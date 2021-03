Ingrijorari in Marea Britanie in legatura cu recrutarile de adolescenti in scopuri teroriste in timpul izolarii

Marea Britanie si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu inmultirea arestarilor in randul adolescentilor pentru delicte de natura terorista, stabilind o legatura intre masurile de carantina introduse impotriva coronavirusului si recrutarile de tineri de catre organizatii precum gruparea Stat Islamic.

In fata deputatilor, ministrul de Externe Dominic Raab a vorbit despre o crestere cu 7% in decembrie comparativ cu anul precedent a "volumului continuturilor teroriste online" si "o crestere ingrijoratoare a procentului copiilor si adolescentilor care sunt in prezent arestati pentru delicte teroriste". Potrivit lui Raab, politia londoneza considera ca masurile succesive de izolare introduse impotriva epidemiei cauzate de coronavirus faciliteaza "accesul digital al teroristilor la cei care sunt probabil mai receptivi la mesajele extremiste". El a invocat gruparea terorista Stat Islamic (SI), pe care o considera drept "cea mai importanta amenintare terorista, atat la nivel national, cat si in strainatate". Deputata laburista Lisa Nandy, insarcinata de opozitie cu afacerile externe, s-a declarat "profund tulburata" de modul in care tinerii au fost luati ca tinta de SI in timpul izolarii.