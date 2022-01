Omicron ar putea însemna sfârșitul Covid? Scenariul optimist versus scenariul pesimist!

Ar putea valul Omicron să semneze sfârșitul pandemiei de Covid-19, oferind planetei o mare parte a imunității colective? Unii speră, dar se impune o mare prudență, deoarece scenariile viitoare rămân imprevizibile, scrie AFP.

„Poate că aceasta este ultima variantă, poate acesta este ultimul val, poate acest val ne va permite să dobândim o formă de imunitate." Luni, în fața deputaților, și după remarci similare în acest weekend, ministrul francez al Sănătății, Olivier Véran, a arătat un optimism prudent, prevăzând o posibilă ieșire din criză.

Un scenariu care pare să fie împărtășit în acest stadiu de o serie de experți. Cu o nouă variantă care este „mai transmisibilă dar mai puțin agresivă, poate asistăm la începutul unei evoluții către un virus mai banal precum știm despre alții", a declarat prof. Alain Fischer, supranumit „monsieur vaccin" al guvernului francez.

Un val de infecții cu Omicron ar putea duce la atingerea imunității de turmă în Israel, a declarat duminică cel mai înalt oficial de sănătate al țării, în timp ce numărul cazurilor zilnice a continuat să crească, transmite Reuters.

Acest lucru ar putea duce la o imunitate de turmă, a declarat directorul general al Ministerului Sănătății, Nachman Ash. "Costul va fi un număr mare de infecții", a declarat Ash pentru Radio 103FM. "Numărul va trebui să fie foarte mare pentru a se ajunge la imunitate de turmă. Acest lucru este posibil, dar nu vrem să o atingem prin intermediul infecțiilor, ci vrem ca acest lucru să se întâmple ca urmare a vaccinării multor oameni", a spus el.

Cu alte cuvinte, un virus mai contagios, dar mai puțin periculos ar face posibilă dobândirea de imunitate naturală care, combinată cu imunitatea la vaccin, ar marca intrarea într-o etapă mai puțin severă a pandemiei.

„În cele din urmă, există speranță" și „Sars-CoV-2 se va alătura celorlalte coronavirusuri umane sezoniere care ne dau răceli și amigdalite în fiecare iarnă", a mai spus în acest weekend epidemiologul Arnaud Fontanet.

„Nu suntem încă acolo. Ne putem aștepta să apară noi variante, dar pe măsură ce imunitatea noastră se întărește în timp, fie prin infecție naturală, fie cu doze de rapel de vaccin, capacitatea acestora de a da forme severe va scădea", a prezis el.

Dar înainte de a ajunge acolo, prețul plătit ar putea fi „un număr mare de infecții în rândul populației", așa cum a subliniat duminică directorul Ministerului Sănătății din Israel, Nachman Ash, vorbind despre țara sa.

Varianta noua: scenariile cele mai optimiste și cele mai pesimiste

Chiar și cu un virus mai benign, consecințele ar putea fi grave la nivel colectiv, numărul de cazuri ducând potențial la o creștere a numărului de pacienți internați. Mai mult, nimeni nu știe când s-ar putea concretiza această imunitate colectivă sperată.

„Încă mai am speranța că virusul va ajunge să se semene mai mult cu alte coronavirusuri - poate în următorul an sau doi - prin repetarea vaccinurilor și păstrând masca și distanțarea socială pentru cei mai vulnerabili, cum fprocedăm pentru gripă în fiecare an", a subliniat recent Julian Tang, virolog și profesor la Universitatea din Leicester, citat de organizația britanică Science Media Center.

După doi ani de Covid-19, diferite variante și evoluții care deseori au zădărnicit toate previziunile, unii refuză acum să speculeze. „Dacă vrem să începem să învățăm lecțiile din trecutul recent al acestei pandemii, să ne amintim că este în mare parte imprevizibilă", a declarat epidemiologul Antoine Flahault pentru AFP.

Potrivit acestuia, conceptul de imunitate colectivă este „pur teoretic". „Se pare că imunitatea la vaccin protejează eficient împotriva formelor severe ale bolii, dar nu sunt toate persoanele vaccinate", spune el.

În plus, „imunitatea dobândită în mod natural, printr-un istoric de infecție cu coronavirus, pare să ofere și o formă de protecție, în special împotriva formelor grave, dar nimic din toate acestea nu este în totalitate clar", adaugă profesorul Flahault.

Pentru directorul Institutului pentru Sănătate Globală din Geneva, toate scenariile rămân, așadar, astăzi pe masă: de la cele mai optimiste, menționate în special de Olivier Véran, la cele mai pesimiste, implicând de exemplu o mare dificultate în depășirea vârfului epidemiei de Omicron, saturația sistemelor de sănătate sau apariția unei noi variante.

„Sunt convins că acesta nu va fi ultimul val", a apreciat, la rândul său, duminica profesorul Eric Caumes, șeful departamentului de boli infecțioase de la spitalul parizian La Pitié Salpêtrière. Dar poate fi ultimul din această intensitate. Poate.