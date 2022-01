Cum masluiește Franța procentele: Așa apar nevaccinații majoritari în ATI - cei care nu au trei doze sunt declarati nevaccinați. Realitatea e cu totul alta!

Care este proporția de pacienți nevaccinați în unitățile de terapie intensivă în Franța? Această întrebare aparent simplă face obiectul unor cifre contradictorii de câteva săptămâni.

Într-un articol din 22 decembrie, "CheckNews" a explicat că, potrivit datelor de la "Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques" (DREES), proporția de pacienți nevaccinați în unitățile de terapie intensivă (care include unitățile de terapie intensivă, dar și unitățile de supraveghere continuă și de terapie intensivă) era aproximativ echivalentă cu cea a pacienților vaccinați, deși ușor mai mare (52%).

În contrast cu aceste cifre, numeroase rapoarte de pe teren au indicat procente mult mai mari în ultimele săptămâni. Cel mai recent exemplu: la 1 ianuarie, "Societatea Franceză de Anestezie și Reanimare" (SFAR) a anunțat într-un tweet că 80% dintre pacienții cu Covid-19 care ocupă un pat de terapie intensivă sub ventilație mecanică nu erau vaccinați sau aveau un program de vaccinare incomplet. Ne-am întrebat despre această discrepanță statistică, care alimentează dezbaterea privind supraaglomerarea serviciilor de către pacienții nevaccinați... și despre necesitatea și mijloacele de a o remedia, scrie Liberation.



Olivier Joannes-Boyau, președintele comitetului de resuscitare de la SFAR, a oferit "CheckNews" detalii despre datele studiului. Acestea corespund rezultatelor unui sondaj flash realizat la 28 decembrie anul trecut în rândul membrilor societății, în Franța metropolitană și în străinătate. Am primit răspunsuri de la membrii care lucrează în 165 de unități de terapie intensivă, reprezentând 2.882 de paturi", explică medicul. Aceasta reprezintă aproximativ o treime din toate unitățile de terapie intensivă din Franța. Chestionarul nostru a urmărit să afle, într-o anumită zi, presiunea exercitată de Covid sever în aceste departamente."



În ziua anchetei, pacienții Covid aflați sub ventilație mecanică reprezentau 896 de pacienți, "adică 31% din totalul paturilor (2.882)". În medie, 34% din paturile din fiecare unitate erau ocupate de astfel de pacienți. Conform datelor de pe teren, "doar 181 de pacienți au avut un program de vaccinare complet cu cel puțin două doze de vaccin cu ARN mesager (sau un istoric de Covid cu o doză de vaccin cu ARN), adică 20,2% din total". Cu excepția "câtorva cazuri" de pacienți vaccinați cu două doze de AstraZeneca, toate cele aproape 80% rămase "corespund unor pacienți care nu au fost vaccinați sau al căror program de vaccinare a fost incomplet".



Acest sondaj SFAR, care acoperă doar o treime din servicii, nu poate fi extrapolat la nivelul întregii țări, deoarece situația descrisă de respondenți nu este neapărat reprezentativă pentru cea trăită de cei care nu au răspuns. Cu toate acestea, rezultatul final pare a fi în mare măsură în contradicție cu cifrele DREES. Cum poate fi explicată această inconsecvență? Este doar aparent?



Prima explicație (parțială) pentru această discrepanță este de natură temporală. Într-adevăr, în timp ce sondajul SFAR datează de la SFARșitul lunii decembrie, cifrele DREES pe care le-am citat la 22 decembrie se bazau pe date de la începutul lunii decembrie. Cu toate acestea, potrivit DREES, proporția de pacienți nevaccinați în cazul internărilor la terapie intensivă a crescut de atunci. Astfel, cele mai recente cifre disponibile indică faptul că ponderea pacienților nevaccinați era acum, la jumătatea lunii decembrie, de 60%. Acest lucru reduce decalajul. Și poate ceva mai mult, dacă ne imaginăm că dinamica a continuat și la SFARșitul lunii decembrie.

Cu toate acestea, diferența rămâne substanțială. Dar mai mulți factori pot explica acest lucru. O primă explicație posibilă pentru această discrepanță între cele două surse este o diferență în ceea ce privește domeniul de colectare a datelor. În primul rând, SFAR s-a concentrat doar pe unitățile de terapie intensivă ca atare. Datele DREES - după cum a confirmat pentru CheckNews - acoperă "toate intrările în secțiile de terapie intensivă (care includ unitățile de terapie intensivă, dar și terapie intensivă și monitorizare continuă). Cu toate acestea, dacă ne raportăm la cifrele din 2019, mai puțin de 30% din paturile de terapie intensivă erau în terapie intensivă."



