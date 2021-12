Dezvăluiri teribile după 7 ani: Mii de civili între care mulţi copii au fost ucişi în atacuri americane cu dronă!

Informaţii defectuoase, pagube colaterale şi mii de civili ucişi: The New York Times a publicat sâmbătă o anchetă şoc cu privire la atacurile cu dronă conduse de armata americană din 2014 în războiul său cu grupările jidadiste în Afganistan, Irak şi Siria.

Bazată pe 1.300 rapoarte ale Pentagonului referitoare la incidente care au avut victime civili, informaţii obţinute de cotidianul american conform legii privind transparenţa în administraţii (FOIA), această anchetă subminează imaginea unui război „curat" purtat cu „lovituri de precizie" prezentate regulat de armata americană. „Războiul aerian american a fost marcat de informaţii defectuoase, de tiruri de rachete imprecise şi moartea a mii de civili, între care mulţi copii", a concluzionat ziarul. „Niciun raport nu se încheie cu o sancţiune disciplinară".

Promisiunile de tranparenţă din epoca Barack Obama, care a fost primul preşedinte american care a permis atacurile cu dronă pentru a salva vieţilor soldaţilor amerciani, au fost înlocuite cu „opacitate şi impunitate", adaugă cotidianul care a intentat mai multe procese Pentagonului şi comandamentului central al armatei americane (Centcom) pentru a obţine aceste documente. În cinci ani, armata americană a condus mai mult de 50.000 de atacuri aeriene în Afganistan, Siria şi Irak. Aceasta a admis că a ucis accidental 1.417 civili în atacuri aeriene în Siria şi în Irak din 2014. În Afganistan, cifra oficială este de 188 civili ucişi din 2018.

Pentru această anchetă care a durat mai multe luni, The New York Times a analizat documentele obşinute şi a investigat în teren, verificând informaţiile oficiale despre mai mult de 100 de locuri bombardate. Mai multe cazuri menţionate erau deja cunoscute, dar ancheta arată că numărul victimelor estimat de Pentagon din rândul civililor este „net subestimat". Documentele arată că decesele civililor au survenit din cauza „prejudecăţii de confirmare", tendinţa de a trage concluzii în concordanţă cu ceea ce se crede probabil, potrivit NYT. Oamenii care alergau spre un loc bombardat erau văzuţi ca luptători din gruparea Stat Islamic, nu ca salvatori. Se considera că motocicliştii simpli se mişcă „în formaţie", ceea ce a fost interpretat ca „semnătura" unui atac iminent.

Potrivit documentelor Pentagonului, identificarea greşită a reprezentat doar 4% din victime. Dar sondajul de teren al The New York Times arată că identificarea greşită a jucat un rol în 17% dintre incidente şi mai ales a cauzat aproape o treime din decese şi răniţi. Factorii culturali au cântărit de asemenea foarte mult. Soldaţii americani au considerat că o casă pe care au urmărit-o într-o zi de Ramadan nu era „prezenţi civili", în timp ce mai multe familii dormeau acolo în timpul zilei, perioadă de post, adăpostindu-se de căldură.

Imaginile de calitate slabă sau durata insuficientă de supraveghere au contribuit adesea la atacuri mortale şi au încetinit anchetele. Din cele 1.311 cazuri examinate de The New York Times, doar 216 au fost considerate „credibile" de armata SUA. Rapoartele privind victimele civile au fost respinse pentru că videoclipurile nu au arătat cadavre în dărâmături sau pentru că nu au fost suficient de lungi pentru a trage concluzii. Citat de The New York Times, purtătorul de cuvânt al Centcom, comandantul Bill Urban, a remarcat că „chiar şi cu cea mai bună tehnologie din lume apar greşeli, fie din cauza dezinformării sau interpretării greşite a informaţiilor disponibile".