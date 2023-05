Cursa prezidențială din SUA se încinge oficial: Ron DeSantis, principalul adversar al lui Trump, s-a înscris în 'primarele' republicane

Oamenii de știință spun că au găsit o versiune veche a unui capitol din Biblie care a fost ascunsă sub o secțiune de text timp de 1.500 de ani. Grigory Kessel, istoric la Academia Austriacă de Științe, a anunțat descoperirea la începutul acestui an într-un articol din New Testament Studies, o revistă academică evaluată de colegi, publicată de Cambridge University Press.