Turnatorul Valentin Dorobantu, cel care "a dat in gat" CFR Marfa la Comisia Europeana a fost recompensat cu un post "pe cinste" de ministrul Cuc

Relatam in cele ce urmeaza un caz grav de "turnatorie" la adresa Romaniei, nu in alta parte decat la autoritatile Comisiei Europene. Cel care a initiat aceasta procedura europeana este Valentin Dorobantu, care astazi este sef la CFR Calatori. In decembrie 2018 era insa presedinte al asociatiei operatorilor particulari, in Organizatia Patronala a Operatorilor Feroviari Privati.

Din aceasta postura a sezisat Comisia Europeana ca CFR Marfa face concurenta neloiala intrucat statul a "gratiat" compania de datorii. Fapta lui Dorobantu s-a lasat cu repercusiuni la adresa CFR Marfa. Culmea este ca dupa un asemenea gest total deplasat, Valentin Dorobantu este numit, la nici trei luni, sef al CFR Calatori, devenind unul dintre cei mai controversati lideri. La jumatatea lunii iulie, cei de la sindicatul feroviar, au declansat actiuni de protest impotriva lui Dorobantu. Sursele noastre ne-au informat ca Dorobantu "a facut pace" cu liderii sindicali, pe care "i-a luat la bucata", actiunea de protest stingandu-se ulterior de la sine.

Iata ce aparea intr-un comunicat de presa de la Bruxelles, din decembrie 2018:

"Bruxelles, 18 decembrie 2017

Comisia Europeană a lansat o investigație aprofundată pentru a determina dacă stingerea de către statul român a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfă CFR Marfă și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.

Doamna Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Piața transportului feroviar de marfă este o componentă crucială a legăturilor de transport ale oricărei economii. CFR Marfă este operatorul istoric pe această piață în România și a beneficiat de stingerea datoriilor publice și de necolectarea de către creditorii publici a sumelor datorate. Trebuie să verificăm dacă un investitor privat ar fi procedat la fel ca autoritățile publice și, în cazul în care răspunsul este negativ, trebuie să stabilim dacă aceste măsuri sunt compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat."

CFR Marfă este operatorul istoric de pe piața română de transport feroviar de marfă și este deținut în totalitate de stat. De mai mulți ani, compania se confruntă cu dificultăți economice. Aceasta are un nivel ridicat de îndatorare, în principal față de agențiile naționale de securitate socială și administrare fiscală, precum și față de managerul român de infrastructură feroviară, CFR Infrastructură, care se află, de asemenea, în totalitate în proprietatea statului.

Spre deosebire de transportul feroviar de călători, piața transportului feroviar de marfă din România este extrem de competitivă, întrucât există numeroși operatori privați; unii dintre aceștia au dobândit o cotă de piață considerabilă, ca urmare a liberalizării pieței în anul 2007. În martie 2017, Asociația Transportatorilor Feroviari Privați din România a adresat Comisiei o plângere oficială, în care a susținut că CFR Marfă ar fi beneficiat de ajutoare de stat, cu încălcarea normelor UE în materie.

Investigația efectuată de Comisie va avea în vedere:

- o serie de măsuri de ajutor de stat în favoarea CFR Marfă, constând în conversia creanțelor în acțiuni în valoare de 1 669 de milioane RON (circa 360 de milioane EUR) în 2013;

- necolectarea, cel puțin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurări sociale și a taxelor datorate de CFR Marfă, precum și a datoriilor companiei față de CFR Infrastructură.

Se poate considera că o intervenție a statului în favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat în sensul normelor UE atunci când are loc în condiții pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum dacă aceasta este situația în cazul creditorilor publici ai CFR Marfă sau dacă, dimpotrivă, intervenția statului i-a conferit companiei un avantaj economic selectiv față de concurenții săi, constituind astfel ajutor de stat.

În cazul în care va concluziona că CFR Marfă a primit un ajutor de stat, Comisia va evalua dacă acesta ar putea fi compatibil cu normele UE care autorizează anumite categorii de ajutoare.

CFR Marfă se confruntă cu dificultăți financiare cel puțin din 2009. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei companii aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și solicită ca respectiva companie să fie supusă unui plan de restructurare solid, menit să asigure restabilirea viabilității pe termen lung și contribuția companiei la costurile de restructurare.

Comisia își va continua investigațiile pentru a afla dacă preocupările sale inițiale se confirmă sau nu. Deschiderea unei investigații oferă părților terțe interesate posibilitatea de a prezenta observații și nu anticipează rezultatul acesteia."

Iar dovada ca initiatorul acestei masuri represive la adresa CFR Marfa a fost initiata de Valentin Dorobantu, in calitate de Presedinte al Organizatiei Patronale a Societatilor Feroviare Private, este Raportul de Activitate al Preşedintelui Organizaţiei Patronale a Societăţilor Feroviare Private din România - OPSFPR, semnat de Dorobantu, unde la capitoul 4 se mentioneaza expres:

"4. Sprijinirea și dezvoltarea normelor privind concurenţa loială pe piața de transport feroviar din România:

- 12/2016: În baza mandatelor AGA 60/17.11.2016 şi 66/08.12.2016 s-a demarat acţiunea de sesizare a Comisiei Europene referitoare la tratamentul discriminatoriu aplicat de Guvernul României operatorilor feroviari privaţi în comparaţie cu operatorul feroviar naţional de marfă. Rezultat : decembrie 2017 anunțarea deschiderii oficiale a investigației de către DG Competition"

