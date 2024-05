După Victoria Nuland alți 13 politicieni americani cer permisiunea ca Rusia să fie atacată de la Kiev

Un grup de congresmeni americani, condus de președintele Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților, Mike Turner, a cerut într-o scrisoare deschisă către administrația Joe Biden și către secretarul Apărării, Lloyd Austin, să permită Ucrainei să folosească arme furnizate de SUA pentru a lovi ținte din Rusia, informează Politico.

"Congresmenii au subliniat că, pentru ca Ucraina să se apere mai bine împotriva Rusiei, Statele Unite ar trebui să-i permită să folosească arme care ar permite armatei sale să lovească instalații strategice de pe teritoriul rus", se arată în scrisoarea citată. „Politica actuală a administrației Biden încătușează capacitatea Ucrainei de a împinge înapoi forțele ruse de lângă Harkov cu arme de origine americană", se explică în document.

De asemenea, se solicită administrației americane să "accelereze alocarea de resurse suplimentare Ucrainei": să antreneze mai mult decât clasa actuală de 12 piloți ucraineni de F-16 și să sprijine cererea Kievului pentru încă șapte sisteme de apărare aeriană Patriot. Politico a scris anterior că un grup de deputați ucraineni au sosit la Washington pentru a obține sprijinul Congresului SUA pe această temă. Administrația americană încă se opune ca armele americane să fie folosite de către Ucraina pentru a lovi teritoriul rus.

"Nu împingem Ucraina să folosească armele americane transferate pentru lovituri împotriva Rusiei. Și nu am dat Ucrainei permisiunea pentru o astfel de utilizare. Aceasta este poziția noastră și nu s-a schimbat", a declarat consilierul Casei Albe, John Kirby, la un briefing săptămâna trecută. După cum a scris anterior Bloomberg, potrivit președintelui Joe Biden, "utilizarea armelor americane în atacuri pe teritoriul rus ar duce la o escaladare excesivă", iar Rusia ar putea riposta la țările NATO.

Agenția a reamintit că "preocupările lui Biden nu sunt împărtășite de toată lumea: guvernul britanic a declarat că nu va împiedica Ucraina să folosească arme britanice în atacuri transfrontaliere".

"The defense secretary stressed that our position on this issue has not changed," Pentagon spokesman Patrick… pic.twitter.com/OMAv5Vmwgv

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2024