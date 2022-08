"Occidentul încearcă să impună omenirii un război global", spune șeful informațiilor ruse

Pentru a întări armata epuizată, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a eliberat din închisori persoane condamnate pentru infracțiuni grave, printre care pedofili, scrie jurnalista Esha Krishnaswamy, într-un articol pentru publicația americană The Grayzone.

Fostul lider Pink Floyd, Roger Waters, se află în prezent în turneu în America de Nord cu noul său spectacol, "This Is Not A Drill". În timpul unui nou interviu cu tentă politică acordat CNN, fostul lider al trupei Pink Floyd, Roger Waters, a oferit o apărare pentru faptul că l-a catalogat pe președintele american Joe Biden drept criminal de război.