NATO contracarează războiul hibrid cu Rusia consolidând apărarea colectivă anunţă Departamentul de Stat al SUA

Statele Unite vor solicita ca Alianţa Nord-Atlantică să se ocupe de problemele „campaniilor de dezinformare” şi a „corupţiei, folosită în calitate de arme”, a precizat asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA Philip T. Reeker. Departamentul de Stat al SUA a anunţat că NATO va consolida apărarea colectivă pentru contracararea Rusiei.

Asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA a mai anunţat vineri faptul că noua Administraţie americană intenţionează să solicite Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) să consolideze apărarea colectivă pentru contracararea Rusiei. „Ne vom concentra atenţia pe consolidarea potenţialului alianţei orientat spre contracararea Rusiei, ameninţarea teroristă, care persistă, şi, evident, pe noile tehnologii distructive, ameninţările cibernetice şi ameninţările hibride", a mai afirmat diplomatul american. El a făcut aceste declaraţii, în cadrul unui briefing telefonic special organizat pentru jurnalişti, care a fost dedicat viitoarei călătorii a secretarului de stat american, Antony Blinken, la Bruxelles, în perioada 22-25 martie, la o reuniune a miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre NATO.

SUA vor solicita, de asemenea, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord să se ocupe de „campaniile de dezinformare" şi de „corupţie", folosită în calitate de armă, a mai specificat asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Philip T. Reeker. Acesta a accentuat asupra faptului ca deși nu pare, iar opinia publica inca nu percepe, exista deja un razboi hibrid cu Rusia, care se poarta in domeniul IT prin dezinformare, dar si spionaj si implicare in politica interna a SUA, ceea ce e foarte grav pentru democratia globala. Oficialul Departamentului de Stat al SUA a subliniat că Washingtonul va continua să insiste asupra menţinerii „politicii uşilor deschise" ale NATO. „Administraţia Biden a lăsat foarte clar să se înţeleagă că angajamentul său de a se asigura că uşile NATO rămân deschisă face parte din politica noastră foarte fermă", a specificat Reeker.

Comentând relaţiile dintre Statele Unite şi Rusia, acesta, urmând exemplul altor oficiali americani, a dat asigurări că Washingtonul speră că în relaţiile bilaterale vor apărea stabilitatea şi predictibilitatea. „Ne aşteptăm, după cum aţi văzut, în ultimele zile, ca relaţia noastră cu Rusia să rămână o provocare. Este clar că NATO este destul de conştientă de acest fapt şi suntem pregătiţi pentru aceasta. Obiectivul nostru, după cum destul de clar a fost enunţat de preşedinte (Joe Biden) şi de secretarul de stat (Antony Blinken), constă în aceea de a avea relaţii previzibile şi stabile cu Rusia. Şi în acele zone în care există oportunităţi de a acţiona în mod constructiv, şi dacă acest lucru este în interesul nostru (american), noi (Statele Unite) vom acţiona ca atare", a spus diplomatul.

Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles săptămâna viitoare pentru a participa la reuniunea miniştrilor de externe ai statelor membre NATO şi pentru discuţii cu oficialităţi ale Uniunii Europene, a anunţat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters. La reuniunea ministerială a Alianţei Nord-Atlantice, ce va avea loc în 23 şi 24 martie, miniştrii de externe vor discuta despre schimbările propuse pentru organizaţia transatlantică, despre temerile referitoare la Rusia şi China, despre securitatea cibernetică şi schimbările climatice, dar şi despre alte subiecte. De asemenea, Blinken se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Josep Borrell, care este şi vicepreşedinte al Comisiei Europene.

"Întâlnirile de la Bruxelles reafirmă angajamentul Statelor Unite faţă de aliaţii şi partenerii noştri europeni cu privire la agenda noastră comună", a menţionat Departamentul de Stat într-o declaraţie. Vizita lui Antony Blinken la Bruxelles are loc la câteva săptămâni după preluarea mandatului de preşedintele democrat Joe Biden şi intervine după patru ani de retorică dură a fostului preşedinte republican Donald Trump faţă de Alianţă. Trump a acuzat în mod constant statele membre europene ale NATO că nu alocă suficiente fonduri pentru propria apărare.