat din funcţia de şef de clinică de ministrul Sănătăţii de atunci, un nimeni politic, acum trebuie despăgubit după cum a hotărât instanţa, pentru că a fost demis aiurea.

- Profesorul Gheorghe Burnei, celebru ortoped. Are la activ peste 15.000 de interventii chirurgicale prin care a indreptat, reparat şi readus în funcţiune mânuţele, picioarele şi coloanele a mii de copii. I-a fost facuta o oferta de 75.000 £/lunar în Anglia, dar a decis să rămână în România la cererea pacienţilor. A făcut din clinica de la „Marie Curie" una de top în Europa. Condamnat la 2 ani şi 6 luni cu suspendare pentru luare de mită.

- Profesorul Şerban Brădişteanu, unul dintre cei mai importanţi specialişti în chirurgie cardio-vasculară din Europa. Acuzat în 2001 de luare de mită şi achitat abia în 2009. Acuzat din nou, după acest eşec al parchetului, de favorizarea infractorului Adrian Năstase. Adică şi-a îngrijit un pacient rănit, indiferent cum îl chema, iar procurorii au considerat că nu a făcut bine.

- Profesorul Vasile Astărăstoaie, achitat pentru acuzaţia de luare de mită, dar condamnat un an cu suspendare pentru conflict de interese.

- Profesorul Ioan Lascăr, specialist în chirurgie plastică şi microchirurgie, trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

- Profesor Monica Pop, oftalmolog, demisă din funcţia de manager al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București pentru o acuzaţie care până la urmă s-a dovedit a fi neadevărată.

Şi lista poate continua. După cum vedeţi, între aceşti medici nu se află niciun Jurma, niciun Imbri, nici o altă trâmbiţă a lui Arafat.

Prof dr. Irinel Popescu: „NU am promis, NU am oferit şi nici nu am dat vreunei persoane o sumă de bani sau alte foloase"

Din această listă a elitelor medicale româneşti care trebuie decapitate nu putea lipsi prof. dr. Irinel Popescu, medicul care a realizat în România primul transplant de ficat. De atunci, discipolul celebrului chirurg Dan Setlacec, a mai efectuat sute de astfel de operaţii, salvând oameni. Sabia Justiţiei s-a abătut şi asupra lui. Este urmărit penal din februarie 2018, de către DNA, pentru acuzația că în perioada 2007-2009, pe când era președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate (CNSAS), ar fi solicitat reprezentanților a două firme de software să încheie contracte de asistență juridică și de prestări servicii în valoare totală de 170.000 de euro. Ca să rămână în libertate şi să nu fie arestat preventiv, a plătit cauţiunea stabilită de instanţă. Să remarcăm mai întâi că fapta profesorului Irinel Popescu a fost cercetată aproape 10 ani. Şi a fost resuscitată acum. Vom vedea imediat de ce.

Să începem cu începutul

Pe data de 8 decembrie, DNA a emis un comunicat:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- POPESCU IRINEL, director al Centrului de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic „Dan Setlacec", din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită,

- persoană fizică, administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În intervalul decembrie 2017 - februarie 2018, inculpatul Popescu Irinel, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, ar fi promis că va oferi suma de 100.000 euro organelor de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, învestite cu instrumentarea și soluționarea unor cauze în care acesta ar fi fost vizat.

Inculpatul ar fi fost dispus să ofere anchetatorilor suma de bani menționată mai sus, pentru ca în cauzele respective să se dispună măsuri procesuale favorabile acestuia (în ceea ce privește aplicarea unor măsuri asigurătorii) și în final soluții de netrimitere în judecată.

Ulterior, cu toate aceste „încercări", la data de 31 martie 2021, inculpatul Popescu Irinel a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată."

Cu alte cuvinte, profesorul Irinel Popescu a vorbit cu cineva, care acest cineva la rându-i să-i mituiască pe procurori, să-l lase în pace pe medic. La rândul său, medicul se apără:

"In realitate, dosarul ce a făcut obiectul acestui comunicat reprezintă o înscenare pusă la punct extrem de minuțios de către reprezentanții DNA. (...) NU am promis, NU am oferit si nici NU am dat vreunei persoane o sumă de bani sau alte foloase, pentru a obţine soluţii favorabile în dosarele aflate în instrumentarea organelor de urmărire penală.

De altfel, acest dosar a fost deschis după ce în dosarul în care eram cercetat (cauză redeschisă după ce se dispusese de către un procuror DNA o soluție de neîncepere a urmăririi penale faţă de subsemnatul), toți experții, inclusiv expertul DNA, au concluzionat că, în calitate de președinte al CNAS, am respectat întocmai legea, iar alegațiile privind presupusa faptă de abuz în serviciu erau vădit nefondate."

De ce să fi încercat doctorul Irinel Popescu să dea mită printr-un intermediar procurorilor, când ei înşişi, alîături de experţi, au ajuns la concluzia că nu a exsitat nicio infracţiune. Îi deveniseră simpatici? Mai ales că dosarul despre care este vorba în comunicatul DNA a fost deschis ulterior acestei soluţii. Deci, darea de mită nu avea nici un rost.

De unde atâta grabă pe DNA?

Se naşte, firesc, întrebarea: de ce s-a grăbit atât de tare DNA să dea acest comunicat despre trimiterea în judecată a profesorului Irinel Popescu, pentru o faptă care nu-şui avea rostul, atâta vrteme cât, aşa cum de altfel se spune şi în comunicatul instituţiei, se bucură de prezumţia de nevinăvăţie. Ca să nu mai vorbim de zecile de dosare care zac de ani buni prin sertare fără ca nimeni să mai pomenească despre ele. Parcă nu se mai făcea justiţie la televizor. Parcă erau lăsate instanţele să se pronunţe, nu să se antepronunţe parchetul. De ce s-a grăbit totuşi DNA cu acest comunicat?

Să încercăm un posibil răspuns

De curând, România a fost acceptată în Platforma europeană care permite schimbul trans-frontalier de organe. Asta înseamnă că putem să dăm, dar să şi primim din alte ţări membre UE, organe pentru transplant. Dar doar primitul de organe, nu este suficient. Trebuie şi medici specializaţi, care să efectueze transplantul. O operaţie deloc uşoară. Adică, exact ce face profesorul Irinel Popescu la clinica de la Fundeni. Transplant de ficat. Acum, cu posibilitatea de a primi organul nu numai din ţară, ci şi din străinătate. Adică, posibilitatea de a salva viaţa şi mai multor români.

Acum venim însă şi la reversul medaliei. Aceeşi platformă ne permite să dăm organe peste hotare. Astfel că, fără medici specializaţi în transplant, România va deveni o ţară exportatoare de organe. Pentru că nu va mai avea cine efectua aceste operaţii complicate. Pentru că în România nu trebuie să se mai facă transplant de organe. E suficient ca ele să fie trimise în străinătate.