A doua diferență în ceea ce privește domeniul de aplicare: sondajul SFAR se concentrează, numai în cadrul unităților de terapie intensivă, asupra pacienților de terapie intensivă ventilați mecanic. Această alegere este "justificată de faptul că aceștia sunt pacienții care blochează paturile timp de câteva zile, sau chiar săptămâni, și, prin urmare, limitează capacitatea spitalului pe termen lung", explică Joannes-Boyau. Astfel, sondajul nu a colectat nicio informație despre pacienții Covid neintubați, nici despre numărul acestora și nici despre statutul lor de vaccinare. Deoarece a fost limitat la cazurile cele mai grave din secția de terapie intensivă, domeniul de aplicare al studiului SFAR a fost chiar mai limitat decât cel al DREES.



O altă diferență fundamentală poate contribui la diferența mare dintre cele două cifre: datele DREES se bazează pe internările la terapie intensivă (adică pe numărul de internări în secții), în timp ce SFAR a realizat o fotografie la un moment dat a "stocului" de pacienți. Cu toate acestea, în funcție de durata șederii, un număr echivalent de internări poate duce, pe termen lung, la o rată de ocupare a paturilor foarte diferită. "Un număr echivalent de pacienți vaccinați și nevaccinați pot fi internați în secția de terapie intensivă, dar primii rămân mai puțin timp", explică Olivier Joannes Boyau.

"Cei nevaccinați au forme mai grave de boală decât cei vaccinați. De asemenea, pacienții nevaccinați aflați la terapie intensivă tind să fie mai tineri și să aibă mai puține comorbidități decât pacienții vaccinați. Tocmai de aceea am dorit să realizăm acest sondaj: pentru a obține o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în domeniu, în legătură cu cele două puncte majore" care au fost dezbătute în arena mediatică. Și anume "proporția de cazuri grave de Covid, cu embolizarea rinichilor care rezultă - o treime din paturi, așadar - și proporția celor vaccinați cu o schemă completă - care sunt doar 20%". Din cunoștințele noastre, nu există date privind durata șederii la terapie intensivă (sau în secția de terapie intensivă) în funcție de statutul de vaccinare.



Un alt factor poate duce la o creștere a proporției de pacienți vaccinați în cadrul numărătorii. DREES numără toți pacienții Sars-CoV-2 pozitivi la terapie intensivă, și nu doar pe cei care vin din cauza Covid. Cu toate acestea, având în vedere dinamica actuală a epidemiei, numărul pacienților internați la terapie intensivă din alt motiv decât Covid (dar care, în rest, sunt pozitivi la virus) tinde să crească și să devină semnificativ. Deoarece în prezent există în populație de nouă ori mai mulți pacienți vaccinați decât pacienți nevaccinați, această distorsiune umflă "populația Covid" de pacienți vaccinați.



În cele din urmă, chestiunea "certificatelor verzi" false ar putea contribui la discrepanța dintre rezultatele de la SFAR și cele de la DREES. Acesta din urmă oferă statutul de vaccinare indicat în momentul admiterii... chiar și atunci când certificatul de vaccinare este, de fapt, fals sau uzurpat. Acest lucru tinde să umfle - încă o dată, într-un mod înșelător - numărul de persoane vaccinate.

În schimb, SFAR și-a curățat cifrele, cel puțin parțial. Într-adevăr, sondajul a luat în considerare cazurile în care pacienții (sau familiile acestora) au recunoscut în cele din urmă că dețin "permise false". Aceștia ar fi constituit aproape o cincime din persoanele care ar fi fost numărate ca fiind "vaccinate" dacă nu s-ar fi făcut nicio admitere. Pe de altă parte, este imposibil de cuantificat proporția de treceri false neidentificate în cohortele de persoane vaccinate, la DREES sau la SFAR.



Trebuie reamintit faptul că aceste diferențe se referă la cifre absolute și nu pun sub semnul întrebării consensul conform căruia riscul de a fi internat la terapie critică sau la terapie intensivă este mult mai mare pentru pacienții nevaccinați decât pentru pacienții vaccinați. Acest lucru explică de ce persoanele nevaccinate, deși astăzi sunt de nouă ori mai puțin numeroase în populația adultă decât cele vaccinate, reprezintă o proporție echivalentă sau mai mare, în termeni absoluți, din numărul de internări (sau de paturi ocupate) în terapie intensivă sau în terapie critică în sens larg.