Trump face pe placul firmelor de asigurari de sanatate care i-au finantat campania: A semnat un ordin care va restricționa accesul la servicii medicale pentru zeci de milioane de americani

Donald Trump a restricționat accesul la servicii de sănătate pentru zeci de milioane de americani săraci, printr-un decret care a anulat un ordin al fostului președinte Joe Biden privind un acces mai larg la îngrijiri medicale.

Asigurările de sănătate ale aproximativ 24 de milioane de americani urmează să fie afectate de preluarea puterii de către Donald Trump care a semnat decrete prin care abrogă ordonanţe adoptate în mandatul lui Joe Biden care au permis o lărgire a accesului la îngrijiri de sănătate şi la asigurări pe caz de boală a americanilor din clasa de mijloc sau săraci.

Donald Trump a semnat în direct, la televizor, în seara învestirii, luni, mai multe decrete care au abrogat directive din era Biden care lărgeau asigurările clasei de mijloc şi americanilor săraci. Într-un document distribuit de site-ul Politico, Donald Trump a prezentat mai multe opţiuni în vederea reducerii cheltuielilor în domeniul sănătăţii.

Aceste planuri cuprind măsuri care vizează atât reducerea fondurilor de care dispun statele în finanţarea asigurării pe caz de boală a persoanelor şi familiilor sărace - Medicaid -, cât şi "limitarea eligibilităţii la programe de sănătate în funcţie de statutul cetăţeniei". Fiecare opţiune enumerată în document implică o reducere a finanţării şi accesului la asigurări medicale.

Înainte să prezinte lista ordonanţelor pe care a decis să le abroge, Donald Trump aprecia, într-un comunicat publicat la 20 ianuarie pe site-ul Casei Albe, că "administraţia precedentă a adoptat practici profund nepopulare, inflaţioniste, ilegale şi rasiale". Între cele pe care a decis să le abroge se află "Decretul 14009" sau "Strengthening Medicaid and the Affordable Care Act (ACA)", care "consolidează Medicaid şi legea îngrijirilor de sănătate accesibile", adoptat în 2021.

ACA - cunoscută şi sub numele de "Obamacare" - a contribuit la extinderea prestaţiilor Medicaid şi la furnizarea unei asigurări de sănătate accesibile câtorva milioane de oameni. The Guardian scrie că, potrivit unor estrimări, doar abrogarea acestui text din 2021 ar putea antrena o pierdere a aproape 25% din acoperirea ACA. Astfel, asigurarea a aproximativ 24 de milioane de americani care au suscris în acest an este ameninţată.

O slăbire a ACA riscă să antreneze consecinţe "dincolo doar de americanii care-şi pierd asigurarea", potrivit ziarului britanic, "lipsa îngrijirilor de sănătate finanţate de către Guvern însemnând că asigurătorii privaţi au mai multă putere să controleze sectorul sănătăţii, ceea ce va conduce probabil la o creştere a costului opţiunilor de asigurări de sănătate rămase". Presa de investigatii a aratat ca mai multe firme de asigurari de sanatate au finantat indirect campania lui Trump.

În afară de abrogarea Decretului 14009 privind consolidarea ACA, Donald Trump a abrogat atât Decretul 14087 vizând reducerea costului medicamentelor cu reţetă al persoanelor care beneficiază de Medicaid şi de programul de asigurări pe caz de boală al americanilor în vârstă de peste 65 de ani după ce au cotizat - Medicare, cât şi Decretul 14070 care permite le permitea statelor care doreau să prelungească asigurarea Medicaid a femeilor în perioada postnatală.