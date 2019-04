Comediantul Vladimir Zelenski a castigat ''la pas'' alegerile din Ucraina!

Comediantul Vladimir Zelenski se afla pe primul loc cu un scopr de 73,09%, dupa numararea a 80% din voturi la alegerile prezidentiale din Ucraina, a informat Comisia Centrala Electorala. Actualul presedinte ucrainean Petro Porosneko a obtinut 24,57% din voturi. Conform comisiei, 2,32% din voturi nu au fost validate.

Zelenski se afla pe primul loc in toate regiunile Ucrainei, mai putin in Lvov. Prezenta la vot a fost de 62,07%, conform comisiei. Porosneko a recunoscut infrangerea duminica seara, inainte ca rezultatele sa apara. „Parasesc functia, insa vreau sa fie foarte clar ca nu voi iesi din politica", a declarat Porosenko, recunoscand astfel ca a pierdut in al doilea tur al alegerilor. „Voi accepta dorinta poporului ucrainean", a scris el pe Twitter.

Zelenski a aparut in fata jurnalistilor la sediul sau de campanie. „Am reusit impreuna", a afirmat el, multumind sotiei, parintilor si echipei de campanie. „Multumesc tuturor cetatenilor ucraineni care m-au votat dar si celor care nu au facut-o. Promit ca nu o s-o dau in bara", a declarat el. Echipa de campanie a lui Zelenski a informat ca a primit telefoane de felicitare de la presedintele american Donald Trump, precum si de la presedintele francez Emmanuel Macron, printre altii.

Zelenski va prelua conducerea unei tari care are de gestionat mai multe provocari, printre care si situatia precara a economiei si un razboi cu separatistii pro-Rusia din estul tarii in urma caruia au murit peste 13.000 de persoane. El este cunoscut pentru faptul ca a jucat intr-un serial de televiziune din Ucraina. In serial, Zelenski portretizeaza un profesor care este ales neasteptat drept noul presedinte dupa ce un discurs al sau anti-coruptie este postat online de studenti. In timpul campaniei, Zelenski a oferit putine informatii cu privire la politicile sale sau planurile pe care le are pentru mandatul sau.