CIA se plânge de pierderea spionilor în Rusia și în alte părți. Capturați, uciși sau compromiși!

Unitatea de contraspionaj a CIA a fost recent suficient de "șocată" încât să trimită o circulară "fierbinte" ofițerilor săi de caz din întreaga lume.

The New York Times relatează sub titlul "Capturați, uciși sau compromiși: CIA recunoaște că a pierdut zeci de informatori!":



WASHINGTON - Oficiali americani de rang înalt din domeniul contrainformațiilor au avertizat săptămâna trecută fiecare stație și bază CIA din întreaga lume cu privire la numărul îngrijorător de informatori recrutați din alte țări pentru a spiona pentru Statele Unite, care sunt capturați sau uciși, au declarat persoane familiare cu această chestiune.



Mesajul, într-o cablogramă neobișnuită, strict secretă, spunea că centrul de misiune de contrainformații al CIA a analizat zeci de cazuri în ultimii ani, în care au fost implicați informatori străini care au fost uciși, arestați sau, cel mai probabil, compromiși. Deși succintă, cablograma a prezentat numărul specific de agenți executați de către agențiile de informații rivale - un detaliu strâns ținut secret pe care oficialii de contrainformații nu îl împărtășesc de obicei în astfel de cablograme.



Telegrama a evidențiat lupta pe care o duce agenția de spionaj în timp ce se străduiește să recruteze spioni în întreaga lume în medii de operare dificile. În ultimii ani, serviciile de informații adversare din țări precum Rusia, China, Iran și Pakistan au vânat sursele CIA și, în unele cazuri, le-au transformat în agenți dubli. Un serviciu de informatii n-ar trimite o astfel de scrisoare din senin și fără un motiv imediat. Scrisorile de genul acesta sunt trimise de obicei după ce s-a întâmplat un incident recent care a avut consecințe relativ grave.

Cu o săptămână în urmă, pe 29 septembrie, această știre a făcut înconjurul lumii:



Rusia arestează fondatorul firmei de securitate cibernetică Group-IB pentru înaltă trădare. Autoritățile din Rusia l-au arestat pe fondatorul și directorul general al companiei proeminente de securitate cibernetică Group-IB Global Private Ltd. sub acuzația de înaltă trădare. Ilya Sachkov, care a fondat compania în 2003, a fost arestat astăzi în baza unui mandat emis de tribunalul districtual Lefortova din Moscova. Arestarea a avut loc în urma unui raid efectuat marți la birourile Group-IB.

Firma a ajutat organizațiile de aplicare a legii, inclusiv Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în domeniul Aplicării Legii și Organizația Internațională a Poliției Criminale, cu informații, expertiză și date statistice care au ajutat la combaterea eforturilor infractorilor cibernetici. Cu toate acestea, există unele afirmații potrivit cărora compania a refuzat să coopereze cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei în afara contractelor oficiale sau pe probleme politice.

Potrivit TASS, arestarea lui Sachkov a avut loc marți, 28 septembrie:



"Tribunalul districtual Lefortovo din Moscova a decis, la 28 septembrie, să aleagă arestul preventiv pentru un termen până la 27 noiembrie ca măsură de constrângere pentru Ilya K. Sachkov, suspectat de comiterea unei infracțiuni prevăzute la articolul 275 din Codul penal al Rusiei ("înaltă trădare")", a precizat sursa citată. Anterior, mass-media au relatat că oficiali ai forțelor de ordine au efectuat marți un raid la biroul din Moscova al Group-IB. Serviciul de presă al companiei a precizat că agenții de aplicare a legii au părăsit biroul în seara aceleiași zile. Compania a adăugat că nu are informații cu privire la motivul investigației.



Un alt raport al TASS citează un oficial anonim despre presupusa infracțiune:



Fondatorul Group-IB, Ilya Sachkov, arestat anterior sub acuzația de trădare, a lucrat pentru serviciile secrete străine și le-a transmis informații clasificate privind securitatea cibernetică, potrivit anchetei, a declarat pentru TASS o sursă din cadrul forțelor de ordine. "Ancheta îl suspectează pe Sachkov că a predat informații clasificate privind securitatea cibernetică agențiilor de informații străine", a declarat sursa. Potrivit sursei, Sachkov ar fi putut fi "angajat" de agențiile de informații din mai multe țări, dar acestea nu vor fi numite în interesul anchetei. "Contrainformațiile militare ale Serviciului Federal de Securitate (FSB) s-au alăturat anchetei", a precizat sursa.

În 2016, Sachkov a fost inclus pe lista Forbes 30 Under 30. El este profesor asociat al Departamentului de securitate IT al Universității Tehnice de Stat Bauman din Moscova și membru al Dumei de Stat a Rusiei și al comitetului de experți al Ministerului de Externe. Un expert rus în securitate cibernetică cu contacte internaționale și cu o perspectivă asupra problemelor de securitate cibernetică din Rusia ar fi cu siguranță o țintă a eforturilor de recrutare ale CIA.



El nu a fost primul:

În 2019, un tribunal a condamnat un fost înalt oficial de securitate cibernetică al FSB la 22 de ani de închisoare pentru trădare pentru că a transmis informații către SUA. Un fost cadru superior de la Kaspersky Lab, cea mai importantă firmă de securitate cibernetică din Rusia, a fost condamnat la 14 ani de închisoare în același caz, ale cărui detalii nu au fost făcute publice. Raportul New York Times notează că problema CIA este cauzată în parte de acordarea unor stimulente greșite ofițerilor de caz. Structurile de stimulente nepotrivite sunt o problemă tipică în managementul resurselor umane din SUA.



Recrutarea de noi informatori, au declarat foști oficiali, este modul în care ofițerii de caz ai CIA - spionii săi din prima linie - sunt promovați. Ofițerii de caz nu sunt promovați, de obicei, pentru că desfășoară operațiuni bune de contraspionaj, cum ar fi să afle dacă un informator lucrează cu adevărat pentru o altă țară. Pierderea informatorilor, au spus foștii oficiali, nu este o problemă nouă. Dar cablograma a demonstrat că problema este mai urgentă decât se înțelege în mod public. Contrainformațiile rusești îl vor fi analizat cu siguranță îndeaproape pe Sachkov. Din păcate, este puțin probabil ca aceasta să dezvăluie cum l-a prins.