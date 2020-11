Miscarea Pro-Trump, mai larga si mai solida decat se prevedea: "Sustinatorii sai il adora pentru ca el pune America si americanii inainte de tot restul"

Miscarea din jurul lui Donald Trump s-a dovedit, in scrutinul prezidential american, mai larga si mai solida decat se prevedea si ar urma sa continue dupa alegeri, indiferent de rezultatul acestora, scrie AFP.

"Miscarea Trump este foarte reala. Si va dura!", rezuma editorialista CNN Sophia Nelson. Electoratul sau obisnuit a fost redus la o factiune - cea a unei Americi albe mai degraba batrana si rurala -, insa Donald Trump urmeaza sa obtina cel putin al treilea total al voturilor din istoria scrutinului prezidential, dupa Joe Biden si Barack Obama (2008). El ramane larg minoritar in randul hispanicilor, de exemplu, insa i-a mobilizat suficient in Florida pentru a obtine o victorie destul de clara, marti, in acest stat-cheie.

"Inainte de alegeri, multi specialisti ne explicau ca Trump nu va aduce suficiente voturi suplimentare in tabara sa", releva miercuri editorialistul Philadelphia Inquirer Abraham Gutman. Or el a obtinut cu cel putin patru milioane de voturi net mai multe decat in 2016. "Oricare-ar fi rezultatul", a adaugat el, "presa va trebui sa se intrebe serios cum, cu toata cerneala varsata asupra alegatorilor lui Trump, le-a scapat complet povestea cresterii miscarii". Zeci de reuniuni publice ale lui Donald Trump in ultimele luni, primit sistematic de multimi importante, procesiuni de camioane, barci sau motociclete in sustinerea candidatului republican erau deja un indiciu puternic.

"Sustinatorii sai il adora pentru ca el pune America si americanii inainte de tot restul", declara entuziasmat Jim Worthington, fondatorul miscarii People4Trump, la Newtown, in Pennsylvania. "Ei au constiinta faptului ca el se bate pentru ei", declara acest proprietar a doua sali de sport, care vede in acest lucru largirea electoratului acestuia. Felul controversat in care gestioneaza pandemia de COVID-19, politica sa a imigratiei dura si declaratiile sale revoltatoare nu au consecinte - iar fostul promotor imobiliar continua sa mobilizeze drepta ca niciun alt republican de la Ronald Reagan incoace.

Sustinatorii sai "au o adevarata afectiune fata de el, in pofida tuturor defectelor sale sau poate tocmai din cauza lor", apreciaza John Feehery, un asociat la cabinetul EFB Advocacy, care a colaborat in mai multe randuri cu alesi republicani. "Este ciudat", spune el. "Cred ca este din cauza ca el este cu adevarat autentic. El spune ceea ce gandeste, iar oamenilor le place asta". Acestui lucru i se adauga "o dorinta de nationalism", care-l depaseste pe miliardarul republican si care traverseaza numeroase tari, analizeaza Feehery. In asa masura, incat "daca Trump nuar fi existat, l-am fi inventat", adauga el.

Daca Donald Trump obtine victoria, intrebarea despre viitorul sau si despre mostenirea sa politica se va pune abia peste cativa ani. Dar daca este infrant, "nu cred ca miscarea va disparea", anticipeaza Jim Worthingon. "Noi ne vom aduna, iar el va decide ce cale sa urmam". In ceea ce priveste influenta sa asupra Partidului Republican, care s-a unit masiv in spatele sau de patru ani, o infrangere electorala nu l-ar diminua in mod semnificativ, considera multi.

Chiar si in cazul unei eventuale infrangeri cu un scor strans in alegerile prezidentiale, cu un Senat salvat si fara o debandada spectaculoasa in Camera Reprezentantilor, "lucrurile au decurs bine" pentru Partidul Republican, apreciaza Daniel Schlozman, un profesor de stiinte politice la Universitatea Johns Hopkins. "Este tipul de circumstante care face ca un partid sa fie mai inclinat sa ramana pe aceeasi traiectorie in loc sa faca ceva complet diferit", spune el.

"Probabil ca va continua sa joace un rol major in viata politica americana in urmatorii patru ani, cel putin", adauga David Hopkins, un profesor de stiinte politice la Boston College. "N-as fi surprins sa candideze din nou", spune John Feehery. "Cred ca ar avea o sustinere enorma", preconizeaza deja Jim Worthington, care relevaca Donald Trump ar fi atunci "de aceeasi varsta cu Joe Biden".

In privinta unei posibile predari a stafetei, Jim Worthington si altii vad in fiica sa Ivanka - si nu in ginerele sau Don Jr - "mostenitoarea". "Este o persoana foarte impresionanta", afirma cel care s-a aflat alaturi de fiica lui Donald Trump in cadrul Consiliului sportului, activitatii fizice si nutritiei, aflat in directa subordine a preseintelui. Insa, avertizeaza David Hopkins, "o buna parte a puterii atractiei lui Trump este personalitatea sa, iar asta poate ca nu se va transmite cuiva dupa plecarea sa".