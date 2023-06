A murit mama de poveste a lui Putin

Miercuri, 31 mai 2023, Vera Putina, în vârstă de 96 de ani, ar fi încetat din viață. Aceasta a ieșit din anonimat în anul 1999, afirmând că este mama biologică a lui Vladimir Putin și susținând că l-a abandonat în copilărie.

Un alt mit care circulă despre Putin este că originile sale sunt, de fapt, românești. Astfel, stră-străbunicul lui Vladimir Putin ar fi fost român din Basarabia și s-ar fi numit Vladimir Putină. Ca să nu se spună (numai de noi) că suntem „putiniști" menționăm că povestea apare în Gândul.

În cadrul a ceea ce poate fi descris ca o "cvasi-autobiografie", Putin a menționat că s-a născut și a crescut în Leningrad, respectiv Sankt Petersburg. El a susținut că era singurul fiu supraviețuitor al Mariei, o muncitoare, și al lui Vladimir Putin, un muncitor la fabrică și fost militar care a servit în poliția secretă a lui Stalin în timpul celui de-al doilea război mondial. Potrivit afirmațiilor lui Putin, ambii părinți au decedat de cancer la sfârșitul anilor '90.

Cu toate acestea, detalii verificate independent despre copilăria sa au fost întotdeauna greu de găsit, deoarece principala sursă pentru majoritatea anecdotelor este chiar Putin. Ca urmare, Kremlinul nu a fost capabil să infirme în mod concludent afirmațiile Verei Putina, așa cum menționează The Telegraph.

Vera Nikolaevna Putina a venit pe lume pe data de 6 septembrie 1926 în cartierul Ociorsk din Rusia. În timpul studiilor sale în domeniul mecanizării agricole la universitate, ea a afirmat că s-a îndrăgostit de Platon Privalov, un mecanic. Vera a rămas însărcinată, dar a descoperit ulterior că iubitul ei era deja căsătorit și avea intenția de a-i lua copilul, deoarece soția lui nu putea rămâne însărcinată, notează Adevărul.

Potrivit afirmațiilor Verei Putina, fiul ei, poreclit "Vova", s-a născut pe 7 octombrie 1950, cu doi ani înainte de data oficială a nașterii lui Vladimir Putin. Ea susține că l-a crescut în satul sărac Metekhi, situat la o oră de condus de capitala Tbilisi, în Georgia.

Înregistrările locale arată că un Vladimir Putin a fost înscris la o școală din apropiere între anii 1959 și 1960. În 2008, o fostă profesoară locală, numită Șura Gabinașvili, a declarat într-un interviu acordat The Daily Telegraph că i-a predat limba rusă. Ea a menționat că elevului îi plăceau fabulele rusești, iar limba rusă era materia sa preferată. De asemenea, el se bucura de pescuit și de lupte.

Când Vera s-a căsătorit cu Giorgi Osepahvili, un soldat georgian, cu care a avut alți copii, acesta a insistat să-și abandoneze primul născut, așa că l-a trimis, în vârstă de nouă ani, să locuiască cu părinții ei în Rusia. Un an mai târziu, însă, bunicul băiatului l-a dus la un orfelinat.

Vera a presupus mai târziu că „părinții" lui Putin din Sankt Petersburg, care aveau ambii 40 de ani când s-a născut Putin și ai căror doi fii mai mari muriseră în copilărie, și-au adoptat fiul.

Vera a aflat într-un fel că fiul ei s-a alăturat KGB-ului, dar a considerat că nu îl va mai revedea vreodată. Cu toate acestea, în 1999, în timp ce urmărea știrile despre noul prim-ministru al Rusiei la televizor, ea l-a recunoscut imediat pe Vladimir Putin drept fiul ei, deoarece acesta "a mers ca o rață", adică avea o anumită mișcare caracteristică sau trăsătură de mers care i-a atras atenția și a făcut-o să-l identifice.

Rusia a încercat să reprime povestea, această afirmație câștigând teren în urma decesului în circumstanțe misterioase a doi jurnaliști care intenționau să o intervieveze pe Vera Putina. Primul dintre aceștia a fost Artiom Borovik, un critic proeminent al Kremlinului care, la momentul respectiv, lucra la realizarea unui documentar despre copilăria lui Putin. El a murit într-un accident de avion pe aeroportul internațional Șeremetievo la data de 9 martie 2000. Al doilea jurnalist, Antonio Russo, un italian, a fost ulterior ucis în același an, în timp ce documenta despre cel de-al doilea război cecen.

Istoricul ruso-american Iuri Felștinski, coautor al cărții "The Corporation, Russia and the KGB in the Age of President Putin" (2009), a sugerat că povestea Verei Putina ar putea oferi o explicație pentru devotamentul extrem al președintelui rus față de KGB și succesorul său, FSB. El a afirmat că "Prin privare de căldura părintească în copilărie, Putin a căutat în primul rând în KGB o nouă familie și o modalitate de a-și reglementa conturile cu lumea care l-a rănit.", notează sursa mai sus menționată.

Vera a propus să se supună unui test ADN pentru a-și dovedi povestea, dar în momentul în care a discutat cu The Daily Telegraph în 2008, Rusia tocmai lansase o invazie pe scară largă în Georgia, într-un conflict referitor la statul separatist al Osetiei de Sud. Ea a declarat: "Odată, mă simțeam mândră că am un fiu care a devenit președinte al Rusiei. De la război, îmi este rușine."

Vera Putina susține că în fotografia de mai sus, copilul pe care îl ține în brațe este chiar Vladimir Putin.