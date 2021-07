Experții protestează după ce Boris Johnson vrea o revoluție în gestionarea pandemiei: "Vom permite oamenilor să ia propriile decizii"

Conor McGregor, vedeta artelor martiale mixte (MMA), a pierdut meciul cu americanul Dustin Poirier de la UFC 264, dupa ce s-a accidentat grav la piciorul stang, in prima repriza. Britanicul a fost evacuat din arena pe targa.

Miliardarul Richard Branson se va urca duminica, 11 iulie, in racheta SpaceshipTwo Unity din desertul New Mexico si va porni catre marginea spatiului la 89 de km altitudine. Alaturi de Branson vor fi cinci specialisti, iar Dave Mackay va fi pilotul principal.

Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 378 lei pe MWh in luna iunie 2021, cu 158% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 146 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului bursier.

Conform unor informatii furnizate de apropiati ai sai, indragitul cantaret de muzica populara Benone Sinulescu sufera de o boala nemiloasa care nu are remediu medical dar, in afara de aceasta, are si alte probleme grave de sanatate.